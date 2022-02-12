عالم أزهري يهاجم راغب علامة بسبب تصريحاته الأخيرة: “ينشر الدياثة والفاحشة”

وطن – أثارت تصريحات الفنان اللبناني راغب علامة، أثناء استضافته في برنامج “حبر سري” عبر فضائية “القاهرة والناس”. غضب أستاذ في جامعة الأزهر بمصر.

تصريح مهين مشين

وهاجم الأستاذ محمد إبراهيم العشماوي الفنان راغب على تصريحه بأن أحد الرجال أخبره في حفلة أن زوجته تحبه. وأنه لو لم يقبّلها ستطلب الطلاق.

وكتب العشماوي في منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “ماذا يريد أن يقول هذا؟، وما الرسالة التي يريد أن يوصلها؟ وما الهدف من نشر هذا التصريح المشين المهين المستخف بالدين والأعراف والقوانين؟”.

نشر الدياثة

وتابع أستاذ الأزهر: “أليست هذه دعوة إلى نشر الدياثة بين الرجال، وإشاعة الفاحشة. وتحريضا عليها، وخروجا على الآداب، وعدوانا على قيم المجتمع؟”.

وزاد: “أرجو أن تهتم الصحافة برسالتها الحقيقية في نشر الوعي. وتبتعد عن هذه الأشياء المقرفة”.

موقف غريب

وكان الفنان اللبناني راغب علامة. قد عبر عن سعادته الكبيرة عندما يطلب منه الرجال التقاط صور تذكاريه لزوجاتهم معه.

وقال: “أسعد جدا لما بيجي رجل بيطلب مني إن زوجته تتصور معي. وبيقلي مرتي بتحبك وتلاقي الست فرحانة بزوجها أكتر مني طبعا لأنه حقق لها الحلم وكتير بتصير”.

وكشف راغب عن موقف غريب تعرض له مع أحد المعجبين، وسرد القصة: “مرة احد المعجبين قال لي شوف لو ما باستك اليوم رح تطلقني”.

وأكد الفنان اللبناني أن الأمر يسعده. معقبا: “لأن هذا التصرف عن طيبة ولا يتضمن أي نوايا خبيثة. وأنا هكذا اتصرف مع زوجتي وهي لو تحب فنان معين أنا أعرفها عليه وأحب أن أرى عائلتي فرحين”.

مساكنة دون زواج!

كما اعترف راغب بأنه عاش مع امرأة بدون زواج. مشيراً إلى أنه كذب على المحيطين به، وأخبرهم أنه متزوجا منها.

وعقب: “أنا كنت كده يوم من الأيام، وأنا عشت مع وحدة من غير زواج، وكنت أكذب على نفسي وعلى الناس. وأقول أني كنت متجوزها”.

وتابع: المرحلة دي بعمر الشباب أنا عشتها، لكن ما بتمنى لابني أنه يعيشها”.

وزاد علامة: “أنا بفضل أن ابني يعيش مع مراته، ولو عايز يعيش مع صاحبته هو حر في حياته. بقا راجل”.

واستطرد: “أنا ابني صديقي ومش بيخاف مني، ومفيش جوه أنه مش عايز يقول لبابا. يعني صديقي مفيش أبوه”.

المصدر: (وطن – فيسبوك)

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