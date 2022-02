صحيفة تكشف عن مصير مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

وطن – كشفت صحيفة بريطانية عن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة “The Sun” الإنجليزية، بأن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، قد أخبر زملائه المقربين في فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، بأنه يشعر بعمره لأول مرة في مسيرته الطويلة والمليئة بالألقاب والانجازات الفردية والجماعية مع كافة الأندية الأوروبية التي لعب في صفوفها. حيث يفكر في إنهاء تجربته مع مانشستر يونايتد الصيف القادم.

Cristiano Ronaldo’s future is in question after Ralf Rangnick admitted the club must prioritise signing the ‘best possible’ striker this summer #MUFC https://t.co/bRUowR4n2g

وكان البرتغالي رونالدو قد استبعد من التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أكثر من مرة تحت قيادة المدربين النرويجي أولي سولشاير، أو مايكيل كاريك. وكذلك المدرب الحالي الألماني رالف رانغينك. منذ قدومه إلى الشياطين الحمر الإنجليزي في أمر لم يعتد عليه أسطورة كرة القدم البرتغالية.

وبات رونالدو قريب من تسجيل الرقم التاريخي الأسوأ له، خلال مسيرته الرياضية مع الأندية الأوروبية. حيث ما زال صاروخ ماديرا يصوم عن التهديف في المباراة السادسة له على التوالي خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

👀 Cristiano Ronaldo is now without a goal in his last 6 games.

كما وأضافت الصحيفة، بأن البرتغالي رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لن يعترف بشكل علني أبداً، أن مطالب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أكثر من اللازم بنسبة له، بالإضافة إلى اللياقة البدنية العالية المطلوبة منه.

وأردفت، ” رونالدو يتفهم بضرورة العمل والجد أكثر من أجل الحفاظ على لياقته البدنية. كما أنه سيحاول الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الصيف المقبل في حال لم يتغير وضعه ووضع النادي”.

"Ronaldo off the pitch he's been a success, on the pitch it hasn't worked at all!"

Over at Old Trafford, @MattCritchley1 delivers his verdict on how CR7 has settled on his return to Man United. #beINPL #MUNSOU

Watch Now 👉 https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/XaPhxn68jK

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 12, 2022