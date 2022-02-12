رونالدو يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف المقبل
رونالدو يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف المقبل
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صحيفة تكشف عن مصير مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

رونالدو أخبر زملائه بأنه يفكر في إنهاء رحلته مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشفت صحيفة بريطانية عن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري.

مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

وأفادت صحيفة “The Sun” الإنجليزية، بأن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، قد أخبر زملائه المقربين في فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، بأنه يشعر بعمره لأول مرة في مسيرته الطويلة والمليئة بالألقاب والانجازات الفردية والجماعية مع كافة الأندية الأوروبية التي لعب في صفوفها. حيث يفكر في إنهاء تجربته مع مانشستر يونايتد الصيف القادم.

وكان البرتغالي رونالدو قد استبعد من التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أكثر من مرة تحت قيادة المدربين النرويجي أولي سولشاير، أو مايكيل كاريك. وكذلك المدرب الحالي الألماني رالف رانغينك. منذ قدومه إلى الشياطين الحمر الإنجليزي في أمر لم يعتد عليه أسطورة كرة القدم البرتغالية.

وبات رونالدو قريب من تسجيل الرقم التاريخي الأسوأ له، خلال مسيرته الرياضية مع الأندية الأوروبية. حيث ما زال صاروخ ماديرا يصوم عن التهديف في المباراة السادسة له على التوالي خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

رونالدو واللياقة البدنية المطلوبة

كما وأضافت الصحيفة، بأن البرتغالي رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لن يعترف بشكل علني أبداً، أن مطالب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أكثر من اللازم بنسبة له، بالإضافة إلى اللياقة البدنية العالية المطلوبة منه.

وأردفت، ” رونالدو يتفهم بضرورة العمل والجد أكثر من أجل الحفاظ على لياقته البدنية. كما أنه سيحاول الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الصيف المقبل في حال لم يتغير وضعه ووضع النادي”.

وتابعت الصحيفة، ” رونالدو لن يقبل بان يكون لاعباً بديلاً، بعد عودته إلى مانشستر يونايتد في هذا العمر، كما أن مصير ترتيب الدوري الإنجليزي وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. كما وستكون الأمر حاسم بالنسبة لمستقبل رونالدو ونهاية رحلته مع مانشستر يونايتد”.

رونالدو وأهدافه مع مانشستر يونايتد

وانضم رونالدو في موسم الانتقالات الصيفية العام الماضي، قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي. حيث لم يسجل سوى 8 أهداف خلال مشاركته 25 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

كما ويحتل فريق مانشستر يونايتد في خامس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .” البريميرليج” برصيد 40 نقطة، بفارق كبير عن حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي متصدر القائمة. برصيد 60 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن +The Sun)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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