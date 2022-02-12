سوريا.. الشرطة تخرج عن صمتها وتكشف سبب عدم تدخلهم في تحرير فواز القطيفان!

وطن – تزامناً مع تحرير الطفل السوري فواز القطيفان، تساءل عدد كبير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي عن دور الشرطة في ملاحقة المختطفين. خاصة أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية منهم فترة اختطاف الطفل لمدة أشهر.

تفاصيل تحرير فواز القطيفان

وفي هذا السياق، خرجت الشرطة في محافظة درعا عن صمتها، وأوضح قائدها العميد ضرار الدندل تفاصيل تحرير فواز القطيفان.

وقال الدندل في تصريحات نقلتها وكالة “سانا” الرسمية: “بالمتابعة المستمرة وبالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي والإنتربول. تم رصد الرقم الدولي الذي تواصل عبره الخاطفون مع ذوي الطفل وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم”.

وتابع قائد الشرطة: “منذ أربعة أيام، قاموا بمداهمة قرية الكتيبة قرب خربة غزالة بريف درعا. وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم الشخص الأساسي الذي ارتبط رقمه برقم الخاطفين”.

لم يلتزم الخاطفون بالموعد

وأوضح الدندل: “الخاطفين قطعوا تواصلهم لمدة يوم كامل بعد إلقاء القبض على هذا الشخص تحسبا منهم لأي اعترافات منه. وبما أننا لم نصرح بما اعترف به، عاودوا الاتصال بعائلة الطفل مرة ثانية وتم الاتفاق على موعد لإطلاق سراحه وتسليم الفدية يوم الأربعاء، إلا أنهم لم يلتزموا”.

وأشار قائد الشرطة بدرعا إلى أن الخاطفين تواصلوا مع عم الطفل يوم الجمعة. وأعطوه موعدا جديدا على أوتوستراد درعا-دمشق باتجاه بلدة نصيب، الساعة الخامسة مساء. وطلبوا منه أن يتوجه والد الطفل وليس عمه، وأن يرسل لهم صورة السيارة التي سيستقلها.

واستطر الدندل: “قمنا نحن بدورنا بتعميم صورة السيارة على عناصرنا التي انتشرت بطريقة مخفية في المنطقة. لكن الخاطفين أخلوا بالموعد مرة ثانية”.

لماذا لم تتدخل الشرطة؟

وتابع: “أعاد الخاطفون الاتصال يوم السبت ظهرا وطلبوا أن يذهب الوالد إلى مدينة نوى. وحددوا منطقة قرب صوامع الحبوب على الطريق باتجاه القنيطرة. والتي تنتشر فيها مجموعات مسلحة ومع وصول والد الطفل ووالدته إلى المنطقة والمبلغ المالي معهم. قاموا بترك الطفل”.

وأكد الدندل أن عناصر الشرطة لم يتدخلوا بهدف الحفاظ على حياة الطفل فواز بعد تهديد الخاطفين بقتله. مضيفا: “تفاجأنا بعد لحظات بحضور دراجة من بعيد لم نلاحظ عليها. انما قامت بترك شيء ومشت من المكان، وعندما توجهنا، عثرنا على الطفل”.

وشدد الدندل على أن الشرطة ستتابع جهودها حتى إلقاء القبض على أفراد العصابة الخاطفة.

المصدر: (سانا)

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