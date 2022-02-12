راغب علامة يعترف: عشت عاماً مع فتاة دون زواج ولن أعارض ابني لو فعلها!

وطن – اعترف الفنان اللبناني راغب علامة أنه عاش مع سيدة لمدة عام في منزل واحد، دون زواج.

جاء ذلك في معرض إجابة راغب على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم أثناء استضافته في برنامج “حبر سري” عبر فضائية “القاهرة والناس”.

ابني صديقي

وقالت أسما للفنان اللبناني: “لو ابنك قرر يسيب البيت ويروح يعيش مع حبيبته.. هتوافق ولا لا؟”.

وأجاب علامة: “أنا قولتلك ابني هو صديقي، وهو أخي، وأنا أفضل له أنه يعيش مع زوجته مش حبيبته. وهو لو قرر غالبا هو بيسمع كلامي، وأولادي الاتنين بيسمعوا كلامي كتير”.

وتابع: “هما واعيين والحياة اتطورت، يمكن جيل الشباب بالنسبة لهم موضوع عادي”.

مساكنة دون زواج!

ثم اعترف راغب بأنه عاش مع امرأة بدون زواج. مشيراً إلى أنه كذب على المحيطين به، وأخبرهم أنه متزوجا منها.

وعقب: “أنا كنت كده يوم من الأيام، وأنا عشت مع وحدة من غير زواج، وكنت أكذب على نفسي وعلى الناس. وأقول أني كنت متجوزها”.

وتابع: المرحلة دي بعمر الشباب أنا عشتها، لكن ما بتمنى لابني أنه يعيشها”.

“لو عايز يعيش مع صاحبته هو حر”

وزاد علامة: “أنا بفضل أن ابني يعيش مع مراته، ولو عايز يعيش مع صاحبته هو حر في حياته. بقا راجل”.

واستطرد: “أنا ابني صديقي ومش بيخاف مني، ومفيش جوه أنه مش عايز يقول لبابا. يعني صديقي مفيش أبوه”.

وأكد الفنان اللبناني أنه كان مع والده هكذا، مضيفا: “كنت كده برضه بحكي له ويحكي لي. وكنا أصحاب، وأنا بعتقد أن هذه أفضل علاقة بين الأب وابنه، أنه من بعد سن معين، لما يبقى راجل. لازم يكون صاحبه وميخافش منه”.

موقف غريب

وعبر الفنان اللبناني عن سعادته الكبيرة عندما يطلب منه الرجال التقاط صور تذكاريه لزوجاتهم معه.

وقال: “أسعد جدا لما بيجي رجل بيطلب مني إن زوجته تتصور معي. وبيقلي مرتي بتحبك وتلاقي الست فرحانة بزوجها أكتر مني طبعا لأنه حقق لها الحلم وكتير بتصير”.

وكشف راغب عن موقف غريب تعرض له مع أحد المعجبين، وسرد القصة: “مرة احد المعجبين قال لي شوف لو ما باستك اليوم رح تطلقني”.

وأكد الفنان اللبناني أن الأمر يسعده. معقبا: “لأن هذا التصرف عن طيبة ولا يتضمن أي نوايا خبيثة. وأنا هكذا اتصرف مع زوجتي وهي لو تحب فنان معين أنا أعرفها عليه وأحب أن أرى عائلتي فرحين”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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