".. مدير أعمال حمو بيكا يكشف: "مرض نادر وعلاجها حقنة بسعر خيالي" watanserb.com
أكد مدير أعمال بيكا أنه كان على وشك الإصابة بجلطة
حياتنا

بعد التنمر على “بطنه الكبير”.. مدير أعمال حمو بيكا يكشف: “مرض نادر وعلاجها حقنة بسعر خيالي”!

كتب رفيف عبدالله
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وطن- تعرض مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا إلى موجة تنمر وسخرية، من صورته التي نشرها أثناء تواجده في المستشفى. بعد إصابته بوعكة نقل على إثرها إلى المستشفى بعد برنامج “كلام الناس”.وذلك بسبب كبر حجم بطنه.

مرض نادر

وهو الأمر الذي فسره مدير أعماله  بالكشف عن معاناة حمو بيكا من مرض نادر يتسبب له في كبر حجم بطنه.

وقال مدير أعمال بيكا في تصريحات صحفية نقلها موقع “صدى البلد” المحلي: “امبارح بعد انتهاء الحلقة بيكا كان متضايق جدا من إللي بيحصله .والظلم اللي بيتعرض له. وفي الحلقة عيط وكان متأثر جدا، وخرجنا من القناة وكنت على باب مدينة الإنتاج الإعلامي، فجأة لقيت حمو بيقع مني في العربية”.

وتابع: “أخذت حمو وطلعت بسرعة إلى المستشفى. وكمان أنا على علم بمرض حمو النادر مرض (الكرونز) إللي هو سبب في كرشه الكبير، وكنت خايف عليه جدا ليحصله حاجة”.

جلطة

وأشار مدير أعمال بيكا إلى أن الأخير كان سيتعرض لجلطة. معقباً: “عند وصولي إلى المستشفى تم حجزه والدكتور شخص حالته بأنه ضغط نفسي وكان ممكن يسبب جلطة. ولكن هو الحمد لله استقرت صحته”.

وزاد: “الدكتور طلب منه الخروج من المستشفى والمكوث بمنزله وهو سيتولى رعايته من المنزل. وهو لازم ياخد حقنه كل 3 أشهر عشان (الكرونز) وهي ميعادها خلال الأسبوع الجاري”.

وأكد مدير أعمال مطرب المهرجانات أن سعر الحقنة باهظ جداً، وقال: “والله أنا وحمو بنجمع 130 ألف جنيه عشان يأخذ الحقنة. ولسه لحد دلوقتي المبلغ لم يكتمل، والناس مفكره إنه معاه ملايين”.

واستطرد: “الناس مش شايفين هو فاتح كام بيت وبيصرف على ناس كتير. ربنا أكيد شايف ده وهيرجع يغني تاني في بلده”.

 

المصدر: (صدى البلد)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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