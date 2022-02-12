جريمة بشعة تهز العراق.. اغتصب بنات أخيه القاصرات بعدما قتل والدهم!

وطن – شهدت العراق جريمة مزدوجة هزت البلاد، بعدما قام رجل بقتل شقيقه ثم اغتصب ابنتيه .

اغتصاب وتعذيب

وأعلنت السلطات اعتقال الرجل الذي قتل شقيقه واغتصب ابنتيه الكبرى 15 عاماً والصغرى 12 عاماً.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، كشفت قيادة عمليات بغداد في بيان أن المعتقل اعترف خلال التحقيق الأولي أنه اغتصب فعلاً ابنتي أخيه، بعدما قتل والدهما قبلها.

كما تبين أن المجرم، يقوم بتعنيف ابنه البالغ من العمر 9 سنوات. وظهرت عليه آثار كدمات على وجهه وانحناء في ظهره.

والدة المجرم والضحايا عاجزتين

وأكدت والدة المتهم خلال التحقيق أنها علمت بجريمة ابنها، لكنها وقفت عاجزة أمام ما يفعله.

وأشارت والدة المجرم إلى أن والدة الفتاتين المغتصبتين لم تستطع الدفاع عن بناتها، وإيقافه عن جرائمه.

وتحدثت الابنة الكبرى عن جريمة عمها، قائلة إنه كان يستحوذ عليها بعلم والدتها التي سباها أيضاً بعد قتل زوجها.

وكشفت الضحية الأولى أن عمها استخدم أبشع وسائل التعذيب والاغتصاب بحقها وحق شقيقتها التي لا تبلغ من العمر سوى اثني عشر عاما.

تهديد بالقتل

وأكدت العائلة أن المجرم هددهم بالقتل في حال كشفوا عما يتعرضوا له، خصوصاً إذا وصل الخبر للسلطات.

وتمكنت قوة عسكرية من اعتقال المتهم في منطقة النهروان جنوبي بغداد. وكان في حوزته بندقية كلاشنكوف.

وأثارت الجريمة غضباً واسعاً في الأوساط العراقية، الذين طالبوا بإعدام المجرم.

اغتصاب الطفلة حوراء

وقبل أشهر، هزت جريمة اغتصاب الطفلة حوراء (7 سنوات) من قبل منتسب في وزارة الداخلية، في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد، البلاد.

وفجرت الواقعة موجة غضب واسعة بين العراقيين على مواقع التواصل، والذين طالبوا بتوقيع أقسى العقوبات على الجاني حتى يكون عبرة.

وتبين في حينها أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها التي يرتكبها هذا المجرم.

وبحسب المعلومات فقد قام الجاني قبل سنوات باغتصاب شابة وتعريضها للقتل على أيدي أهلها وفق ما يسمى بـ”غسل العار”.

وخلال أقل من 24 ساعة تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على المغتصب.

المصدر: (وطن – متابعات)

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