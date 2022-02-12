تشيلسي يُتوج بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على بالميراس

وطن – توج فريق تشيلسي الإنجليزي بكأس العالم للأندية 2021، لأول مرة في تاريخ مسيرته. على حساب منافسه بالميراس البرازيلي عقب الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” محمد بن زايد” في دولة الإمارات.

تشيلسي والفوز على بالميراس

وأحرز النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لصالح فريق تشيلسي .” البلوز” في الدقيقة ال55، وأدرك فريق بالميراس البرازيلي هدف التعادل عن طريق رافائيل فيفا في الدقيقة ال64 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

The world is ours! 🌍 pic.twitter.com/Yl8F5OMIWv — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2022

كما ونجح فريق تشيلسي من تسجيل هدف الفوز والتتويج بالبطولة في الدقيقة ال117. من توقيع كاي هافرتز من أحداث الشوط الثاني من المباراة عبر ركلة جزاء سددها بقوة داخل شباك المرمى.

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هدف بالميراس و تفاعل تاريخي من جمهورهم 😨🔥 pic.twitter.com/wG1fWHLrIm — سهم ★ (@1SMi_) February 12, 2022

تشيلسي واللقب الأول في تاريخه

كما وشهدت أحداث المباراة النهائية على لقب بطولة كأس العالم للأندية، طرد نجم فريق بالميراس البرازيلي لوان في الدقيقة ال126 على نهاية مجريات أحداث اللقاء.

ونجح تشيلسي من التتويج باللقب الأول في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية 2021، على حساب بالميراس البرازيلي، بعد خسارته المباراة النهائية أمام كورينثيانز البرازيلي. في عام 2012 في هذه البطولة الدولية.

الحارس إدوارد مندي خلال أسبوع بطل العالم مع تشيلسي و بطل أفريقيا مع منتخب بلاده السنغال. pic.twitter.com/1Bd82CGJQm — كأس العالم للأندية (@UCL_ARAB) February 12, 2022

تشكيلة فريق تشيلسي الإنجليزي

ودخل المدرب الألماني توماس توخيل المباراة في تشكيلة أساسية أمام بالميراس البرازيلي بالمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، فقد تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

جوائز أفضل لاعب في كأس العالم

للأندية 2021:

الأول – تياغو سيلفا لاعب تشيلسي الإنجليزي 🇧🇷

الثاني – دودو لاعب بالميراس البرازيلي 🇧🇷

الثالث – دانيلو لاعب بالميراس البرازيلي 🇧🇷. pic.twitter.com/9tUWkPgQfK — كأس العالم للأندية (@UCL_ARAB) February 12, 2022

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من: أنطونيو روديجر، أندرياس .كريستنسن، تياغو سيلفا، أما في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، كوفاسيتش، ماسون ماونت، كالوم هدسون، نكولو كانتي، سيزار أزبيليكويتا، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، روميلو لوكاكو، كاي هافرتز، ماسون ماونت.

تشكيلة فريق بالميراس البرازيلي

ولعب المدرب البرتغالي أبيل فيريرا المباراة. بتشكيلة أساسية أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث كان في حراسة المرمى ويفرتون بيريرا.

تشيلسي الآن حقق جميع البطولات الكبرى الممكنة خلال تاريخه:

كأس العالم للأندية

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنجليزي

كأس السوبر الأوروبي. pic.twitter.com/riWo582NUW — كأس العالم للأندية (@UCL_ARAB) February 12, 2022

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: خواكين بيكيريز، لوان، غوستافو غوميز، روشا، جوستافو سكاريا، لكن في خط الوسط .جاء كلاً من اللاعبين، زي رافاييل، دانيلو، دودو، زي رافاييل، كما وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على اللاعب رافائيل فيفا كرأس حربة.

(المصدر: وطن + تويتر)