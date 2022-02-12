تشيلسي والفوز على بالميراس في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 watanserb.com
تشيلسي والفوز على بالميراس في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021
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تشيلسي يُتوج بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على بالميراس

تشيلسي والفوز الثمين على بالميراس في النهائي المثير من بطولة كأس العالم للأندية 2021

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – توج فريق تشيلسي الإنجليزي بكأس العالم للأندية 2021، لأول مرة في تاريخ مسيرته. على حساب منافسه بالميراس البرازيلي عقب الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” محمد بن زايد” في دولة الإمارات.

تشيلسي والفوز على بالميراس 

وأحرز النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لصالح فريق تشيلسي .” البلوز” في الدقيقة ال55، وأدرك فريق بالميراس البرازيلي هدف التعادل عن طريق رافائيل فيفا في الدقيقة ال64 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

كما ونجح فريق تشيلسي من تسجيل هدف الفوز والتتويج بالبطولة في الدقيقة ال117. من توقيع كاي هافرتز من أحداث الشوط الثاني من المباراة عبر ركلة جزاء سددها بقوة داخل شباك المرمى.

تشيلسي واللقب الأول في تاريخه

كما وشهدت أحداث المباراة النهائية على لقب بطولة كأس العالم للأندية، طرد نجم فريق بالميراس البرازيلي لوان في الدقيقة ال126 على نهاية مجريات أحداث اللقاء.

ونجح تشيلسي من التتويج باللقب الأول في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية 2021، على حساب بالميراس البرازيلي، بعد خسارته المباراة النهائية أمام كورينثيانز البرازيلي. في عام 2012 في هذه البطولة الدولية.

 تشكيلة فريق تشيلسي الإنجليزي

ودخل المدرب الألماني توماس توخيل المباراة في تشكيلة أساسية أمام بالميراس البرازيلي بالمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، فقد تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من: أنطونيو روديجر، أندرياس .كريستنسن، تياغو سيلفا، أما في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، كوفاسيتش، ماسون ماونت، كالوم هدسون، نكولو كانتي، سيزار أزبيليكويتا، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، روميلو لوكاكو، كاي هافرتز، ماسون ماونت.

تشكيلة فريق بالميراس البرازيلي 

ولعب المدرب البرتغالي أبيل فيريرا المباراة. بتشكيلة أساسية أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث كان في حراسة المرمى ويفرتون بيريرا.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: خواكين بيكيريز، لوان، غوستافو غوميز، روشا، جوستافو سكاريا، لكن في خط الوسط .جاء كلاً من اللاعبين، زي رافاييل، دانيلو، دودو، زي رافاييل، كما وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على اللاعب رافائيل فيفا كرأس حربة.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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