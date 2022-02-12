ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على النصر في قمة الكلاسيكو

وطن – شهدت منافسات الجولة ال20 من الدوري السعودي الممتاز، فوز فريق الاتحاد على منافسه الضيف النصر بثلاثية نظيفة دون مقابل في قمة الكلاسيكو. التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد الجوهرة”.

الاتحاد والفوز على النصر في قمة الكلاسيكو السعودي

وأحرز فريق الاتحاد السعودي ” العميد” أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه الضيف النصر بالدقيقة ال6. من توقيع النجم المهاري رومارينيو عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في مباراة قمة الكلاسيكو السعودي.

🎬| فقدناكم وما نسيناكم 🥰

"إذا قرَعت الصدارة طبولها فنحنُ لها"

كواليس المتصدر ما كان ينقصها غير وجودكم، وان شاء الله الجايات حلويات وأنتم معنا 😁🤝

– تصبحون على خيـر يا أعظم جمهور 💛🖤#انسايد_اتي pic.twitter.com/xhZ7H8ZsLm — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 12, 2022

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال31 عن طريق اللاعب عبد العزيز البيشي، بينما سجل النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله في شباك فريقه السابق بالدقيقة ال68، لينتهي اللقاء. بفوز صاحب الأرض الاتحاد بثلاثية نظيفة على منافسه النصر.

📸| المتصدر "أصفر" ماله وصيـف 😁🟡 pic.twitter.com/JLj7gKKef8 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 11, 2022

وشهدت قمة الكلاسيكو بين فريق الاتحاد والنصر المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، طرد نجم فريق النصر السعودي تاليسكا في الدقيقة ال59 بالبطاقة الحمراء أشهرها حكم المباراة في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ترتيب الدوري السعودي

ويعتلي فريق الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب فريق الشباب برصيد 40 نقطة.

وآتى فريق النصر في ثالث الترتيب برصيد 38 نقطة، وفي المركز الرابع. جاء فريق الهلال برصيد 31 نقطة، كما وجاء في المركز الخامس فريق ضمك بفارق نقطة واحدة برصيد 30 نقطة.

الأكثر نقاطًا 🔝

الأقوى هجومًا ⚽

الأقوى دفاعًا 🛡

الأكثر انتصارًا ✔️

أفضل سلسلة انتصارات ✅ إنت من يقدر عليك 💪💛؟#الاتحاد | @ittihad pic.twitter.com/PFS2kFvRNX — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 11, 2022

أما في المركز السادس آتى فريق أبها برصيد 28 نقطة، بينما في المركز السابع جاء فريق الفيحاء برصيد 26 نقطة، لكن في المركز الثامن آتى فريق الرائد برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أهلي جدة صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

💪 بـ'ثلاثية' في شباك #النصر؛ المتصدر @ittihad يوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 7 نقاط 🟡🔝. pic.twitter.com/JeuNPFhYUW — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 11, 2022

كما وجاء فريق الاتفاق في عاشر ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق الفيصلي بنفس الرصيد من النقاط، لكن في المركزين الثاني والثالث عشر فريقا الباطن والطائي برصيد 19 نقطة.

وبفارق نقطة واحدة عن فريقا الفتح والتعاون برصيد 18 نقطة، أما في أدنى جدول الترتيب جاء فريق الحزم برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)