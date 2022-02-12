مباراة الاتحاد والنصر في قمة الكلاسيكو السعودي watanserb.com
مباراة الاتحاد والنصر في قمة الكلاسيكو السعودي
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ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على النصر في قمة الكلاسيكو

منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – شهدت منافسات الجولة ال20 من الدوري السعودي الممتاز، فوز فريق الاتحاد على منافسه الضيف النصر بثلاثية نظيفة دون مقابل في قمة الكلاسيكو. التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد الجوهرة”.

الاتحاد والفوز على النصر في قمة الكلاسيكو السعودي

وأحرز فريق الاتحاد السعودي ” العميد” أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه الضيف النصر بالدقيقة ال6. من توقيع النجم المهاري رومارينيو عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في مباراة قمة الكلاسيكو السعودي.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال31 عن طريق اللاعب عبد العزيز البيشي، بينما سجل النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله في شباك فريقه السابق بالدقيقة ال68، لينتهي اللقاء. بفوز صاحب الأرض الاتحاد بثلاثية نظيفة على منافسه النصر.

وشهدت قمة الكلاسيكو بين فريق الاتحاد والنصر المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، طرد نجم فريق النصر السعودي تاليسكا في الدقيقة ال59 بالبطاقة الحمراء أشهرها حكم المباراة في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ترتيب الدوري السعودي

ويعتلي فريق الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب فريق الشباب برصيد 40 نقطة.

وآتى فريق النصر في ثالث الترتيب برصيد 38 نقطة، وفي المركز الرابع. جاء فريق الهلال برصيد 31 نقطة، كما وجاء في المركز الخامس فريق ضمك بفارق نقطة واحدة برصيد 30 نقطة.

أما في المركز السادس آتى فريق أبها برصيد 28 نقطة، بينما في المركز السابع جاء فريق الفيحاء برصيد 26 نقطة، لكن في المركز الثامن آتى فريق الرائد برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أهلي جدة صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

كما وجاء فريق الاتفاق في عاشر ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق الفيصلي بنفس الرصيد من النقاط، لكن في المركزين الثاني والثالث عشر فريقا الباطن والطائي برصيد 19 نقطة.

وبفارق نقطة واحدة عن فريقا الفتح والتعاون برصيد 18 نقطة، أما في أدنى جدول الترتيب جاء فريق الحزم برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

 (المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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