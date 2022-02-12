“انحلال خلقي”.. شركة “بيمو” تفجر غضب المغاربة بأغلفة “خادشة” (شاهد)

وطن – شن مغاربة بمواقع التواصل هجوما عنيفا على شركة “بيمو” المغربية المتخصصة في إنتاج البسكويت. نظرا لما قالوا إنها عبارات خادشة وضعتها الشركة على غلاف إحدى منتجاتها.

شركة بيمو

وبحسب رصد (وطن) اتضح أنه على غلاف كعكة “ميروندينا” التي تنتجها شركة “بيمو”. وضعت عبارات صنفت من قبل المغاربة على أنها خادشة للحياء وتستهدف أخلاق النشء.

شركة بيمو بعدما سممت اجساد الاطفال الصغار بمكونات صناعية في كل منتوجاتها لا يعلم نوعيتها و خطورتها الا الله

عادت لتسمم عقولهم الصغيرة و تزرع فيهم ثقافة الانحلال الخلقي

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هاد الشركة خاصها التربية نيت و شي مقاطعة ديال الصح pic.twitter.com/eizJFALOrq — jawad khaila (@JawadKhaila) February 9, 2022

وبحسب الصور فإن المنتج الجديد يحتوي رسومات لفتاة وشاب وكلمات مثل “كنبغيك”. “منقدرش نساك”، “توحشتك” و”راك ديما فقلبي”.

وكتب أحد النشطاء مستنكرا ومهاجما الشركة المغربية: “شركة بيمو. بعدما سممت أجساد الأطفال الصغار بمكونات صناعية في كل منتوجاتها لا يعلم نوعيتها و خطورتها الا الله. عادت لتسمم عقولهم الصغيرة و تزرع فيهم ثقافة الانحلال الخلقي.”

دعوة للمقاطعة

وتابع هجومه:”هاد الشركة خاصها التربية نيت و شي مقاطعة ديال الصح.”

كما أطلق نشطاء حملة لمقاطعة “ميرندينا” وشركة “بيمو Bimo” الشركة الأم كذلك.

وأصبح وسم “مقاطعة شركة بيمو” ضمن أكثر الوسوم المتداولة عبر التريند المغربي بتويتر.

ودون كرم عبر الوسم: “شركة أمريكية اشترت أسهم في شركة بيمو المعروفة بنسبة كبيرة. وبدأت حملة تسويقية لا تتلاءم مع المجتمع المغربي، بمعنى انها هنا لخدمة اجندات خارجية لا من اجل الاستثمار.”

متاجر ترفض بيع البسكويت

وقال سيدي محمد بستاتي: “المرجو من كل غيور على عائلته وعرضه أن يقاطع شركة بيمو. التي جعلت الفحش علنا خاصة الامر يهم تربية أطفالنا ومقاطعة من على شاكلته.”

وتابع مستنكرا العبارات على أغلفة منتجات الشركة: “الحب يقتضي حب الله ورسوله والوالدين والاقربين.لا حبهم الفاحش الذي يدعو الى الرذيلة.”

المرجو من كل غيور على عائلته وعرضه أن يقاطع شركة بيمو التي جعلت الفحش علنا خاصة الامر يهم تربية أطفالنا ومقاطعة من على شاكلته .. الحب يقتضي حب الله ورسوله والوالدين والاقربين لا حبهم الفاحش الذي يدعو الى الرديلة .. #قاطع_بيمو_ميرندينا https://t.co/gIQ62VGx8M pic.twitter.com/0xJECgf1e7 — سيدي محمد بستاتي BOUSTATI (@BoustatiSidi) February 12, 2022

هذا وأعلن أيضا العديد من أصحاب محلات البقالة عن رفضهم بيع هذا البسكويت.

كما أطلق المغردون وسما آخرا بعنوان “مقاطعة ميرندينا”. لإجبار الشركة على التخلي عن الأغلفة الجديدة.

كما كتب سامي سميرز:”الا ترى بأن بيمو قد قزم الحب وأفرغه من مضمونه العاطفي والرمزي. عندما تشتري قطعة تأكلها وترمي الغلاف في النفايات؟؟

الحب رمز من المفروض ان يبقى له تذكار لائق به.”

وقالت إيمان: “الناس بتفكر وتستغل الوقت في الاختراعات والمستجدات العلمية الكبيرة والرائدة.. واحنا لسه بندور في بيمو والكلام الفاضي الله يستر”.

حادثة ريان

ومنذ عدة أيام تسلط الأضواء على المغرب بسبب حادثة الطفل المغربي ريان. الذي سقط في بئر سحيق وفشلت عملية إنقاذه بعدما قضى 5 ايام في باطن البئر حيث خرج جثة هامدة.

وتوجهت أنظار العالم كله طيلة الأيام الماضية إلى المغرب. وتابعوا عمليات إنقاذ ريان بلحظة بلحظة إلا أن النهاية كانت مأساوية ولا تزال حادثة ريان وتوابعها مسيطرة على الساحة الإعلامية حتى الآن.

المصدر: (وطن – متابعات)

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