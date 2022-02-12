شركة "بيمو" تفجر غضب المغاربة بأغلفة "خادشة" watanserb.com
أطلق نشطاء حملة لمقاطعة "ميرندينا" وشركة "بيمو Bimo"
Imageحياتنا

“انحلال خلقي”.. شركة “بيمو” تفجر غضب المغاربة بأغلفة “خادشة” (شاهد)

كتب باسل النجار
0

وطن – شن مغاربة بمواقع التواصل هجوما عنيفا على شركة “بيمو” المغربية المتخصصة في إنتاج البسكويت. نظرا لما قالوا إنها عبارات خادشة وضعتها الشركة على غلاف إحدى منتجاتها.

شركة بيمو

وبحسب رصد (وطن) اتضح أنه على غلاف كعكة “ميروندينا” التي تنتجها شركة “بيمو”. وضعت عبارات صنفت من قبل المغاربة على أنها خادشة للحياء وتستهدف أخلاق النشء.

وبحسب الصور فإن المنتج الجديد يحتوي رسومات لفتاة وشاب وكلمات مثل “كنبغيك”.  “منقدرش نساك”، “توحشتك” و”راك ديما فقلبي”.

وكتب أحد النشطاء مستنكرا ومهاجما الشركة المغربية: “شركة بيمو. بعدما سممت أجساد الأطفال الصغار بمكونات صناعية في كل منتوجاتها لا يعلم نوعيتها و خطورتها الا الله. عادت لتسمم عقولهم الصغيرة و تزرع فيهم ثقافة الانحلال الخلقي.”

دعوة للمقاطعة

وتابع هجومه:”هاد الشركة خاصها التربية نيت و شي مقاطعة ديال الصح.”

كما أطلق نشطاء حملة لمقاطعة “ميرندينا” وشركة “بيمو Bimo” الشركة الأم كذلك.

وأصبح وسم “مقاطعة شركة بيمو” ضمن أكثر الوسوم المتداولة عبر التريند المغربي بتويتر.

ودون كرم عبر الوسم: “شركة أمريكية اشترت أسهم في شركة بيمو المعروفة بنسبة كبيرة. وبدأت حملة تسويقية لا تتلاءم مع المجتمع المغربي، بمعنى انها هنا لخدمة اجندات خارجية لا من اجل الاستثمار.”

متاجر ترفض بيع البسكويت

وقال سيدي محمد بستاتي: “المرجو من كل غيور على عائلته وعرضه أن يقاطع شركة بيمو. التي جعلت الفحش علنا خاصة الامر يهم تربية أطفالنا ومقاطعة من على شاكلته.”

وتابع مستنكرا العبارات على أغلفة منتجات الشركة: “الحب يقتضي حب الله ورسوله والوالدين والاقربين.لا حبهم الفاحش الذي يدعو الى الرذيلة.”

هذا وأعلن أيضا العديد من أصحاب محلات البقالة عن رفضهم بيع هذا البسكويت.

كما أطلق المغردون وسما آخرا بعنوان “مقاطعة ميرندينا”. لإجبار الشركة على التخلي عن الأغلفة الجديدة.

كما كتب سامي سميرز:”الا ترى بأن بيمو قد قزم الحب وأفرغه من مضمونه العاطفي والرمزي. عندما تشتري قطعة تأكلها وترمي الغلاف في النفايات؟؟

الحب رمز من المفروض ان يبقى له تذكار لائق به.”

وقالت إيمان: “الناس بتفكر وتستغل الوقت في الاختراعات والمستجدات العلمية الكبيرة والرائدة.. واحنا لسه بندور في بيمو والكلام الفاضي الله يستر”.

حادثة ريان

ومنذ عدة أيام تسلط الأضواء على المغرب بسبب حادثة الطفل المغربي ريان. الذي سقط في بئر سحيق وفشلت عملية إنقاذه بعدما قضى 5 ايام في باطن البئر حيث خرج جثة هامدة.

وتوجهت أنظار العالم كله طيلة الأيام الماضية إلى المغرب. وتابعوا عمليات إنقاذ ريان بلحظة بلحظة إلا أن النهاية كانت مأساوية ولا تزال حادثة ريان وتوابعها مسيطرة على الساحة الإعلامية حتى الآن.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا:

مبادرة “يلا نمشي” من القدس إلى المغرب تضامنا مع عائلة الطفل “ريان”

أردنيون يوزعون الطعام على روح الطفل المغربي ريان (شاهد)

سبب صادم .. والد ريان حفر البئر التي ابتلعت ابنه لهذا الغرض! (صور)

ليوناردو دي كابريو ينعى الطفل ريان ويمتدح المغرب .. “وطن” تكشف الحقيقة

وفاة طفل متأثراً بحادثة ريان.. والأمهات فزعات مما يحدث مع فلذات أكبادهن!

يوتيوبر سعودي يقدم هدية ثمينة لوالد ووالدة “ريان” ويبحث عمّن يوصله بهم

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

مريم حسين تبحث عن عنوان الطفل “ريان” لإتمام هذا الأمر من أجله! (فيديو)

غير مصنف

وفاة طفل متأثراً بحادثة ريان.. والأمهات فزعات مما يحدث مع فلذات أكبادهن!

حياتنا

إيحاءات إغرائية.. مفاجأة جديدة في قضية “الجنس مقابل النقط!”

حياتنا

محمد عساف يرزق بمولود ويسميه ريان على اسم الطفل المغربي (شاهد)

حياتنا

منزل مجهز بالكامل .. المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله يتبرع لعائلة ريان (شاهد)

حياتنا

هذا ما فعلته دنيا بطمة وشقيقتها تضامنا مع والدي ريان (شاهد)