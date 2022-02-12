الزمالك ينجو من الخسارة أمام بترو إتليتيكو بتعادل مثير في الوقت القاتل (فيديو)

وطن – نجا فريق الزمالك المصري من السقوط أمام منافسه الضيف الأنغولي بترو إتليتيكو، بعد إحراز هدف التعادل الإيجابي الثاني في الوقت القاتل من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

الزمالك وفرض التعادل على بترو إتليتيكو

وسجل فريق الضيف الأنغولي بترو إتليتيكو أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال22. من توقيع جليسون مورييرا، كما وعزز بيترو التقدم في النتيجة بهدف ثاني جاء بالدقيقة ال36 عن طريق فيكتور بيدرو نانكي.

هدف الزمالك الاول يوسف اوباما اسيست شيكابالا pic.twitter.com/c8bdrRpAPa — عمرو جابر (@AmrGaber1911) February 12, 2022

وعاد فريق الزمالك مع مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة، ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال57. عن طريق اللاعب يوسف إبراهيم.

هدف التعادل عن طريق محمود الونش 4+90 pic.twitter.com/Faisx6ozNE — ميِّ قناوي (@mai_qenawy) February 12, 2022

بينما آتى هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت القاتل على نهاية اللقاء من توقيع محمود الونش لينتهي المباراة بهدفين لكليهما.

كما وكان فريق الزمالك المصري الأكثر تسديداً على مرمى الفريق المنافس بترو إتليتيكو، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 32 تسديدة، فيما وصلت تسديدات الفريق الأخير إلى 7 تسديدات طيلة مجريات أحداث المباراة.

وجاءت نسبة استحواذ فريق الزمالك المصري ” القلعة البيضاء” 61%. طيلة مجريات أحداث اللقاء أمام المنافس بترو إتليتيكو، على عكس الأخير الذي وصلت نسبته إلى 39%.

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل فريق الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة. أمام منافسه الضيف بترو إتليتيكو الأنغولي، فقد تواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

كما وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: أحمد فتوح، محمود حمدي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، لكن في وسط الفريق جاء ثلاثي التشكيلة، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، مجدي عبد الرحمن، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو، أونجم.

ترتيب المجموعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويعتلي صدارة ترتيب المجموعة المنافسة فريق الوداد المغربي، في دوري مجموعات منافسات أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، كما وجاء الفريق الأنغولي بترو إتليتيكو بنقطة واحدة في المركز الثاني.

وتساوى فريق الزمالك بنفس النقطة مع فريق بترو إتليتيكو. في المركز الثالث، وجاء في أدنى ترتيب المجموعة ساغرادا إسبيرانسا بدون أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)