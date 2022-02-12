مباراة الزمالك وبيترو إتليتكو في منافسات دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الزمالك وبيترو إتليتكو في منافسات دوري أبطال أفريقيا
Videoرياضة

الزمالك ينجو من الخسارة أمام بترو إتليتيكو بتعادل مثير في الوقت القاتل (فيديو)

منافسات دوري المجموعات من أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجا فريق الزمالك المصري من السقوط أمام منافسه الضيف الأنغولي بترو إتليتيكو، بعد إحراز هدف التعادل الإيجابي الثاني في الوقت القاتل من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

الزمالك وفرض التعادل على بترو إتليتيكو

وسجل فريق الضيف الأنغولي بترو إتليتيكو أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال22. من توقيع جليسون مورييرا، كما وعزز بيترو التقدم في النتيجة بهدف ثاني جاء بالدقيقة ال36 عن طريق فيكتور بيدرو نانكي.

وعاد فريق الزمالك مع مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة، ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال57. عن طريق اللاعب يوسف إبراهيم.

بينما آتى هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت القاتل على نهاية اللقاء من توقيع محمود الونش لينتهي المباراة بهدفين لكليهما.

كما وكان فريق الزمالك المصري الأكثر تسديداً على مرمى الفريق المنافس بترو إتليتيكو، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 32 تسديدة، فيما وصلت تسديدات الفريق الأخير إلى 7 تسديدات طيلة مجريات أحداث المباراة.

وجاءت نسبة استحواذ فريق الزمالك المصري ” القلعة البيضاء” 61%. طيلة مجريات أحداث اللقاء أمام المنافس بترو إتليتيكو،  على عكس الأخير الذي وصلت نسبته إلى 39%.

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل فريق الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة. أمام منافسه الضيف بترو إتليتيكو الأنغولي، فقد تواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

كما وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: أحمد فتوح، محمود حمدي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، لكن في وسط الفريق جاء ثلاثي التشكيلة، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، مجدي عبد الرحمن، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو، أونجم.

ترتيب المجموعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويعتلي صدارة ترتيب المجموعة المنافسة فريق الوداد المغربي، في دوري مجموعات منافسات أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، كما وجاء الفريق الأنغولي بترو إتليتيكو بنقطة واحدة في المركز الثاني.

وتساوى فريق الزمالك بنفس النقطة مع فريق بترو إتليتيكو. في المركز الثالث، وجاء في أدنى ترتيب المجموعة ساغرادا إسبيرانسا بدون أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

 

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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