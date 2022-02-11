نمر بثلاثة أرجل يثير حالة من الرعب والخوف وهو يفترس ضحيته! (صور)

وطن – تداولت صور على مواقع التواصل الإجتماعي لنمر بثلاثة أرجل وهو ينهش بقر وحشي قرب مكان هاجمت فيه مؤخرا مجموعة من النمور الكبيرة رجلا.

تظهر الصور، التي نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية نمر بساق خلفية واحدة وهو يقفز في حديقة وطنية في غرب تايلاند.

يعتقد الآن أن هذا النمر هو من بين النمور التي هاجمت رجلاً محليًا وقتلت كلبين له.

تعرض رجل يدعى “وان وهو”، مواطن يبلغ من العمر 46 عامًا للهجوم من قبل نمور. بعد أن جمع جواميسه التسعة من حديقة “خاو لايم” الوطنية.

كما قُتل اثنان من كلابه الثلاثة خلال هذا الهجوم الذي حصل في 28 يناير / كانون الثاني.

وفقًا لصحيفة “بانكوك بوست”، فإن 20 جهاز كاميرا مخصصة تهدف إلى القبض على النمور قد صورت النمر ثلاثي الأرجل وهو يتغذى على الجثة.

حريصون على القبض عليه

من جهته، قال Niphon Chamnmongsirisak، مدير المكتب الإقليمي للمناطق المحمية، والذي يغطي المنطقة التي وقع فيها الهجوم، إن المحافظين على البيئة حريصون على القبض على النمر.

وأشار كذلك كيف أن مؤسسة فريلاند والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، يعتقدان أن إعاقة الحيوان تشكل خطرًا على صحته، لا سيما من قبل الصيادين غير الشرعيين.

كما تصاعدت المخاوف بشأن الصيد الجائر في المنطقة بعد القبض على خمسة قرويين لقتلهم نمرين في حديقة “ثونغ فا فوم” الوطنية في أوائل شهر يناير.

(المصدر: ذا صن)

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