ما عدد أكواب القهوة التي شربها يومياً يمكن أن يطيل العمر؟! .. دراسة تجيبكم

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية دراسة توصلت من خلالها إلى أن شرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة بصفة يومية يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول.

أظهرت نتائج الدراسة أن من يشربون القهوة بانتظام هم أقل عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 12 في المائة.

كما أظهرت نتائج الدراسة أنهم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل إلى 5 في المائة.

لكن وجد الخبراء أن فوائد القهوة الصحية تأتي فقط من استهلاك البن المطحون – وليس من انواع القهوة سريعة التحضير.

ما الكمية التي تمثل افراطََا؟

إن شرب أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا ليس له آثار جيدة. وفقًا للبحث الذي أجري على ما يقرب من 500 ألف شخص.

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم. على الرغم من أن الدراسات السابقة كانت متناقضة حول ما إذا كانت مفيدة للصحة أو ضارة بها.

بالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة أيضًا على معادن ومضادات الأكسدة من شأنها أن تساعد حسب دراسات في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 والخرف.

ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن القهوة تعمل على زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة الجديدة

تشير الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق من الأكاديميين في جامعة سيميلويس في المجر وجامعة كوين ماري في لندن، إلى أن القهوة لا تزيد من ضغط الدم ولها فوائد بالنسبة للقلب والأوعية الدموية.

من جهته، قال الدكتور ستيفن بيترسن، أحد مؤلفي الدراسة من كوين ماريز، إن النتائج أظهرت أن استهلاك القهوة بصفة معتدلة “لا يضر بالقلب والأوعية الدموية وقد يكون شرب القهوة في الواقع مفيدا.”

وأضاف بيترسن: “على حد علمنا، فإن هذا يعتبر أكبر دراسة من حيث الحجم حتى الآن تركز حول تأثيرات استهلاك القهوة على القلب والأوعية الدموية.”

كان متوسط أعمار المشاركين 56 عامًا. ولم تكن لديهم أمراض القلب عندما بدأت الدراسة.

تمت متابعة المتطوعين لمدة 11 عامًا، مما سمح للخبراء بتحليل الاختلافات بين المجموعات.

من بين المشاركين، كان 22 في المائة لا يشربون القهوة. و 58 في المائة شربوا ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

فيما اعترف آخرون بإستهلاك ثلاثة أكواب على الأقل من القهوة، وفقًا للدراسة التي نُشرت في “المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية”.

نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أن أولئك الذين شربوا ما بين 0.5 إلى 3 أكواب في اليوم كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 12 في المائة مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

كما كانوا من ناحية اخرى أقل عرضة بنسبة 17 في المائة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية و 21 في المائة أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وكانوا كذلك أقل عرضة للإصابة بالسكري من الذين لا يشربون القهوة.

في الواقع، لم يذكر الباحثون السبب، لكن من المعروف أن الكافيين يثبط الشهية. مما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات السمنة والظروف الصحية المرتبطة بها.

أولئك الذين شربوا أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم لم يكونوا عرضة لارتفاع ضغط الدم وهو مصدر القلق بالنسبة للدراسات السابقة.

3 أكواب من القهوة يوميا تحافظ على قلبك

لكن لديهم معدلات وفيات وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية مماثلة لمن لا يشربون القهوة، مما يشير إلى أن ثلاثة أكواب في اليوم هي الحد الأقصى الذي يمكن أن يستهلكه المرء للحصول على فوائد صحية.

لم يكشف الباحثون أي زيادة في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين أولئك الذين يشربون القهوة يوميًا، وهو ما قلل من المخاوف من أن المشروب المحتوي على الكافيين يتسبب في حدوث هذه الحالة.

أيهما أكثر صحة: قهوة مطحونة أم قهوة فورية؟

ومع ذلك، عندما نظر مؤلفو الدراسة في الفوائد الصحية بناءً على نوع القهوة التي شربها المشاركون. فإن أولئك الذين تناولوا القهوة سريعة التحضير – حوالي ربع المجموعة – لم يكن لديهم أي فوائد صحية من القهوة.

إذ قال الباحثون إن هذا يرجع على الأرجح إلى الاختلافات في طريقة تحضير القهوة.

ما اضرار القهوة سريعة التحضير؟

تحتوي القهوة سريعة التحضير على المزيد من الكافيين ومضادات الأكسدة. ولكنها تحتوي على ضعف كمية مادة الأكريلاميد وهي مادة موجودة في بعض الأطعمة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وتلف الجهاز العصبي.

وقال فريق البحث إن “التأثير الإيجابي” للقهوة يمكن تفسيره بالتغيرات في بنية القلب بين أولئك الذين استهلكوا المشروبات المحتوية على الكافيين.

قام فريق البحث بفحص فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية لـ 30 ألف مشارك. واكتشفوا أن أولئك الذين يشربون القهوة يتمتعون بصحة قلبية جيدة.

اما أولئك الذين يستهلكون كمية معتدلة أو عالية من المشروبات المحتوية على الكافيين لديهم أوردة دموية أكبر. مما يعني أنها تستطيع ضخ المزيد من الدم.

(المصدر: ديلي ميل)

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