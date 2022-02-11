لوحة الأشكال الثلاثة الباهضة أصبحت بعيون بسبب حارس جديد “شعر بالملل”!

وطن – تعرضت لوحة الأشكال الثلاثة الباهظة للتخريب من قبل أحد الحراس في معرض فني فخم في روسيا لمجرد إحساسه بالملل.

“لوحة الأشكال الثلاثة”

في يومه الأول من العمل، قام حارس أمن في معرض بروسيا عندما شعر بالملل، بتخريب لوحة فنية تحمل اسم (Three Figures)، وفيها 3 شخصيات بلا عيون كانت قد رسمتها الفنانة آنّا ليبورسكايا بين عامي 1932 و1934.

تبلغ قيمة التأمين على اللوحة 75 مليون روبل روسي (1.4 مليون دولار أسترالي، 740 ألف جنيه إسترليني).بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية

أضاف للصورة عيونا

تم عرض هذه اللوحة في معرض فني تجريدي في مركز بوريس يلتسين الرئاسي، حيث لفتت نظر الحارس في يومه الأول في العمل حيث رسم لها عيونًا باستخدام قلم حبر جاف.

وفي بيان له، لم يحدد المدير التنفيذي في مركز بوريس يلتسين ألكسندر دروزدوف، هوية الحارس. لكنه قال بإنه يعمل لشركة أمن خاصة وبأنه طرد.

ومن جهتها، قالت آنا ريشيتكينا، أمينة المعرض، إن اللوحة تعرضت للتخريب “بقلم يحمل علامة مركز يلتسين”.

دوافع الحارس غير معروفة

أضافت ريشيتكينا: “لا تزال دوافع الحارس غير معروفة حتى الوقت الحالي لكن الإدارة المركز تعتقد أن ذلك كان نوعًا من الزلة.”

وكتب الصحفي إيفان بتروف في صحيفة “The art” أن الحبر تسرب قليلًا إلى طبقة الطلاء. ولحسن الحظ فإن المخرب رسم بالقلم من دون الضغط عليه بقوة.”

ولاحظ التغيير على اللوحة الفنية أولًا اثنان من زوار المعرض، في 7 ديسمبر، وأثارَا الأمر مع أحد الموظفين، فأُخرِجت اللوحة من المركز وأُعيدت إلى معرض الدولة تريتياكوف في موسكو.

كلفة الترميم

قدّر الخبراء في تريتياكوف أن ترميم اللوحة بعد هذا التخريب تقدر كلفته 250 ألف روبل (4600 دولار أسترالي).

أبلغ مركز يلتسين الشرطة عن الأضرار التي لحقت باللوحة في 20 ديسمبر، لكن وزارة الشؤون الداخلية في إيكاترينبرج رفضت في البداية توجيه اتهامات لأن الضرر اعتُبر “خفيفا”.

الشرطة تفتح تحقيقا

ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة الثقافة تقدمت لاحقََا بشكوى إلى النيابة العامة بشأن عدم اتخاذ إجراءات ضد الحارس، وأعلنت الشرطة الأسبوع الماضي أنها فتحت تحقيقا.

ويواجه الحارس غرامة وعقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى ثلاثة أشهر.

منذ هذه الحادثة، قام مركز يلتسين بتركيب شاشات واقية على الأعمال الأخرى المتبقية في المعرض.

أعمال فنية أخرى تعرضت للتخريب

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخريب لوحة في روسيا.

في عام 2019، حُكم على رجل بالسجن لمدة عامين ونصف بعد تخريبه لوحة لإيفان الرهيب في معرض تريتياكوف في موسكو.

كما تعرضت اللوحة نفسها للتخريب أيضًا في عام 1913 من قبل رجل مختل عقليًا قام بقطعها بسكين ثلاث مرات.

(المصدر: الغارديان)