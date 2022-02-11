لأول مرة في تاريخها.. ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتمركز بشكل دائم في البحرين

وطن – في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، كشف موقع “القناة 13″ الإسرائيلية، أن ضابطا من جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتمركز بشكل دائم في البحرين.

وقال الموقع الإسرائيلي انه خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للبحرين الأسبوع الماضي. تم الاتفاق على أن يتمركز ضابط بحري في المملكة ويعمل كضابط ارتباط للأسطول الخامس الأمريكي. الذي يقع مقره الرئيسي في البلاد.

بينما أوضح الموقع أنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل ، سيتم تعيين ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي في دولة عربية – حيث تم الإبلاغ عن ذلك ليل الخميس. مشيرا إلى ان الضابط البحري سيصل إلى البحرين في الأسابيع القادمة في المملكة.

ووفقا للموقع، سيكون الضابط الذي سيتم نشره في البلاد أول من يتم نشره بانتظام في دولة عربية – وخاصةً تلك الواقعة بالقرب من إيران. ومن المتوقع أن يتعمق التعاون، الذي بدأ بضابط في الجيش الإسرائيلي على أراضي دول الخليج ، في السنوات المقبلة.

تعاون عسكري

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “الجيش الإسرائيلي يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة. وفي الوقت الحالي ، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى”.

بينما وقع وزير الدفاع الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون أمني مع وزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي. والتقى بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في قصره ومع ولي العهد. ورئيس وزراء البحرين سلمان بن حمد الناعم بدعوى.

وبعد مرور عام على توقيع اتفاقيات أبراهام، تؤسس الاتفاقية الموقعة رسميًا العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، وكجزء منها، سيتم تعزيز التعاون الاستخباراتي والتعاون بين الصناعات الدفاعية.

(المصدر: القناة 13″ الإسرائيلية – ترجمة وطن)

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