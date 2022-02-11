لحظة انهيار مغني المهرجانات "حمو بيكا" على الهواء مباشرة ونقله إلى المستشفى watanserb.com
نقابة المهن الموسيقية أكدت أنها لن تمنح حمو بيكا تصريحا بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة بنجاح
Videoحياتنا

لحظة انهيار مغني المهرجانات “حمو بيكا” على الهواء مباشرة ونقله إلى المستشفى! (شاهد)

كتب سالم حنفي
0

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو. يظهر لحظة انهيار مغني “المهرجانات” المصري “حمو بيكا” ودخوله في نوبة بكاء على الهواء. مؤكدا أنه لن يخوض اختبارات نقابة المهن الموسيقية مرة أخرى.

حمو بيكا: مش عايزها خلاص

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” عبر قناة “mbc مصر”. قال “بيكا” “مش داخل امتحانات النقابة تاني، مش عايزها خلاص، وكورسات الصوت مش بتتعمل غير لحمو بيكا، احكموا بالعدل، أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه”.

أضاف: “أنا مش عايز حاجة غير إني أكل عيش، في افترا وظلم، أنا صوتي كده. ومش عايز أغني خلاص”.

 

وعقب الحديث في البرنامج مباشرة، نقل بيكا لأحد المستشفيات.

“حسبي الله ونعم الوكيل”

ونشرت صفحة بيكا الرسمية على موقع “فيسبوك”، صورة له وعلى سرير المرض في المستشفى. مصحوبة بتعليق: “ادعوا لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب”.

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أكدت أنها لن تمنح بيكا تصريحا بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة بنجاح.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. عن قائمة تضم مطربين وفرق مشهورة بتقديم المهرجانات.

وشمل قرار المنع من الغناء كل من: أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، علي سمارة وأحمد عوت، الدخلاوية. ولاد سليمان، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ. فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدي شطة، وزة مطرية، وعنبة.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

 

اقرأ أيضا:

(شاهد) هل سيذهب بيكا إلى نقابة الفنانين بملابسه الداخلية اعتراضاً على مشهد منى زكي؟!

السعودية تمنح بيكا سيفا من الذهب .. بينما سلمان العودة ورفاقه في السجون! (صور)

رقص مختلط وملابس جريئة بحفل حمو بيكا وشاكوش وكمال بالسعودية! (فيديو)

هاني شاكر حارب حمو بيكا وحسن شاكوش فاحتضهنم تركي آل الشيخ!

شاهد ماذا دار بين هيفاء وهبي و حمو بيكا حينما رأته بين الجمهور!

بيكا في موقف مُحرج على الهواء بعد عرض صورته مع فتاة في وضع مُخل!

بيكا في ورطة بسبب سيارته الذهبية .. و10 آلاف جنيه تنقذه! (شاهد)

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

(شاهد) هل سيذهب حمو بيكا إلى نقابة الفنانين بملابسه الداخلية اعتراضاً على مشهد منى…

حياتنا

هل ابتلع المسرح حمو بيكا أمام المئات في السعودية بعد تحطمه أثناء رقصه الراب؟ (فيديو)

حياتنا

حمو بيكا يستنجد بمارك ويهدد بالاعتزال بسبب هذا الرقم الذي صدمه! (فيديو)

حياتنا

هاني شاكر حارب حمو بيكا وحسن شاكوش فاحتضهنم تركي آل الشيخ!

حياتنا

هيفاء وهبي تكشف مفاتنها بفستان جريء بعد (الهوت شورت) والتلفزيون المصري يجبرها على…

حياتنا

بلقيس فتحي في ورطة بسبب حفلها ورقصها بنادي الجلاء للقوات المسلحة .. قرار صادم بحقّها

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More