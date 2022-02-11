لحظة انهيار مغني المهرجانات “حمو بيكا” على الهواء مباشرة ونقله إلى المستشفى! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو. يظهر لحظة انهيار مغني “المهرجانات” المصري “حمو بيكا” ودخوله في نوبة بكاء على الهواء. مؤكدا أنه لن يخوض اختبارات نقابة المهن الموسيقية مرة أخرى.

حمو بيكا: مش عايزها خلاص

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” عبر قناة “mbc مصر”. قال “بيكا” “مش داخل امتحانات النقابة تاني، مش عايزها خلاص، وكورسات الصوت مش بتتعمل غير لحمو بيكا، احكموا بالعدل، أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه”.

أضاف: “أنا مش عايز حاجة غير إني أكل عيش، في افترا وظلم، أنا صوتي كده. ومش عايز أغني خلاص”.

حمو بيكا ينهار على الهواء : احكموا بالعدل .. pic.twitter.com/oEkzYcF2wa — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 12, 2022

وعقب الحديث في البرنامج مباشرة، نقل بيكا لأحد المستشفيات.

“حسبي الله ونعم الوكيل”

ونشرت صفحة بيكا الرسمية على موقع “فيسبوك”، صورة له وعلى سرير المرض في المستشفى. مصحوبة بتعليق: “ادعوا لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب”.

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أكدت أنها لن تمنح بيكا تصريحا بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة بنجاح.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. عن قائمة تضم مطربين وفرق مشهورة بتقديم المهرجانات.

وشمل قرار المنع من الغناء كل من: أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، علي سمارة وأحمد عوت، الدخلاوية. ولاد سليمان، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ. فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدي شطة، وزة مطرية، وعنبة.

المصدر: (وطن – متابعات)

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