حمد بن جاسم يروي كيف تسبب سؤاله لـ”أولبرايت” عن وزنها الزائد بتوتر العلاقات بينهما

وطن – روى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، واقعة كشف فيها عن توتر علاقته مع وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، مادلين أولبرايت، بسبب سؤاله لها عن وزنها الزائد.

وقال “آل ثاني” في حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية: “أنا شفتها قلت لها أنت، وهي فعلا كان زايد وزنها، أنت زايد وزنك زيادة شو إلي خلا وزنك يزيد بهذه الطريقة؟ فهي هنا زعلت وأخذت الموضوع بشكل جدي وبعدين كانت العلاقة متوترة فترة لأنها قالت إني أنا أحرجتها أمام الناس”.

وفي وصفه لعلاقته بأولبرايت في مدخل روايته للقصة، قال الشيخ حمد بن جاسم: “علاقتي مع أولبرايت علاقة قوية لكن أنا يمكن الثقافة عندي أنه المرأة الأمريكية أو الأوروبية ما تقول لها أن وزنك زائد، لازم تقول لها أنت نحفتي شو مسوية”.

وأوضح رئيس الوزراء القطري الأسبق كيف تم تفادي تطور المشكلة بعد ذلك بقوله: “أنا ماكنت يعني يمكن خلاف ثقافي أو ثقافات في طريقة طرح الموضوع وبعدين تدخل مارتن إندك عشان يهدي الأمور ويحل الموضوع. كان صديق لي وكان هو مساعد الوزيرة”.

خلاف وقطيعة.. بسبب الوزن الزائد • حمل تطبيق القبس وشاهد الحلقة كاملة 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) February 10, 2022

إنشاء قناة الجزيرة

يشار إلى انه في الحلقة السابقة من البرنامج، روى حمـد بن جاسم آل ثاني قصة إنشاء قناة الجزيرة. موضحا أن فكرة إنشاء القناة كانت من الأمير خليفة بن حمد.

وأوضح بأن الأمير استدعاه وطلب منه إنشاء القناة في مدة 6 أشهر. وهي فترة زمنية كانت قليلة جدا بحسب رأي الشيخ جاسم بن حـمد.

وأشار إلى انه عقب البحث وعمل الاستشارات، تم رصد مبلغ 17 مليونا و500 ألف ريال قطري لبناء المقر وشراء المعدات.

بينما لفت إلى أن “الجزيرة” وبعد تدشينها بستة أشهر أصبحت عبئا على الخارجية القطرية. مؤكدا بأن الأمير كان صاحب نهج “ثوري” ومؤمنا بحرية الإعلام، لذلك أعطى تعليمات بأنه لا خطوط حمراء في القناة وطالب إدارتها بعمل ما يمليه عليهم ضميرهم.

في حين أكد أن البنتاغون والعديد من المؤسسات الامريكية الرسمية وضعت شاشة للقناة في مقراتها لمتابعتها 24 ساعة. بسبب الزخم الذي حظيت به ونسب المشاهدات العالية لها.

واكد بأن الولايات المتحدة طلبت من قطر رسميا إغلاق القناة. مشيرا إلى ان العديد من أجهزة المخابرات حاولت اختراقها.

(المصدر: تويتر – وطن)

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