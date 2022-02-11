لجنة الانضباط وعقوبة جماهير الاتحاد من حضور مباراة الكلاسيكو أمام النصر watanserb.com
لجنة الانضباط وعقوبة جماهير الاتحاد من حضور مباراة الكلاسيكو أمام النصر
Imageرياضة

حقيقة منع جماهير الاتحاد والنصر من حضور قمة الكلاسيكو السعودي

منافسات الجولة ال20 من الدوري السعودي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أفادت تقارير سعودية عن حقيقة عقوبة منع جماهير الاتحاد والنصر، من مشاهدة قمة الكلاسيكو السعودي من على مدرجات ملعب “استاد الجوهرة”، ضمن منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الممتاز.

عقوبة جماهير الاتحاد والنصر ومباراة الكلاسيكو

وقال رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر في تغريده له عبر حسابه الشخصي. على واقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن عقوبة منع جماهير النصر والاتحاد من حضور مباراة الكلاسيكو السعودي، قائلاً: ” لمن يسأل، لم يصل إلينا أي شيء .. كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا”.

كما وأردف آل معمر في تغريدته، ” لا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية أي مركز التحكيم الخطأ الفادح كهذا .. رئيس مركز التحكيم هو أستاذ جامعي معروف في القانون”.

الاتحاد السعودي وعقوبة جماهير الاتحاد والنصر

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، عن منع جماهير الاتحاد من حضور مباراة النصر بسبب إلقائهم علبتين داخل أرضية ملعب المباراة، خلال المباراة أمام منافسه الفيصلي في إطار الجولة ال18. من منافسات الجولة ال18 للدوري السعودي الممتاز”.

مباراة الاتحاد والنصر والكلاسيكو السعودي

ومن المقرر أن تقام مواجهة النصر والاتحاد، في قمة منافسات الجولة ال20. من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة على ميدان الأخير في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين.

كما ويطمح صاحب الأرض فريق الاتحاد السعودي من تحقيق الفوز المهم وخطف النقاط الثلاثة الثمينة على منافسه الضيف النصر من أجل تعزيز الانفراد في صدارة ترتيب الدوري السعودي الممتاز، كما ويسعى الأخير إلى الانتصار في هذه المباراة من أجل تقليص الفارق مع المتصدر.

وجاء فريق الاتحاد “العميد” في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصيف فريق الشباب الذي جاء برصيد 40 نقطة، بينما جاء فريق النصر في ثالث جدول الترتيب برصيد 38 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام سعودية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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