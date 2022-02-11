حقيقة منع جماهير الاتحاد والنصر من حضور قمة الكلاسيكو السعودي

وطن – أفادت تقارير سعودية عن حقيقة عقوبة منع جماهير الاتحاد والنصر، من مشاهدة قمة الكلاسيكو السعودي من على مدرجات ملعب “استاد الجوهرة”، ضمن منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الممتاز.

عقوبة جماهير الاتحاد والنصر ومباراة الكلاسيكو

وقال رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر في تغريده له عبر حسابه الشخصي. على واقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن عقوبة منع جماهير النصر والاتحاد من حضور مباراة الكلاسيكو السعودي، قائلاً: ” لمن يسأل، لم يصل إلينا أي شيء .. كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا”.

لمن يسأل:

لم يصل إلينا أي شئ .. كذلك الإتحاد السعودي كما أفادونا .. ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية ( مركز التحكيم) خطأ فادحا كهذا .. خصوصا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون. — مسلي آل معمر (@musalli9) February 10, 2022

كما وأردف آل معمر في تغريدته، ” لا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية أي مركز التحكيم الخطأ الفادح كهذا .. رئيس مركز التحكيم هو أستاذ جامعي معروف في القانون”.

الاتحاد السعودي وعقوبة جماهير الاتحاد والنصر

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، عن منع جماهير الاتحاد من حضور مباراة النصر بسبب إلقائهم علبتين داخل أرضية ملعب المباراة، خلال المباراة أمام منافسه الفيصلي في إطار الجولة ال18. من منافسات الجولة ال18 للدوري السعودي الممتاز”.

عاجل | مركز التحكيم يعلق قرار منع حضور جماهير نادي #الاتحاد في مباراة الكلاسيكو أمام #النصر ونادي الاتحاد سيطرح التذاكر بعد قليل #الاتحاد_النصر#اكشن_مع_وليد #MBCAction pic.twitter.com/uLW34cVef7 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 10, 2022

مباراة الاتحاد والنصر والكلاسيكو السعودي

ومن المقرر أن تقام مواجهة النصر والاتحاد، في قمة منافسات الجولة ال20. من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة على ميدان الأخير في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين.

كما ويطمح صاحب الأرض فريق الاتحاد السعودي من تحقيق الفوز المهم وخطف النقاط الثلاثة الثمينة على منافسه الضيف النصر من أجل تعزيز الانفراد في صدارة ترتيب الدوري السعودي الممتاز، كما ويسعى الأخير إلى الانتصار في هذه المباراة من أجل تقليص الفارق مع المتصدر.

وجاء فريق الاتحاد “العميد” في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصيف فريق الشباب الذي جاء برصيد 40 نقطة، بينما جاء فريق النصر في ثالث جدول الترتيب برصيد 38 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام سعودية)