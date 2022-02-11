تعرف على موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2021

وطن – يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي أمام منافسه بالميراس البرازيلي مساء يوم السبت، في نهائي منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “محمد بن زايد” في دولة الإمارات.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس

وستقام المواجهة النهائية بين فريق تشيلسي”البلوز”. وبالميراس في بطولة كأس العالم للأندية 2021، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن عند الساعة السادسة والنصف مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة القمة المنتظرة بين تشيلسي الإنجليزي ومنافسه بالميراس البرازيلي. عبر شبكة قنوات “SSC Sport HD” الرياضية السعودية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022 في الوطن العربي.

Another day inside the camp in Abu Dhabi! ✅ Go behind the scenes! ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 10, 2022

وستنقل المباراة عبر قناة “SSC Sport 7HD”، بتردد عبر القمر الصناعي نايل سات 12562، وباستقطاب عمودي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة تشيلسي وبالميراس

ومن المتوقع أن يعلق على لقاء تشيلسي وبالميراس. في المباراة النهائية على لقب كأس العالم للأندية، عبر شبكة قنوات” SSC Sport HD” الرياضية السعودية، المعلق الرياضي جعفر الصليح.

تشكيلة فريق تشيلسي الإنجليزي

وسيدخل المدرب الألماني “توماس توخيل”. المباراة في تشكيلة أساسية متوقعة أمام بالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى كيبا أريرزابالاجا.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: مالانج سار، أنطونيو روديجر، أندرياس كريستنسن، أزبيليكويتا، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، كوفاسيتش، جورجينهو، ماسون ماونت، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كالوم هدرسون، روميلو لوكاكو، حكيم زياش.

“Say hello to my… fans!” 👋😂

Vocês acham o Scarpinha resenha aqui no site? Imagine o dia inteiro. A TV Palmeiras/FAM registrou um dia de treino do camisa 14 por um ângulo diferente. Confira 🤙😬🤙 ➤ https://t.co/sbzFH5TcJu#AvantiPalestra #JuntosPeloBi pic.twitter.com/UXQJ2hnqmG — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 10, 2022

تشكيلة فريق بالميراس البرازيلي

وسيلعب المدرب البرتغالي “أبيل فيريرا”. المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث سيكون في حراسة المرمى ويفرتون بيريرا.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: خواكين بيكيريز، لوان، غوستافو غوميز، روشا، لكن في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، زي رافاييل، دانيلو، جوستافو سكاريا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، رافائيل فيفا، دودو، رونييليتون دا سيلفا.

(المصدر: وطن + تويتر)