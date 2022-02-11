مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2021 watanserb.com
مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2021
Imageرياضة

تعرف على موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2021

تشيلسي وبالميراس والمواجهة النهائية المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي أمام منافسه بالميراس البرازيلي مساء يوم السبت، في نهائي منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “محمد بن زايد” في دولة الإمارات.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس

وستقام المواجهة النهائية بين فريق تشيلسي”البلوز”. وبالميراس في بطولة كأس العالم للأندية 2021، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن عند الساعة السادسة والنصف مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة القمة المنتظرة بين تشيلسي الإنجليزي ومنافسه بالميراس البرازيلي. عبر شبكة قنوات “SSC Sport HD” الرياضية السعودية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022 في الوطن العربي.

وستنقل المباراة عبر قناة “SSC Sport 7HD”، بتردد عبر القمر الصناعي نايل سات 12562، وباستقطاب عمودي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة تشيلسي وبالميراس

ومن المتوقع أن يعلق على لقاء تشيلسي وبالميراس. في المباراة النهائية على لقب كأس العالم للأندية، عبر شبكة قنوات” SSC Sport HD” الرياضية السعودية، المعلق الرياضي جعفر الصليح.

تشكيلة فريق تشيلسي الإنجليزي

وسيدخل المدرب الألماني “توماس توخيل”. المباراة في تشكيلة أساسية متوقعة أمام بالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى كيبا أريرزابالاجا.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: مالانج سار، أنطونيو روديجر، أندرياس كريستنسن، أزبيليكويتا، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، كوفاسيتش، جورجينهو، ماسون ماونت، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كالوم هدرسون، روميلو لوكاكو، حكيم زياش.

تشكيلة فريق بالميراس البرازيلي  

وسيلعب المدرب البرتغالي “أبيل فيريرا”. المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث سيكون في حراسة المرمى ويفرتون بيريرا.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: خواكين بيكيريز، لوان، غوستافو غوميز، روشا، لكن في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، زي رافاييل، دانيلو، جوستافو سكاريا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، رافائيل فيفا، دودو، رونييليتون دا سيلفا.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

ميلان يقسو على لاتسيو بنتيجة ثقيلة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا (شاهد)

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين والقناة الناقلة في الدوري الفرنسي

رياضة

تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوز شاق على الهلال السعودي (شاهد)

رياضة

تصريح ناري من المغربي حكيم زياش يحسم أمر عودته للمشاركة مع أسود الأطلس (فيديو)

رياضة

ماذا قال المدرب موسيماني بعد إقصاء الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية؟!

رياضة

بالميراس يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري (شاهد)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More