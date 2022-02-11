انفجار رالي داكار في السعودية نتج عن عبوة ناسفة watanserb.com
انفجار رالي داكار في السعودية نتج عن عبوة ناسفة - تحقيق فرنسي
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انفجار رالي داكار في السعودية سببه عبوة ناسفة .. المخابرات الفرنسية تفضح ما أخفته المملكة

كتب باسل النجار
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وطن – خلص التحقيق الفرنسي حول انفجار رالي داكار في السعودية، إلى أنه نتج عن “عبوة ناسفة يدوية الصنع”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية، قد كشفت بأن عملاء المخابرات الفرنسية يحققون في مزاعم بأن السلطات السعودية حاولت التستر على هجوم إرهابي ترك سائق فريق “سوديكارس ريسينغ” لخطر بتر ساقيه.

وقالت الصحيفة، أعيد فيليب بوترون، 61 عامًا، إلى فرنسا بعد إصابته بجروح خطيرة في ساقيه عندما انفجرت سيارته أثناء مشاركته في رالي داكار، وهو حدث رياضي للسيارات تديره فرنسا يقام في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الصحيفة على أن الإنفجار الذي استهدف الفريق الفرنسي حصل قبل يومين من انطلاق السباق. عندما كان السائق يقود سيارة مساندة أثناء توجهه إلى نقطة تفتيش فنية.

وقال رئيس الفريق أنه “كانت هناك عبوة ناسفة تحت الهيكل المعدني للسيارة، رأيت كل شيء، لقد كان عملاً متعمدًا بدون شك”.

ووصفت وزارة الداخلية السعودية الانفجار بأنه حادث.

لكن فريق شركة بوترون، فريق سوديكارس ريسينغ، قالوا إنه وقع ضحية لهجوم إرهابي.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى “اليقظة القصوى” بعد أن تعرضت سيارة المشارك في رالي داكار الشهير لانفجار.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم استبعاد “فرضية العمل الإجرامي”.

وذكّرت في حينه بأن “التهديد الإرهابي ما زال مستمرا في السعودية“.

(المصدر: وكالات – وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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