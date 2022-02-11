الكشف عن سبب تعمد “بوتين” إهانة “ماكرون”.. ما علاقة الحمض النووي للرئيس الفرنسي بالأمر؟!

وطن – بعد ساعات من اللقاء الحميمي الذي جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف. كشفت وكالة “رويترز” تفاصيل جديدة تم تداولها عن تعمد “بوتين” إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء جمعهما في “موسكو” قبل ثلاثة أيام.

واستقبل الرئيس الروسي، الخميس، الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، حيث تصافحا واحتضنا بعضهما البعض وجلسا على مقربة من بعضهما. دون أن يفصل بينهما سوى طاولة قهوة صغيرة، على عكس لقائه بـ”ماكرون” الذي أثار الجدل.

استقبال بوتين للرئيس الكازاخستاني بالعناق دون الحاجة إلى طاولة طويلة .. إذن كما قلنا سابقا .. بوتين اتضح أنه لا يثق في مصافحة قادة أوروبا الغربية خصوصا في هذه الظروف.😅 pic.twitter.com/c4PauQw0Hr — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) February 10, 2022

الحمض النووي لماكرون

وفي هذا السياق، كشف مصدران لوكالة رويترز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رفض طلب الكرملين إجراء اختبار “بي سي آر” عند وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وهو ما تسبب في جلوسهم على طاولة كبيرة باعدت المسافة بينهما.

وأظهرت صور لقاء بوتين بماكرون الاثنين الماضي، جلوسهم على طاولة طولها أربعة أمتار. حيث تم بحث الأزمة الأوكرانية، فيما أشار دبلوماسيون إلى أن “بوتين ربما يريد إرسال رسالة دبلوماسية” من هذا اللقاء.

لا شك أن بوتين مجرم ولكن ماكرون يستاهل كل هذه الإهانات pic.twitter.com/FiwwEdS7uP — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) February 8, 2022

وقال المصدران إنه تم منح ماكرون خيارين: إجراء اختبار “بي سي آر” على أيدي السلطات الروسية ويسمح له بالاقتراب من بوتين، أو في حال رفضه يلتزم بالتباعد الاجتماعي بشكل صارم.

وأشار أحد المصادر لوكالة رويترز إلى مخاوف أمنية إذا خضع الرئيس الفرنسي للفحص من قبل أطباء روس “إذ لن يتم قبول أن يضعوا أيديهم على الحمض النووي للرئيس” ماكرون.

وأكد أحد المصادر أن ماكرون رفض إجراء فحص “بي سي آر” في روسيا، لإنه كان قد خضع للفحص ذاته قبل مغادرته فرنسا. مضيفا أن “الروس أخبروهم أن بوتين بحاجة إلى البقاء في ظروف صحية صارمة”.

وربما هذا يفسر أيضا موقف “بوتين” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع “ماكرون”، حيث سارع الرئيس الروسي لمغادرة قاعة المؤتمر الصحفي متعمدا البقاء بعيدا عن الرئيس الفرنسي. الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة لـ”ماكرون”.

(المصدر: تويتر – رويترز – ترجمة وطن)

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