إهانة بوتين لماكرون watanserb.com
تعمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء جمعهما في موسكو قبل ثلاثة أيام
الهدهد

الكشف عن سبب تعمد “بوتين” إهانة “ماكرون”.. ما علاقة الحمض النووي للرئيس الفرنسي بالأمر؟!

كتب سالم حنفي
0

وطن – بعد ساعات من اللقاء الحميمي الذي جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف. كشفت وكالة “رويترز” تفاصيل جديدة تم تداولها عن تعمد “بوتين” إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء جمعهما في “موسكو” قبل ثلاثة أيام.

واستقبل الرئيس الروسي، الخميس، الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، حيث تصافحا واحتضنا بعضهما البعض وجلسا على مقربة من بعضهما. دون أن يفصل بينهما سوى طاولة قهوة صغيرة، على عكس لقائه بـ”ماكرون” الذي أثار الجدل.

الحمض النووي لماكرون

وفي هذا السياق، كشف مصدران لوكالة رويترز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رفض طلب الكرملين إجراء اختبار “بي سي آر” عند وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وهو ما تسبب في جلوسهم على طاولة كبيرة باعدت المسافة بينهما.

وأظهرت صور لقاء بوتين بماكرون الاثنين الماضي، جلوسهم على طاولة طولها أربعة أمتار. حيث تم بحث الأزمة الأوكرانية، فيما أشار دبلوماسيون إلى أن “بوتين ربما يريد إرسال رسالة دبلوماسية” من هذا اللقاء.

وقال المصدران إنه تم منح ماكرون خيارين: إجراء اختبار “بي سي آر” على أيدي السلطات الروسية ويسمح له بالاقتراب من بوتين، أو في حال رفضه يلتزم بالتباعد الاجتماعي بشكل صارم.

وأشار أحد المصادر لوكالة رويترز إلى مخاوف أمنية إذا خضع الرئيس الفرنسي للفحص من قبل أطباء روس “إذ لن يتم قبول أن يضعوا أيديهم على الحمض النووي للرئيس” ماكرون.

وأكد أحد المصادر أن ماكرون رفض إجراء فحص “بي سي آر” في روسيا، لإنه كان قد خضع للفحص ذاته قبل مغادرته فرنسا. مضيفا أن “الروس أخبروهم أن بوتين بحاجة إلى البقاء في ظروف صحية صارمة”.

وربما هذا يفسر أيضا موقف “بوتين” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع “ماكرون”، حيث سارع الرئيس الروسي لمغادرة قاعة المؤتمر الصحفي متعمدا البقاء بعيدا عن الرئيس الفرنسي. الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة لـ”ماكرون”.

(المصدر: تويتر – رويترز – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا

واشنطن بوست: تركيا حليفة لأوكرانيا لكن أردوغان لن يتجاوز الخطوط الحمراء لبوتين

مفتون به ويحب كل ما يفعله.. فايننشال تايمز: بوتين نموذج لجيل جديد من الاستبداديين مثل “ابن سلمان”

سلاح سري لـ”بوتين” في نزاع أوكرانيا الذي يلوح في الأفق (صور)

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بوتين يهين ماكرون ويضعه في موقف لا يحسد عليه أمام الكاميرات (فيديو)

الهدهد

واشنطن بوست: تركيا حليفة لأوكرانيا لكن أردوغان لن يتجاوز الخطوط الحمراء لبوتين

الهدهد

مفتون به ويحب كل ما يفعله.. فايننشال تايمز: بوتين نموذج لجيل جديد من الاستبداديين مثل…

الهدهد

سلاح سري لـ”بوتين” في نزاع أوكرانيا الذي يلوح في الأفق (صور)

الهدهد

موقع بريطاني: لهذه الأسباب فقدت فرنسا نفوذها في الجزائر

الهدهد

حمد بن جاسم عن الاحتجاجات في كازاخستان: “بوتين يعيد لروسيا هيبتها”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More