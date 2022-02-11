تفاصيل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بين اشتداد الصراع بين صلاح وجوتا
تفاصيل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بين اشتداد الصراع بين صلاح وجوتا
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الصراع يشتد بين صلاح وجوتا على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ليفربول يهزم ليستر سيتي ويواصل تقليص الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أصبح النجم البرتغالي دييغو جوتا مهاجم فريق ليفربول أقرب المنافسين من زميله المصري محمد صلاح ثالث أفضل لاعب بالعالم، في الصراع على قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والصراع بين صلاح وجوتا

وما يزال النجم الدولي المصري محمد صلاح، يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. رغم الغياب عن فريقه ليفربول بسبب المشاركة الدولية الأخيرة، مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا برصيد 16 هدافاً.

كما ويليه زميله البرتغالي دييغو جوتا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 12 هدافاً، بينما آتى في ثالث جدول الترتيب الإنجليزي جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين. مهاجم فريق توتنهام بنفس رصيد الأهداف.

أما في المركز الرابع جاء النيجيري إيمانويل دينيس نجم فريق واتفورد برصيد 8 أهداف، متساوياً بذلك مع عدد من اللاعبين، رافينيا، إيميل سميث رو، ميكيل أنطونيو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني بنفس الرصيد من الأهداف. خلال منافسات الموسم الحالي.

هدفي جوتا في مباراة ليفربول وليستر سيتي

ونجح البرتغالي دييغو جوتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من إحراز هدفي اللقاء لصالح فريق الريدز في المباراة الأخيرة أمام منافسه الضيف ليستر سيتي في الدقيقتين ال34 وال87.

كما وشهدت المباراة بين فريق ليفربول ” الريدز” وليستر سيتي السيطرة والقوة بين كلا الفريقين في قمة الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث وصلت عدد التسديدات لصاحب الأرض ليفربول إلى 22 تسديدة.

فيما وصلت عدد التسديدات للفريق المنافس الضيف فريق ليستر سيتي إلى 5 تسديدات فقط طيلة مجريات أحداث اللقاء، كما ووصلت نسبة الاستحواذ لفريق ليفربول إلى 65%.  كما وجاءت نسبة الاستحواذ لفريق ليستر سيتي ” الثعالب” إلى 35%.

ورفع فريق ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 51 نقطة، بفارق 9 نقاط حامل اللقب السابق. فريق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 60 نقطة، كما وتجمد فريق ليستر سيتي بهذه الخسارة رصيد إلى 26 نقطة. في المركز الثاني عشر في منافسات جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

(المصدر: وطن)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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