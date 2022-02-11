الديناصورات ابتلعت فريستها بالكامل وألقت بعظامها watanserb.com
اكتشف العلماء أن الديناصورات ابتلعت فريستها بالكامل وألقت بعظامها
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الديناصورات ابتلعت فريستها بالكامل وألقت بعظامها .. اكتشاف جديد للعلماء (صورة)

كتب ايمان الباجي
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وطن – تحدث تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية عن اكتشاف مفاده أن العلماء اكتشفوا أن الديناصورات ابتلعت فريستها بالكامل وألقت بعظامها.

التيروصورات الطائرة

حسب ترجمة وطن، نقلا عن الصحيفة، كشفت أحافير مكتشفة حديثا، أن التيروصورات الطائرة العملاقة وهي طيور منقرضة من عصر الديناصورات لها معدتان واحدة لهضم الطعام والأخرى لجمع العظام والغضاريف غير الصالحة للأكل.

الديناصورات

هذا يعني حسب العلماء أن أقاربها الديناصورات الأرضية، مثل الديناصور القوي “Tyrannosaurus rex”، ربما فعلوا الشيء نفسه لفرائسهم.

من جهته، قال الدكتور شونشينغ جيانغ، من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين: “كان من الممكن أن تكون المعدة المكونة من جزأين قد تطورت في وقت مبكر، مما يقوي من الفرضية التي تقول بأنها كانت مشتركة بين جميع الديناصورات.”

الطيور الحديثة

في الواقع، جميع الطيور الحديثة لها معدتان، وبعضها على غرار البومة، لا تزال تبتلع الطعام بالكامل وتلقي بالعظام.

ظهرت التيروصورات لأول مرة منذ 250 مليون سنة قبل أن تنقرض مع باقي الديناصورات منذ 65 مليون سنة.

(المصدر: ذا صن) 

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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