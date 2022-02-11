الديناصورات ابتلعت فريستها بالكامل وألقت بعظامها .. اكتشاف جديد للعلماء (صورة)

وطن – تحدث تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية عن اكتشاف مفاده أن العلماء اكتشفوا أن الديناصورات ابتلعت فريستها بالكامل وألقت بعظامها.

التيروصورات الطائرة

حسب ترجمة وطن، نقلا عن الصحيفة، كشفت أحافير مكتشفة حديثا، أن التيروصورات الطائرة العملاقة وهي طيور منقرضة من عصر الديناصورات لها معدتان واحدة لهضم الطعام والأخرى لجمع العظام والغضاريف غير الصالحة للأكل.

الديناصورات

هذا يعني حسب العلماء أن أقاربها الديناصورات الأرضية، مثل الديناصور القوي “Tyrannosaurus rex”، ربما فعلوا الشيء نفسه لفرائسهم.

من جهته، قال الدكتور شونشينغ جيانغ، من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين: “كان من الممكن أن تكون المعدة المكونة من جزأين قد تطورت في وقت مبكر، مما يقوي من الفرضية التي تقول بأنها كانت مشتركة بين جميع الديناصورات.”

الطيور الحديثة

في الواقع، جميع الطيور الحديثة لها معدتان، وبعضها على غرار البومة، لا تزال تبتلع الطعام بالكامل وتلقي بالعظام.

ظهرت التيروصورات لأول مرة منذ 250 مليون سنة قبل أن تنقرض مع باقي الديناصورات منذ 65 مليون سنة.

(المصدر: ذا صن)

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