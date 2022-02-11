الإنتر ونابولي وميلان والمنافسة القوية على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

وطن – لم يحسم بعد الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي في ظل اشتداد المنافسة بين الثلاثة الكبار إنتر ونابولي وميلان على القمة. مع ختام منافسات الأسبوع ال24 من دوري “الكالتشيو” الممتاز.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويعتلي حامل اللقب السابق فريق إنتر ميلان على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق نابولي وميلان في المركزين الثاني والثالث برصيد 52 نقطة.

كما وجاء فريق يوفنتوس الذي استعادة عافيته بعد التعثرات مع بداية الموسم ليحتل المركز الرابع. برصيد 45 نقطة، ويليه فريق أتالانتا في خامس الترتيب برصيد 43 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 24 : pic.twitter.com/TEbyvq0eC8 — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez) February 8, 2022

وآتى فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 39 نقطة، متساوياً بذلك مع صاحب المركز السابع. فريق روما بنفس الرصيد من النقاط، أما في المركز الثامن فقد جاء فريق فيورنتينا برصيد 36 نقطة.

وفي المركز التاسع جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 33 نقطة، كما ويليه فريق تورينو في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة برصيد 32 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

هدافو ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر النجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مهاجم فريق لاتسيو على قائمة هدافي الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” برصيد 18 هدفاً، متساوياً بذلك مع الوصيف الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فريق يوفنتوس بنفس الرصيد من الأهداف.

دوشان فلاهوفيتش مستمر في تقديم موسم رائع بالدوري الإيطالي. 🔝🔥 سجل أولى أهدافه بقميص يوفنتوس. ⚽ أرقام فلاهوفيتش هذا الموسم حتى الآن: 👇 🏟 22 مباراة.

⚽ 18 أهداف.

🅰 2 أسيست. pic.twitter.com/OoVhKoVsHh — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) February 6, 2022

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب القائمة النجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني. مهاجم فريق هيلاس فيرونا برصيد 12 هدفاً، ويليه في المركز الرابع مواطنه لوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان برصيد 11 هدفاً.

وفي المركز الخامس آتى النجم الإيطالي دومينيكو بيراردي مهاجم ساسولو. برصيد 10 أهداف، متساوياً بذلك مع اللاعب جواو بيدرو وتامي أبراهام بنفس الرصيد من الأهداف للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)