تفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي بعد اشتداد الصراع بين الكبار على القمة watanserb.com
Imageرياضة

الإنتر ونابولي وميلان والمنافسة القوية على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب دوري "الكالتشيو" الممتاز مع ختام منافسات الأسبوع ال24

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – لم يحسم بعد الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي في ظل اشتداد المنافسة بين الثلاثة الكبار إنتر ونابولي وميلان على القمة. مع ختام منافسات الأسبوع ال24 من دوري “الكالتشيو” الممتاز.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويعتلي حامل اللقب السابق فريق إنتر ميلان على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق نابولي وميلان في المركزين الثاني والثالث برصيد 52 نقطة.

كما وجاء فريق يوفنتوس الذي استعادة عافيته بعد التعثرات مع بداية الموسم ليحتل المركز الرابع. برصيد 45 نقطة، ويليه فريق أتالانتا في خامس الترتيب برصيد 43 نقطة.

وآتى فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 39 نقطة، متساوياً بذلك مع صاحب المركز السابع. فريق روما بنفس الرصيد من النقاط، أما في المركز الثامن فقد جاء فريق فيورنتينا برصيد 36 نقطة.

وفي المركز التاسع جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 33 نقطة، كما ويليه فريق تورينو في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة برصيد 32 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

هدافو ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر النجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مهاجم فريق لاتسيو على قائمة هدافي الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” برصيد 18 هدفاً، متساوياً بذلك مع الوصيف الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فريق يوفنتوس بنفس الرصيد من الأهداف.

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب القائمة النجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني. مهاجم فريق هيلاس فيرونا برصيد 12 هدفاً، ويليه في المركز الرابع مواطنه لوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان برصيد 11 هدفاً.

وفي المركز الخامس آتى النجم الإيطالي دومينيكو بيراردي مهاجم ساسولو. برصيد 10 أهداف، متساوياً بذلك مع اللاعب جواو بيدرو وتامي أبراهام بنفس الرصيد من الأهداف للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

ميلان يقسو على لاتسيو بنتيجة ثقيلة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا (شاهد)

رياضة

إنتر ميلان يُقصي روما بالثنائية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا (شاهد)

رياضة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان على جاره إنتر في قمة الديربي

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد سقوط ميلان أمام سبيزيا في عقر داره

رياضة

إنتر ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطالي للمرة ال6 في تاريخه (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More