اشتباكات بالأيدي وتبادل للشتائم في انتخابات نادي الزمالك المصري (شاهد)

وطن – شهدت انتخابات نادي الزمالك المصري اليوم الجمعة، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأيدي وتبادل للشتائم بين مؤيدي رئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور وأنصار المرشح المنافس أحمد سليمان، أدى ذلك إلى سقوط عدد من أعضاء النادي المنتخبين على الأرض.

انتخابات الزمالك والاشتباكات العنيفة

وبدأت الاشتباكات بين مؤيدي مرتضى منصور ومنافسه المرشح على رئاسة مجلس إدارة الزمالك المصري. أحمد سليمان، بعد منع الأخير من توزيع الدعاية الخاصة به من قبل مؤيدي المرشح منصور، إلى جانب السماح بتواجد الدعاية المكثفة للأخير داخل مقر نادي الزمالك.

ما يحدث في نادي الزمالك مهزله مش انتخابات

بيقوله نسيت نفسك ولا ايه يا مجدي وصلنا لمرحله تتطلب اغلاق الزمالك والله pic.twitter.com/IH4mwXELon — Tarek mohammed (@Tarekmohammed20) February 11, 2022

كما وأدى ذلك إلى تبادل الشتائم والألفاظ بين المرشحين منصور وسليمان. داخل مقر نادي الزمالك المصري، قبل أن يشتبك أنصار كلا المرشحين بالأيدي، مما أدى ذلك إلى سقوط عدد من السيدات من أعضاء القلعة البيضاء المنتخبين على الأرض.

توقف انتخابات الزمالك

وتوقف إثر أحداث الشغب بين أنصار المرشح مرتضى منصور ومنافسه أحمد سليمان. داخل مقر النادي إلى توقف العملية الانتخابية لمدة 20 دقيقة، لتعود من جديد بمشاركة 70 مرشحاً. كان من بينهم 3 مرشحين على مقعد رئاسة مجلس إدارة القلعة البيضاء، وهم المستشار مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.

فين الاعلام من انتخابات الزمالك 🤔🤔⁉️ pic.twitter.com/6vcLp3Bc4u — basione saad (@basionesaad64) February 11, 2022

وبدأت انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس جديد لإدارة القلعة البيضاء خلال الدورة 2021-2025، صباح اليوم الجمعة وسط إجراءات مشددة وبإشراف قضائي على مجريات العملية الانتخابية.

هتاف أنصار أحمد سليمان ضد مرتضى منصور في انتخابات الزمالك pic.twitter.com/Rx4nWxKnue — Kooora (@kooora) February 11, 2022

كما ويتنافس في انتخابات نادي الزمالك 67 مرشحاً على كافة المناصب الإدارية في مجلس إدارة القلعة البيضاء، وفق اللوائح المنصوص عليها والتي تلزم انتخاب رئيس ونائب وأمين سر صندوق و6 أعضاء فوق السن. و3 أعضاء تحت السن، ويتنافس ثلاثة على رئاسة مجلس إدارة الزمالك الجديد وهم مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.

توافد أعضاء الزمالك لحضور انتخابات النادي 🎥 👇#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/lN8YoCfvrL — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 11, 2022

بينما يتنافس على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك 4 مرشحين ومثلهم على أمين سر الصندوق، و37 مرشحاً فوق السن، كما ويتنافس 19 مرشحاً على منصب العضوية تحت السن. وفق القائمة النهائية وورقة الاقتراع في انتخابات نادي الزمالك المصري.

انتخابات الزمالك حاجه تكسف 😞 pic.twitter.com/7SX0cedIBO — mohamed anwar (@mohamed241190) February 11, 2022

ومن المقرر أن تنتهي مجريات العملية الانتخابية لانتخاب مجلس جديد لإدارة نادي الزمالك المصري، عند الساعة الثانية عشر مساءً بعد إقرارها إجراءها ليوم واحد فقط. وفق اللائحة الاسترشادية المنصوص عليها.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)