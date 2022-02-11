اشتباكات بين مؤيدي المرشح منصور و أحمد سليمان في انتخابات نادي الزمالك watanserb.com
اشتباكات بين مؤيدي المرشح منصور و أحمد سليمان في انتخابات نادي الزمالك
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اشتباكات بالأيدي وتبادل للشتائم في انتخابات نادي الزمالك المصري (شاهد)

اشتباكات بين مؤيدي المرشح مرتضى منصور ومنافسه أحمد سليمان بسبب الدعاية الانتخابية

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – شهدت انتخابات نادي الزمالك المصري اليوم الجمعة، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأيدي وتبادل للشتائم بين مؤيدي رئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور وأنصار المرشح المنافس أحمد سليمان، أدى ذلك إلى سقوط عدد من أعضاء النادي المنتخبين على الأرض.

انتخابات الزمالك والاشتباكات العنيفة

وبدأت الاشتباكات بين مؤيدي مرتضى منصور ومنافسه المرشح على رئاسة مجلس إدارة الزمالك المصري. أحمد سليمان، بعد منع الأخير من توزيع الدعاية الخاصة به من قبل مؤيدي المرشح منصور، إلى جانب السماح بتواجد الدعاية المكثفة للأخير داخل مقر نادي الزمالك.

كما وأدى ذلك إلى تبادل الشتائم والألفاظ بين المرشحين منصور وسليمان. داخل مقر نادي الزمالك المصري، قبل أن يشتبك أنصار كلا المرشحين بالأيدي، مما أدى ذلك إلى سقوط عدد من السيدات من أعضاء القلعة البيضاء المنتخبين على الأرض.

توقف انتخابات الزمالك

وتوقف إثر أحداث الشغب بين أنصار المرشح مرتضى منصور ومنافسه أحمد سليمان. داخل مقر النادي إلى توقف العملية الانتخابية لمدة 20 دقيقة، لتعود من جديد بمشاركة 70 مرشحاً. كان من بينهم 3 مرشحين على مقعد رئاسة مجلس إدارة القلعة البيضاء، وهم المستشار مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.

وبدأت انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس جديد لإدارة القلعة البيضاء خلال الدورة 2021-2025، صباح اليوم الجمعة وسط إجراءات مشددة وبإشراف قضائي على مجريات العملية الانتخابية.

كما ويتنافس في انتخابات نادي الزمالك 67 مرشحاً على كافة المناصب الإدارية في مجلس إدارة القلعة البيضاء، وفق اللوائح المنصوص عليها والتي تلزم انتخاب رئيس ونائب وأمين سر صندوق و6 أعضاء فوق السن. و3 أعضاء تحت السن، ويتنافس ثلاثة على رئاسة مجلس إدارة الزمالك الجديد وهم مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.

بينما يتنافس على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك 4 مرشحين ومثلهم على أمين سر الصندوق، و37 مرشحاً فوق السن، كما ويتنافس 19 مرشحاً على منصب العضوية تحت السن. وفق القائمة النهائية وورقة الاقتراع في انتخابات نادي الزمالك المصري.

ومن المقرر أن تنتهي مجريات العملية الانتخابية لانتخاب مجلس جديد لإدارة نادي الزمالك المصري، عند الساعة الثانية عشر مساءً بعد إقرارها إجراءها ليوم واحد فقط. وفق اللائحة الاسترشادية المنصوص عليها.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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