ميلان يقسو على لاتسيو بنتيجة ثقيلة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا (شاهد)

وطن – تأهل فريق ميلان إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس إيطاليا بعد الفوز الكبير على لاتسيو. برباعية نظيفة دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” سان سيرو”.

ميلان وإقصاء لاتسيو من بطولة كأس إيطاليا

وافتتح أصحاب الأرض فريق ميلان المباراة بتسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال24. عن طريق رفائيل لياو.

كما وسجل النجم الفرنسي “أوليفيه جيرو” المتألق مع فريق ميلان الهدف الثاني والثالث شباك منافسه الضيف لاتسيو في الدقيقتين ال41 وال45. على نهاية مجريات الشوط الأول من اللقاء.

وأحرز الهدف الرابع لصالح فريق ميلان النجم المهاري فرانك كيسييه. الذي جاء في الدقيقة ال79، لينتهي اللقاء بفوز فريق ميلان على لاتسيو برباعية نظيفة دون رد.

ميلان ومواجهة الإنتر في ديربي كأس إيطاليا

وبهذه النتيجة نجح فريق ميلان من حجز تذكرة العبور والتأهل إلى دور النصف النهائي. من منافسات كأس إيطاليا على حساب منافسه لاتسيو، ليضرب بذلك موعداً مع جاره الإنتر من جديد في مباراة ديربي الغضب القادمة.

كما وشهدت مباراة ميلان ولاتسيو السيطرة والقوة بين كلا الفريقين، مع تفوق أصحاب الأرض ميلان في التسديدات على شباك المرمى، على عكس الضيف لاتسيو الذي أهدر العديد من الفرص الضائعة في المباراة.

بينما تفوق فريق الضيف لاتسيو في الاستحواذ على مجريات أحداث المباراة. داخل أرضية الملعب حيث وصلت النسبة إلى 53%، بينما وصلت نسبة الاستحواذ للفريق المستضيف ميلان إلى 47%.

تشكيلة فريق ميلان

ودخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المباراة. بتشكيلة أساسية في مواجهة الضيف لاتسيو، حيث كان في حراسة المرمى ميك مايغنان.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: تيو هرنانديز، روما نيولي، بيير كالولو، دافيد كالابريا، كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، فرانك كيسييه، ساندرو تونالي، براهيم دياز، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أوليفيه جيرو، رفائيل لياو، جونيور ميسياس.

وجاء فريق ميلان في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة مع المتصدر إنتر ميلان برصيد 53 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)