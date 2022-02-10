مئات الأفغان يتظاهرون في أبوظبي .. ما السبب!؟ (فيديوهات وصور)

وطن – قالت وكالة “رويترز” إن مئات الأفغان نظموا احتجاجا نادرا في منشأة بمدينة أبوظبي، تم تسكينهم فيها منذ الفرار من بلادهم العام الماضي، ورفعوا لافتات تطالب بالحرية وبنقلهم إلى أمريكا.

صد‌ها تن از مهاجران افغان در شهر ابوظبی دست به اعتراض زده‌اند.

این مهاجران که در جریان سقوط کابل توسط امریکایان به ابوظبی انتقال داده شده بودند و اکنون در کمپ‌های امریکایی زندگی میکنند، میگویند ماه‌هاست که در این کمپ‌ها به سر میبرند ولی تا حال سرنوشت آنها معلوم نیست. pic.twitter.com/bgbJdfZyA4 — KABUL NEWS (@kabulnewstv) February 10, 2022

وأُجلي آلاف الأفغان العام الماضي إلى الإمارات لصالح الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وسط الانسحاب الفوضوي بقيادة أمريكا من أفغانستان مع عودة حركة طالبان للسلطة.

ياجماعه خفوا على الامارات اشوي مب عدله عليكم

الحوثي يقصفهم بطائرات مسيره

اسرائيل اول امس زعلت عليهم عشان امن المطار

الحين الافغانيين مسوين مظاهرات

يعني شتبون من محمد بن زايد يشق كندورته ): pic.twitter.com/wfSL927ZI8 — بوغانم (@bughanim73_q) February 10, 2022

ووافقت الإمارات على توفير السكن المؤقت للأفغان إلى حين البت في طلباتهم للانتقال كي يتسنى سفرهم إلى دول ثالثة.

وبعد مضي ستة أشهر، لا يزال كثيرون في الإمارات في منشآت تخضع لرقابة مشددة.

وفي صور أرسلها أحد المتظاهرين لـ”رويترز”، ظهر رجال ونساء وأطفال يشاركون في احتجاج يوم الخميس داخل منشأة في أبوظبي، مطالبين واشنطن باستقبالهم في وطنهم الثاني.

ملک سے نکالنے جانے والے افغانوں نے ابوظبی کیمپ میں احتجاج شروع کیا۔

ان کا کہنا ہے کہ کئی مہینوں سے ہمیں اس کیمپ میں لایا گیا ہے اور اب تک ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔

واضح رہے کہ #امریکہ نے اشرف غنی حکومت کے خاتمہ کے بعد ہزاروں افغانوں کو #افغانستان سے نکال دیا۔#Afghanistan pic.twitter.com/xIygjxOpBM — Haroon Balkhi (@hbalkhi1) February 10, 2022

وحملت لافتة عبارة “عندما تم إجلاؤنا، كانت (وزارة) الدفاع تسيطر على مطار (كابول). لم يأت أحد من تلقاء نفسه”.

پناهجویان افغان در کمپ های ابوظبی با راه اندازی یک اعتراض از کُندی روند انتقال انتقاد می‌کنند. این پناهجویان پس از سقوط نظام پیشین افغانستان از سوی برخی از کشور ها دراین کمپ‌ها انتقال داده شده اند که تا هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می‌برند. pic.twitter.com/uK2EqcZH81 — Babur Aydin (@aydin_babur) February 10, 2022

وانتشرت صور ومقاطع فيديو مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

اعتراض مهاجران افغان در ابوظبی گزارشی از عالیه رجایی، افغانستان اینترنشنال pic.twitter.com/wG2IvQeNCj — افغانستان اینترنشنال – خبر فوری (@AFIntlBrk) February 10, 2022

وقال متظاهر نشر الصور، ومتظاهر آخر، رفضا نشر اسميهما، إن المظاهرة خرجت بعد أن فقد كثير من الأفغان الأمل في الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقال أحدهما لرويترز عبر الهاتف إن السلطات الإماراتية احتجزت بعض الأفغان مع بدء المظاهرات.

وشبّه المتظاهر الأول الأوضاع في منشأة الاحتجاز بأنها تشبه السجن قائلا “الناس يحتجزون كرهائن هنا”.

ولم يتضح عدد الأفغان الذين ما زالوا موجودين في الإمارات، التي قالت في سبتمبر، إنها أجلت 9000 أفغاني كانوا في طريقهم إلى دول ثالثة.

هذا وأفادت (رويترز) أن كل من الحكومة الإماراتية والسفارة الأمريكية في أبوظبي لم ترد على الفور على طلبات التعليق.

ويشار إلى أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، استقر حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد أن فر من البلاد تزامناً مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل العام الماضي.

(المصدر: رويترز – متابعات وطن)

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