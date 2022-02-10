مؤسسة “ضامن”: سلطنة عمان تحتل المرتبة الأولى عربيا في معدل نمو الاستثمارات الاجمالية 2021

وطن – بما يعكس النظرة الإيجابية للاقتصاد العماني، كشفت نشرة صادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان“. بأن سلطنة عمان احتلت المرتبة الأولى عربيا من حيث معدل نمو استثماراتها الإجمالية خلال عام 2021. بمعدل بلغ 37.3 بالمائة.

وأوضحت النشرة، أن معدل نمو الاستثمارات ارتفع إلى 16.5 مليار دولار. ما يعادل 6.3 مليار ريال عماني في 2021.

وأعربت النشرة عن توقعها بأن يبلغ معدل الاستثمار 18.2 مليار دولار، أي ما يعادل 7 مليارات ريال عماني في العام الجاري.

ووفقا للنشرة تفسها، احتلت السلطنة، المرتبة الثانية بين الدول العربية في أعلى نسبة زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بنسبة بلغت 23.7 بالمائة. حيث ارتفع نصيب الفرد من 14.2 ألف دولار في 2020 إلى 17.6 ألف دولار في 2021.

كما توقعت أن يواصل ارتفاعه إلى 18.2 ألف دولار في 2022ـ في حين ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية إجمالا في العام الماضي بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 9.3 ألف دولار في المتوسط.

وأشارت مؤسسة “ضمان” إلى الارتفاع الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان بمعدل 2.5% في عام 2021، متوقعة أن يواصل نموه بمعدل يقترب من 2.9%، كما أشارت توقعات 2022 إلى مزيد من التراجع في عجز الموازنات العربية ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تحقق سلطنة عمان فائضًا يصل إلى 1.1%.

ووفقًا للنشرة، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في سلطنة عمان إلى 3 بالمائة في 2021. إلا أنه من المتوقع أن يتراجع إلى 2.7 بالمائة خلال العام الجاري.

المرتبة 14 لسلطنة عمان في مؤشر الخدمات اللوجستية

وكان مؤشر “أجيليتي“، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات سلاسل الإمداد ومستثمرة في الابتكارات الحديثة ذات الصلة. قد نشر تقريره حول مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة للعام الحالي 2022. موضحا أن سلطنة عمان احتلت المركز الـ14 من بين 50 سوقا ناشئا ورائدًا في العالم.

وبحسب المؤشر، فقد تصدرت دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية واحتلت المركز الثالث عالميًا بعد الصين والهند.

وفي التصنيف العام وإلى جانب الإمارات حلت كل من السعودية في المركز الـسادس وقطر الـسابع بين أفضل 10 أسواق ناشئة في مؤشر عام 2022 والذي تصدرته الصين بالمركز الأول والهند الثاني. كما جاء أداء سلطنة عمان في المركز الـ 14 والبحرين الـ 15 والكويت الـ 17.

ويقوم المؤشر الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشرة بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم. من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال.

(المصدر: ضمان – وطن)

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