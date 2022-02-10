ليوناردو دي كابريو ينعى الطفل ريان ويمتدح المغرب .. “وطن” تكشف الحقيقة

وطن – نشرت مواقع إخبارية عربية وصفحات شهيرة بمواقع التواصل تصريحات نسبوها للفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، ينعي فيها وفاة الطفل المغربي ريان، ويهاجم في الوقت ذاته الحكومة الأمريكية.

التصريحات المنسوبة ليوناردو دي كابريو، عبر فيها عن أسفه لفقدان ريان، الطفل المغربي ذو الـ5 سنوات والذي توفي إثر سقوطه في بئر بشفشاون.

كما تطرق الخبر المزعوم إلى إشادة الممثل الأمريكي بتعامل السلطات في المغرب مع الحادث الأليم. مشيرا إلى أنه “لم يؤمن يوما بمقولة دول عالم ثالث”.

ووفقا للخبر الذي تداولته عدة مواقع دون نسبه لمصدر محدد، فقد قال دي كابريو ما نصه: “لم اؤمن يوما بمقولة دول عالم ثالث. شاهد ما فعلت إحدى هذه الدول من أجل طفل.”

وتابع مهاجما حكومة بلاده:”أما هنا في أمريكا وفي هذا الشتاء البارد، إذا استيقظت باكرا في شوارع نيويورك. ستجد سيارات تجمع جثت قاصرين مشردين ماتوا بردا دون أن يعرف أو يسمع عنهم أحد”.

وبفحص محرر (وطن) لجميع حسابات الممثل العالمي الرسمية بمواقع التواصل، اتضح أنه لم يصدر عنه أي من هذه التصريحات إطلاقا سواء على حساباته أو في حديث لأي صحيفة أجنبية.

كما أن ليوناردو دي كابريو، أثناء الحادث وبعده لم ينشر عبر حساباته أي تصريحات له عن الطفل المغربي ريان. أو حتى أي تعليق أو تضامن معه.

وآخر تغريدة للمثل العالمي بحسابه الرسمي على تويتر كانت بتاريخ 5 فبراير الجاري، وكانت ذات طابع بيئي بامتياز.

Today, @CorteConstEcu ruled in favor of Indigenous peoples’ right to decide the future of the Amazon. This is a massive victory in the fight against climate change & for the protection of Indigenous peoples’ rights. https://t.co/IaqKeFwmYq pic.twitter.com/IQgzwedXaF — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) February 5, 2022

وفاة ريان

ويشار إلى أنه بعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي.

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا. وفق بيان الديوان الملكي المغربي.

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

(المصدر: متابعات وطن)

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