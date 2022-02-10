تصريح ليوناردو دي كابريو عن الطفل ريان
نسب تصريح للنجم ليوناردو دي كابريو عن الطفل ريان لكن تبين أنه مزيّف
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ليوناردو دي كابريو ينعى الطفل ريان ويمتدح المغرب .. “وطن” تكشف الحقيقة

كتب باسل النجار
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وطن – نشرت مواقع إخبارية عربية وصفحات شهيرة بمواقع التواصل تصريحات نسبوها للفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، ينعي فيها وفاة الطفل المغربي ريان، ويهاجم في الوقت ذاته الحكومة الأمريكية.

التصريحات المنسوبة ليوناردو دي كابريو، عبر فيها عن أسفه لفقدان ريان، الطفل المغربي ذو الـ5 سنوات والذي توفي إثر سقوطه في بئر بشفشاون.

كما تطرق الخبر المزعوم إلى إشادة الممثل الأمريكي بتعامل السلطات في المغرب مع الحادث الأليم. مشيرا إلى أنه “لم يؤمن يوما بمقولة دول عالم ثالث”.

ووفقا للخبر الذي تداولته عدة مواقع دون نسبه لمصدر محدد، فقد قال دي كابريو ما نصه: “لم اؤمن يوما بمقولة دول عالم ثالث. شاهد ما فعلت إحدى هذه الدول من أجل طفل.”

وتابع مهاجما حكومة بلاده:”أما هنا في أمريكا وفي هذا الشتاء البارد، إذا استيقظت باكرا في شوارع نيويورك. ستجد سيارات تجمع جثت قاصرين مشردين ماتوا بردا دون أن يعرف أو يسمع عنهم أحد”.

وبفحص محرر (وطن) لجميع حسابات الممثل العالمي الرسمية بمواقع التواصل، اتضح أنه لم يصدر عنه أي من هذه التصريحات إطلاقا سواء على حساباته أو في حديث لأي صحيفة أجنبية.

كما أن ليوناردو دي كابريو، أثناء الحادث وبعده لم ينشر عبر حساباته أي تصريحات له عن الطفل المغربي ريان. أو حتى أي تعليق أو تضامن معه.

وآخر تغريدة للمثل العالمي بحسابه الرسمي على تويتر كانت بتاريخ 5 فبراير الجاري، وكانت ذات طابع بيئي بامتياز.

وفاة ريان 

ويشار إلى أنه بعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي.

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا. وفق بيان الديوان الملكي المغربي.

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

(المصدر: متابعات وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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