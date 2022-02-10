علامات تدل على أن طفلك قد يكون مصاباً بمرض السكري

وطن – كشفت دراسة استقصائية أجراها الاتحاد الدولي للسكري، أن هناك مشكلة في سبعة بلدان حول العالم بشأن هذا المرض. حيث يواجه أربعة من كل خمسة آباء صعوبة في التعرف على العلامات التحذيرية لهذا المرض لدى أطفالهم. وفقا لما أوردته مجلة “فيدا سانا” الإسبانية.

غالبية الأشخاص لديهم فردًا مصابًا

من جانبه، يؤكد الاتحاد الدولي للسكري، أنه من الضروري تحسين تثقيف وتوعية الناس حول هذا الاضطراب. الذي زاد بشكل كبير في العقود الأخيرة في جميع أنحاء العالم. لأنه كلما تم اكتشاف المرض في وقت مبكر، قل عدد المضاعفات والآثار طويلة المدى.

وطبقا لترجمة “وطن”، تم إجراء الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من 7000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا. في الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قال الاتحاد: “على الرغم من أن غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن لديهم فردًا مصابًا بمرض السكري. إلا أن عددًا مقلقا من الآباء واجهوا صعوبة في التعرف على العلامات التحذيرية”.

وأضاف أن “هناك الكثير من الالتباس حول العلامات التحذيرية لهذا المرض . حيث ذكر 17 بالمئة فقط من المشاركين جميع العلامات الصحيحة”.

علامات تحذرية:

العطش الشديد

كثرة الحاجة للتبول

نقص الطاقة

رؤية ضبابية

الجروح التي لا تلتئم أبدا أو تلتئم ببطء

خدر في القدمين و / أو اليدين

رقم مفزع

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعيش 422 مليون شخص بمرض السكري. ويموت 1.6 مليون شخصًا منهم كل عام.

علاوة على ذلك، يعد السكري مرض أيضا مزمن. يتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي بمرور الوقت إلى أضرار جسيمة للجسم.

أنواع السكري

وبحسب المجلة فإن الشكل الأكثر شيوعًا للمرض هو السكري من النوع 2، والذي يحدث بشكل رئيسي عند البالغين. عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين – الهرمون الذي ينتجه البنكرياس. والذي يساعد على موازنة مستويات الجلوكوز في الدم – أو لا يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين.

شكل آخر من أشكال السكري هو النوع الأول أو سكري الأحداث. وهو الأكثر شيوعاً بين الأطفال والمراهقين ويؤثر بشكل رئيسي عليهم. في هذه الحالة ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق.

المصدر: (فيدا سانا – ترجمة وتحرير وطن)

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