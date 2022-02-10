سقوط فتاة تونسية في بئر أثناء محاولتها الهروب من مختل عقلياً .. هذا مصيرها (فيديو)

وطن – بعد أيام من حادثة الطفل المغربي “ريان” والتي هزت العالم أجمع، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يرصد لحظة انتشال فتاة تونسية تدعى “ملكة الحسناوي” وتبلغ من العمر 17 عاما، بعد سقوطها في بئر اثناء محاولتها الهروب من مختل عقليا قام بمطاردتها بمنطقة ”نعسان“ في محافظة بن عروس جنوب العاصمة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أفراد الحماية المدنية وهم يحاولون انتشال الفتاة من البئر العميقة.

وأظهر الفيديو نزول فردين من الحماية المدنية للبئر. حيث قاما بلف الفتاة بورق الالمونيوم لحفظ حرارة جسمها، وقاما بوضعها على حاملة طبية. وربطاها بالحبال التي كان يمسك بها أفراد الحماية المدنية في الأعلى ليتم انتشالها بنجاح.

سقوط فتاة تونسية في بئر اثناء محاولتها الهروب من مختل عقليا قام بمطاردتها .. الفتاة تدعى ملكة الحسناوي وتبلغ من العمر 17 عاما pic.twitter.com/QbRFUA1jAD — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 9, 2022

ووفقا لوسائل إعلام تونسية، فقد استغرقت عملية إنقاذ الحسناوي، أكثر من ساعتين وتم نقلها إلى مستشفى ”شارل نيكول“ في العاصمة تونس. حيث أجرت فحصا طبيا وتم إخضاعها إلى العناية الطبية، بعد الكشف عن تعرضها لعدد من الكسور.

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات فقط من وفاة شاب آخر، سقط في بئر في منطقة الزاوية في محافظة سوسة الساحلية. في حادثة مشابهة لما حصل للطفل المغربي ريان الذي توفي مؤخرا بعد سقوطه في بئر.

وقال المساعد الأول للوكيل العام في المحكمة الابتدائية في محافظة سوسة، معز اليوسفي إن ”النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق أمني للكشف عن ملابسات الواقعة“.

وأضاف اليوسفي، في تصريحات إعلامية أنّ ”المتوفى قام بحفر حفرة عمقها سبعة أمتار في منزله لأسباب غير معلومة“.

وشدد على أنّ ”الأسباب الأولية للوفاة تتمثل في انهيار التربة التي تسبّبت في هلاك الشاب“. مؤكدا أنه ”سيتم التثبت من أسباب الوفاة بعد القيام بالتحقيق“.

الطفل المغربي ريان

وأعادت الحادثتان، إلى الأذهان صورة الطفل المغربي ريان أورام (5 أعوام) الذي سقط، الثلاثاء الماضي، في بئر جافة يبلغ ارتفاعها 32 مترا وضيقة يصعب الوصول إلى قعرها. حفرت قرب منزل عائلته في إقليم شفشاون.

واستغرقت فرق الإنقاذ خمسة أيام للوصول إلى الطفل لأنه كان عليها أولًا حفر شق عميق ثم نفق أفقي.

ودخلت فرق الإسعاف من ثغرة أفقية، بعد ظهر السبت. تم حفرها سنتيمترا تلو الآخر، وحفرَ عناصرها بأيديهم لتجنب أي انهيار أرضي.

وكانت الصدمة بعدما أعلنت وفاة الطفل ريان بعد إخراجه من البئر. في حادثة تابعها العالم وشهدت تضامنا غير مسبوق، وقد حظيت جنازته أمس الإثنين، بتغطية واسعة جدا من قبل وسائل الإعلام.

(المصدر: تويتر – وطن)

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