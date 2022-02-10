زيزو يكشف عن موعد رحيله عن الزمالك وسط العروض الأوروبية للاحتراف (فيديو)

وطن -كشف نجم فريق الزمالك والمنتخب المصري أحمد سيد زيزو 26 عاماً، عن موعد رحيله عن القلعة البيضاء. وسط العروض القوية للاحتراف في الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

زيزو والرحيل عن الزمالك المصري

وقال النجم المصري أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الزمالك المصري، في حوار صحفي له مع قناة .” إم بي سي” مصر، ” كل تركيزي في الوقت الراهن مع نادي الزمالك المصري حتى نهاية الموسم الجاري، كما وبعدها سيتم نقاش الأمر مع إدارة النادي في حال وصول عرض قوي ومناسب لي”.

وأضاف زيزو، ” حقيقة الأمر هو أنني تلقيت في الفترة الأخيرة العديد من العروض للاحتراف في الخارج، لكنني سأكمل مشواري مع الزمالك حتى يأتي الوقت الذي يأتي به العرض المناسب للنادي من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء”.

زيزو والعروض الأوروبية

كما وأردف نجم الزمالك زيزو، قائلاً: ” لا أقول كلام دبلوماسي لإرضاء فئة معينة، هناك بالفعل وصلت لي عروض من فرنسا وتركيا حتى نهاية الموسم الجاري .. وهذا مستقبل للاعب ولكن تركيزي مع الزمالك في الوقت الحالي”.

وتابع، ” لو لي نصيب بالرحيل عن نادي الزمالك وهناك شيء. أتمنى عمله للنادي، وهو الحصول على لقب بطولة إفريقيا قبل رحيلي”.

🗣️ أحمد سيد زيزو عبر قناة إم بي سي مصر: 💬 لو لي نصيب أن أرحل من نادي الزمالك وهناك شيء أتمنى عمله للنادي فهو الحصول على لقب بطولة إفريقيا قبل رحيلي pic.twitter.com/e6GLi3FSgg — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2022

وختم زيزو حديثه، ” أحترم جماهير الأهلي المصري منهم فئة كبيرة جداً من أصدقائي. وداخل عائلتي وأحترم النادي، كما أن جودتك كلاعب في الزمالك لا يمنع من احترامك للمنافسين”.

🗣️ أحمد سيد زيزو عبر قناة إم بي سي مصر: 💬 حب جماهير الأهلي لي؟ أحترم جماهير الأهلي منهم فئة كبيرة جدا من أصدقائي وداخل عائلتي وأحترم النادي، وجودك كلاعب في الزمالك لا يمنع من احترامك للمنافسين pic.twitter.com/QSVLVNlUJB — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2022

زيزو ومسيرته الكروية

وبدأ مسيرته الكروية من بوابة نادي وادي دجلة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بعد الهبوط الموسم الماضي، في عام 2012، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي ليرس البلجيكي عام 2014، حيث شارك مع الفريق الأول في 75 مباراة مسجلاً 4 أهداف، وبعدها انتقل على سبيل الإعارة إلى فريق ناسيونال مادير البرتغالي.

كما وانتقل بعدها في عام 2017 إلى صفوف فريق موريرينسي البرتغالي الذي خاض معه 25 مباراة محرزاً الهدف الوحيد، ليعود بعدها إلى الدوري المصري الممتاز بالانضمام إلى صفوف الزمالك المصري في عام 2018، حيث شارك معه في 44 مباراة مسجلاً 8 أهداف.

وحقق العديد من الألقاب منذ قدومه إلى نادي الزمالك المصري، كان من أبرزها لقب الدوري المصري الموسم الماضي، وكأس مصر والسوبر المصري، أما على الصعيد القاري فقد حقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي.

وينتهي عقد النجم المصري زيزو مع نادي الزمالك في صيف عام 2024، بعد نجاح اللجنة المكلفة السابقة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب من التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد اللاعب لثلاثة سنوات قادمة نهاية الموسم الماضي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)