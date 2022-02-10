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نصحت الرحالة الماليزية الشابات اللاتي يفكرن بالسفر لوحدهن بالتوجه للسلطنة باعتبارها أكثر الدول امانا للمسافرات
الهدهد

رحالة ماليزية تروي تجربتها بعد زيارة سلطنة عمان.. هذا ما نصحت به المسافرات!

كتب سالم حنفي
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وطن – روت الرحالة الماليزية الرقمية المعروفة “أسما قدح” تفاصيل رحلاتها لعدد من البلدان العربية. مؤكدة بأن سلطنة عمان كانت هي المكان الوحيد الذي شعرت فيه بالأمان. ناصحة الشابات اللاتي يفكرن بالسفر لوحدهن بالتوجه للسلطنة باعتبارها أكثر الدول امانا للمسافرات.

وقال “قدح” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أستطيع أن أقول بصراحة أن سلطنة عمان هي المكان الذي شعرت فيه بالأمان”.

وأكدت على أن هذا كن واضحا في “موقف الدولة تجاه المرأة والطبيعة الودية للسكان المحليين وسلامة البلد بشكل عام.”

ووجهت الرحالة الماليزية نصيحتها للمسافرات قائلة: “فإن كنت تفكرين بالسفر إلى سلطنة عمان بشكل منفرد فلا خطر في ذلك أبداً. إنها إحدى أكثر الدول أماناً للمسافرات”.

وحول تجربتها التي خاضتها في سلطنة عمان، اكدت “قدح” عبر مدونتها المخصصة لشرح تجاربها في السفر ووضع البلدان التي زارتها، على أنه تم تصنيف عُمان في المرتبة الرابعة كأكثر دولة أمانًا في العالم. كما جاء في تقرير 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وعزت تصنيف الأمان هذا جزئياً إلى معدل الجريمة الضئيل أو المعدوم في البلاد، وبسبب الاستقرار العام في سلطنة عمان كدولة.

ولفتت إلى أن الفضل في ذلك يعود جزئياً إلى الأهمية التي توليها سلطنة عمان للتسامح الثقافي والديني والتعليم.

زيارتها إلى دول أخرى

وعن زيارتها لمصر، قالت: “تعرّضت بشكل شخصي للكثير من المضايقات خلال سفري في مصر، لاسيّما في القاهرة.

ومع ذلك، أوضحت أن مصر “لا تزال دولة آمنة نسبيًا لزيارتها، على الرغم من أن الأمن أصبح مصدر قلق في بعض المناطق في السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالمسافرات و/أو السرقات الصغيرة”.

ونصحت المسافرات تجنب المظاهرات السياسية، والحذر بشكل خاص في المناطق التي يختلط فيها السكان الأقباط بالمسلمين.
وطالبت المسافرات بالتأكد بعناية من إرشادات السفر قبل السفر إلى شبه جزيرة سيناء حيث (يعتبر النصف الشمالي بأكمله غير آمن)، بحسب قولها.

وعن تجربتها في إيران، أوضحت أنها أيضا تعد من إحدى أكثر دول الشرق الأوسط أماناً للسفر إليها.

وأوضحت أن جرائم العنف ضد الأجانب نادرة للغاية، على الرغم من أن جنوب شرق البلاد، والمناطق القريبة من الحدود مع العراق، وعلى بعد 100 كيلومتر من الحدود مع أفغانستان تعتبر غير آمنة.

ولفتت إلى السفارات الغربية تنصح رعاياها بالتسجيل لديها عند الوصول.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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