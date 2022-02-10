ترتيب الدوري الإنجليزي بعد حفاظ مانشستر سيتي على عرش الصدارة

وطن – ما زال حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي. ينفرد بعيداً على قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيق الفوز النظيف على برينتفورد بهدفين دون مقابل خلال منافسات الموسم الحالي.

مانشستر سيتي والفوز النظيف على برينتفورد

وأحرز فريق مانشستر سيتي ” السماوي” أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه الضيف برينتفورد بالدقيقة ال40. عن طريق النجم الجزائري الدولي رياض محرز من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها بقوة داخل شباك المرمى.

كما وجاء هدف التقدم والخروج بالنقاط الثلاثة المهمة من المباراة في الدقيقة ال69. عن طريق النجم البلجيكي المخضرم كيفين دي بروين.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة لصاحب الأرض فريق مانشستر سيتي. الأكثر تسديداً واستحواذًا في المباراة أمام منافسه الضيف رين، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة.

فيما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 76%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات فقط. مع نسبة استحواذ وصلت إلى 24% في المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويعتلي فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري .الإنجليزي برصيد 60 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب بالمركز الثاني فريق ليفربول برصيد 48 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق تشيلسي بفارق نقطة واحدة برصيد 47 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 40 نقطة.

Perfect night @ home 💙 great work from the team again 💪🏼 pic.twitter.com/CL9T5HC7cH — Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 9, 2022

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس من الترتيب برصيد 39 نقطة، كما وآتى في المركزين السادس والسابع فريقا أرسنال وتوتنهام برصيد 36 نقطة.

وفي المركز الثامن جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 34 نقطة، ويليه فريق برايتون برصيد 30 نقطة في المركز التاسع من الترتيب، أما في المركز العاشر فريق ساوثهامبتون برصيد 28 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف، كما ويليه زميله البرتغالي دييغو جوتا برصيد 10 أهداف.

ترتيب هدافو الدوري الإنجليزي ✅⚽️

صلاح 👑 pic.twitter.com/2OFyImKPBC — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) February 8, 2022

وفي ثالث جدول الترتيب جاء الإنجليزي جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي.

كما وفي المركز الخامس جاء النيجيري إيمانويل دينيس نجم فريق واتفورد برصيد 8 أهداف، متساوياً بذلك مع اللاعب رافينيا، وإيميل سميث رو، وكريستيانو رونالدو بنفس الرصيد خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)