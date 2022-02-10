ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على برينتفورد watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على برينتفورد
Videoرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد حفاظ مانشستر سيتي على عرش الصدارة

منافسات الأسبوع ال24 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ما زال حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي. ينفرد بعيداً على قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيق الفوز النظيف على برينتفورد بهدفين دون مقابل خلال منافسات الموسم الحالي.

مانشستر سيتي والفوز النظيف على برينتفورد

وأحرز فريق مانشستر سيتي ” السماوي” أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه الضيف برينتفورد بالدقيقة ال40. عن طريق النجم الجزائري الدولي رياض محرز من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها بقوة داخل شباك المرمى.

كما وجاء هدف التقدم والخروج بالنقاط الثلاثة المهمة من المباراة في الدقيقة ال69. عن طريق النجم البلجيكي المخضرم كيفين دي بروين.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة لصاحب الأرض فريق مانشستر سيتي. الأكثر تسديداً واستحواذًا في المباراة أمام منافسه الضيف رين، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة.

فيما وصلت نسبة الاستحواذ إلى 76%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات فقط. مع نسبة استحواذ وصلت إلى 24% في المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويعتلي فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري .الإنجليزي برصيد 60 نقطة، كما ويليه في وصافة الترتيب بالمركز الثاني فريق ليفربول برصيد 48 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق تشيلسي بفارق نقطة واحدة برصيد 47 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 40 نقطة.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس من الترتيب برصيد 39 نقطة، كما وآتى في المركزين السادس والسابع فريقا أرسنال وتوتنهام برصيد 36 نقطة.

وفي المركز الثامن جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 34 نقطة، ويليه فريق برايتون برصيد 30 نقطة في المركز التاسع من الترتيب، أما في المركز العاشر فريق ساوثهامبتون برصيد 28 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف، كما ويليه زميله البرتغالي دييغو جوتا برصيد 10 أهداف.

وفي ثالث جدول الترتيب جاء الإنجليزي جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي.

كما وفي المركز الخامس جاء النيجيري إيمانويل دينيس نجم فريق واتفورد برصيد 8 أهداف، متساوياً بذلك مع اللاعب رافينيا، وإيميل سميث رو، وكريستيانو رونالدو بنفس الرصيد خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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