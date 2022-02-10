بالأسماء.. الجيش الصحراوي يعلن مقتل ضباط وجنود مغاربة وحرق قاعدة وإسقاط قاذفة صواريخ

وطن – أكد جيش التحرير الشعبي الصحراوي، الذي يقاتل قوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية ، أنه قتل 12 ضابطا وجنديا مغربيا في الأسبوع الأول من فبراير/شباط الحال. ليرتفع عدد القتلى إلى أكثر من 71 من الجنود المغاربة في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية الرسمية SPS. فقد نفذت الوحدات العسكرية الصحراوية في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري اثني عشر هجوماً على الأقل على مواقع لقوات الاحتلال المغربية. في منطقة المحبس وأماكن أخرى في حوزة شمال الصحراء الغربية.

وأوضح البيان أن “آليات وراجمة صواريخ دمرت في العمليات وتجاوزت الخسائر البشرية 12 جندياً للاحتلال”. إضافة إلى إحراق قاعدة مغربية في السمارة.

ووفقا للبيان، فإن من بين القتلى “العقيد كركوب محمد حسن، المقدم بلغريفي محمد محسن، النقيب جوبله عزيز، المساعد عدناني عبد الله. الرقيب سوكاح حسبان محمد، المساعد أسواك محمد محسن، الرقيب أول زوك محمد ولد كلتوم. العريف أطماطري الزين، العريف يملا مصطفى، الجنود صافي خالد وعلامة رباني”.

ووفقا لموقع “ecsaharaui” فإن “المحبس”، الواقعة على بعد حوالي 80 كيلومترًا غرب مخيمات اللاجئين الصحراويين ، كانت مسرحًا لأعنف قتال في الحرب في الصحراء الغربية منذ ما يزيد قليلاً عن عام. عندما بدأ الجنود الصحراويون حصارهم ضد القواعد المغاربة الموجودة داخل الجدار العسكري الذي يفصل بين البلدين.

هجوم الجيش المغربي على المدنيين الصحراويين

ولفت الموقع إلى أن الهجوم المغربي على المدنيين الصحراويين في الكركرات في 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2020 ، أدى إلى رد القوات الصحراوية بقصف متواصل على مواقعها ، وفق معطيات قدمها مصدر دفاعي صحراوي. خلفت في الأيام التسعة الماضية نحو 20 جنديا مغربيا بينهم ضباط ودمرت عشرات الآليات العسكرية.

وفي هذا السياق، قالت القوات المسلحة الصحراوية في بيانها، إنها هاجمت داخل الجدار العسكري. وكذلك أراض محتلة أخرى في قطاعات أخرى مثل السمارة وحوزة وأوزرد والفارسية.

ويواصل الجيش الصحراوي هجومه على المواقع المغربية على طول الجدار العسكري منذ 15 شهرًا. ويتعهد باستمرار الحرب في الصحراء الغربية حتى الاستقلال التام للإقليم.

(المصدر: ecsaharaui – ترجمة وطن)

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