الزمالك يُعاقب الحارس أبو جبل بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية (فيديو)

وطن – قرر رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور. فرض عقوبة على الحارس محمد أبو جبل 33 عاماً، بعد ظهوره في برنامج الحكاية مع الإعلامي المصري عمرو أديب الذي يبث عبر قناة ” أم بي سي” مصر.

الزمالك وعقوبة الحارس أبو جبل

وكشف الإعلامي الرياضي محمد شبانة في تصريح صحفي له في برنامجه .” بوكس تو بوكس” المذاع عبر قناة “etc” المصرية بشأن ظهور حارس فريق الزمالك محمد أبو جبل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، قائلاً: ” مسؤولي نادي الزمالك قرروا خصم نصف مليون جنيه. من الحارس أبو جبل لظهوره في أحد البرامج التلفزيونية”.

وأردف شبانة، ” قرار الغرامة المالية جاء بسبب ظهوره في إحدى الحلقات التلفزيونية، دون الحصول على إذن مسبق مع إدارة الكرة في نادي الزمالك المصري”.

كما وأضاف شبانة، ” قرار رئيس الزمالك جاء بخصم من مستحقات اللاعب المتأخرة. التي لم يحصل عليها حتى الآن بسبب الخلافات بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ومقدم البرنامج عمرو أديب بعد ظهور حارس الزمالك محمد أبو جبل”.

الحارس أبو جبل والظهور الإعلامي

وظهر حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري محمد أبو جبل، ضيفاً على برنامج الحكاية. الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب يوم الإثنين الماضي.

كما وجاء تسليط الضوء على الحارس المصري محمد أبو جبل، بعد التألق الملفت الذي قدمه الأخير مع منتخب الفراعنة المصري في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 التي أقيمت في دولة الكاميرون، بعد خروج الحارس الأول محمد الشناوي عن استكمال المنافسة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

الحارس أبو جبل والتصدي لركلات الترجيح

وتمكن الحارس أبو جبل ” جاباسكي”. من قيادة منتخب بلاده بالصعود إلى دور النهائي. من البطولة الأفريقية، على حساب البلد المستضيف الكاميرون بعد التصدي الرائع لركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

وفشل منتخب مصر “الفراعنة” في التتويج للمرة الثامنة في تاريخه بلقب كأس أمم أفريقيا 2021، بعد الخسارة أمام منافسه السنغال ” أسود الترانغا” الذي توج بها لأول مرة في تاريخ مسيرته الكروية. بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4/2 في مباراة قمة نهائي البطولة الأفريقية. التي أقيمت على ملعب ” أولمبي” في الكاميرون.

(المصدر: وسائل إعلام مصرية)