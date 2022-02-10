ابني لا يريد الدراسة: ماذا أفعل؟

وطن – بحسب مجلة “لا مينتي إيس مارافايوسا”، فإن الطفل الذي لا يرغب في الدراسة ليس بالضرورة كسولًا أو أخرقًا أو متمردًا. تخلص من هذه التسميات واكتشف كيفية مساعدة طفلك من خلال القيام بأعمال تحفيزية.

فهم الأسباب الكامنة

ليس من المهم فقط أن يذهب الأطفال إلى المدرسة، ولكن أيضًا أن يستفيدوا من تعليمهم لإثراء أنفسهم شخصيًا وصياغة مستقبل جيد.

لذلك، عندما لا يرغب الطفل في الدراسة، فمن الطبيعي أن يشعر الوالدان بالقلق وتصبح الخلافات في المنزل اعتيادية.

ومع ذلك، من الضروري فهم الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة للاهتمام ومساعدة الطفل.

فهم الأدوات الواضحة

يُفترض عمومًا، وفقا لترجمة “وطن”، أن الطفل القاصر كسول أو غير مسؤول. وبالتالي، يتم الحكم عليه وانتقاده أو معاقبته أو تهديده، لمحاولة إجباره على أداء واجباته المدرسية.

ومن المفارقات أن هذه المواقف غالبًا ما تديم المشكلة لأن المطلوب هو فهم الأدوات الواضحة لاتخاذ الإجراءات من منظور مختلف.

لماذا لا يريد ابني الدراسة؟

عدم وجود الحافز

لدى جميع الأطفال فضول فطري ورغبة في استكشاف العالم ومعرفة المزيد عنه.

لسوء الحظ، غالبًا ما يطغى النظام التعليمي على هذا الاتجاه الطبيعي.

ربما يكون طفلك غير قادر على كتابة مقال من صفحة واحدة. وبدلاً من ذلك يمكنه كتابة مدونة من خمس صفحات حول موضوع يحبه. لأن الدافع هو المحرك الرئيسي لدينا.

من الواضح، أنه خلال الفترة التكوينية، علينا أن نتعرف على مواضيع مختلفة ولن تجذب جميعها انتباهنا. لكن تغيير النهج يمكن أن يحدث فرقًا. الدروس النظرية، الرتيبة وغير المطلقة في العالم الحقيقي، تولد عدم الاهتمام.

الخوف من الفشل

إذا كان ابنك لا يريد الدراسة، فربما يخشى من عدم قدرته على الأداء بشكل مناسب.

في بعض الأحيان، تجعل التأخيرات في النمو أو مشاكل التعلم. من الصعب على الأطفال فهم المواد وإكمال المهام.

ولكن حتى في حالة عدم وجود اضطراب، فإن تدني احترام الذات أو السعي إلى الكمال، يمكن أن يؤدي بالأطفال إلى إهمال واجباتهم المدرسية. وهو أن “أنا لا أنجح لأنني لا أدرس” يمكن أن يكون من الأسهل افتراضها من “لقد بذلت كل جهدي وما زلت لا أفهم”.

مواقف شخصية متضاربة

لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الظروف الشخصية تؤثر على حالتنا الذهنية. وهذا يتحكم في استعدادنا وقدرتنا على الإنجاز والعمل على أساس يومي.

وبالتالي، فإن الطفل الذي يعاني من التنمر. والذي يمر بموقف معقد في المنزل أو يعاني من القلق أو الاكتئاب. لن يجد نفسه في وضع جيد للدراسة، حيث سيتعيّن عليه التعامل مع عالمه الداخلي أولاً.

أسلوب تربية غير لائق

أخيرًا، من الممكن أن يكون لأسلوب التربية تأثير أيضًا على عدم اهتمام الطفل بالدراسة. هذا الجانب له عدة عواقب:

أسلوب الأبوة والأمومة المتساهل سيجعل الطفل يشعر بأن لديه حقوقًا فقط وليس مسؤوليات.

يمكن أن تجعلك الحماية الزائدة تشعر أنك غير قادر على مواجهة التحديات.

يمكن أن يؤدي ارتفاع سقف المطالب من جانب الوالدين، إلى إثارة الخوف من الفشل الذي تحدثنا عنه سابقًا.

يمكن للسلطة الأبوية، أن توقظ المواقف المتمرّدة والمعارضة التي تتجلى في رفض الدراسة.

ماذا تفعل إذا كان طفلك لا يريد الدراسة؟

الآن بعد أن أصبحت تعرف بعض الأسباب المحتملة، ماذا يمكنك أن تفعل إذا كان طفلك لا يريد الدراسة؟

فيما يلي بعض الاقتراحات المفيدة التي يجب تكييفها وفقًا للحالة المحددة لكل طفل:

تعزيز الدافع الجوهري. بدلاً من تقديم مكافآت مادية أو خارجية لطفلك مقابل الدراسة، حاول تعزيز هذا الفضول الفطري والرغبة في تحسين الذات. لجعل الموضوعات أكثر جاذبية، ساعدهم على ربطهم بالعالم الحقيقي، على سبيل المثال من خلال زيارة المتاحف أو الحدائق، أو مشاهدة الأفلام أو قراءة الكتب التاريخية أو إجراء تجارب عملية.

كافئه على مثابرته بدلًا من النتيجة. حاول ألا تركز على الدرجة التي يحصل عليها طفلك ولكن على الجهد الذي كرسه. سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط وتقليل الخوف من الفشل، حيث يشجعه هذا على المثابرة.

قدم الدعم. إذا كان طفلك يعاني من صعوبات معينة في موضوع ما، فقد يكون من الجيد تقديم الدعم والإرشاد أثناء أداء واجباته المدرسية، أو حتى تسجيله في أكاديمية. سيساعدك هذا على فهمه بطريقة أفضل، فعندما يرى أنه قادر على فعل أي شيء بمفرده، سيزيد من احترامه لذاته وسيزيد هذا من دوافعه. بالطبع، تذكر تقديم هذا الدعم بهدوء، دون الصراخ أو المطالبة (لا نريدك أن تربط الدراسة بأحداث غير سارة).

لا تفعل من أجل ابنك ما يمكنه أن يفعله لنفسه. مساعدته في دراسته لا تعني القيام بذلك من أجله.

ساعده في تكوين عادات دراسية جيدة. أي، قم بإعداد مكان مناسب حيث يمكنه أداء واجباته المدرسية، ووضع روتين يومي والتأكد من أنه يتعلم تقنيات الدراسة التي تجعل العملية أسهل وأكثر فاعلية.

إذا كان طفلك لا يرغب في الدراسة، فاختر المرافقة وليس النقد

على الرغم من أننا تسارع إلى إلقاء اللوم والحكم والنقد، إلا أننا ينبغي علينا أن نحاول السيطرة على ردود أفعالنا ونكون على استعداد للاستماع. حاول أن تفهم دوافع طفلك دون الحكم عليه، حتى تتمكن من مرافقته في هذه العملية.

لا تصنفه على أنه كسول أو غير مسؤول أو مستواه متدني في الدراسة. لأن هذا من شأنه أن يضر بثقته بنفسه، بدلاً من ذلك، ساعده في إجراء التغييرات اللازمة.

إذا كنت تشعر أنك لا تعرف من أين تبدأ، فلا تتردد في طلب الدعم اللازم. فيمكن لطبيب نفساني متخصص في الأطفال والمراهقين. مساعدتك في العثور على السبب وتقديم أدوات لإعادة توجيه مواقفك تجاه طفلك.

المصدر: (لا مينتي إيس مارافايوسا – ترجمة وتحرير وطن)

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