إيقاف داني ألفيس بعد عقوبة الطرد وبرشلونة يتحرك

وطن – أعلنت رابطة الدوري الإسباني ” الليغا” عن إيقاف النجم البرازيلي. داني ألفيس 38 عاماً، لاعب الظهير الأيمن لفريق برشلونة مباراتين بعد عقوبة الطرد بالبطاقة الحمراء خلال مشاركته في المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

إيقاف داني ألفيس وتحرك برشلونة

ونشر نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، جاء فيها: ” سيقدم النادي احتجاجاً أمام لجنة المسابقات بإيقاف النجم البرازيلي. داني ألفيس لمدة مباراتين، بسبب الحصول على بطاقة حمراء في المباراة أمام أتلتيكو مدريد”.

El FC Barcelona presentará recurso ante el Comité de Apelación tras la sanción de dos partidos impuesta al jugador Dani Alves por el Comité de Competición, por la tarjeta roja que recibió en el partido contra el Atlético de Madrid pic.twitter.com/esM0Zhp8iW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 9, 2022

كما ووفق المادة 114 المنصوص عليها من قبل رابطة الدوري الإسباني .” الليغا”، فإن اللاعب البرازيلي داني ألفيس قام بارتكاب تدخل عنيف يستوجب على إثره الطرد خارج أرضية الملعب، فيما لم تكن لديه فرصة للعب الكرة، ويجب إيقافه لمدة مباراتين وليس مباراة واحدة.

داني ألفيس والدوري الأوروبي

ولم يتمكن المدافع البرازيلي داني ألفيس من المشاركة مع الفريق الكتالوني. في المواجهتين المقبلتين، حيث سيغيب عن مواجهة إسبانيول وفالنسيا بسبب عقوبة الإيقاف، كما ومن المقرر أن يتواجد في التشكيلة مع الفريق في مواجهة منافسه أتلتيك بيلباو في ال27 من شهر فبراير الجاري.

🚨| OFFICIAL: Dani Alves has been sanctioned for 2 games following his challenge on Yannick Carrasco. pic.twitter.com/fX2v0mwI6Z — Atletico Universe (@atletiuniverse) February 9, 2022

كما ولن يكون البرازيلي ألفيس مشاركاً مع صفوف فريق برشلونة “البلوغرانا”، في مواجهة فريق نابولي الإيطالي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، نتيجة عدم قيده في القائمة المشاركة في البطولة القارية.

ونجح فريق برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد في قمة منافسات الأسبوع ال24 من الدوري الإسباني الممتاز، برباعية ثمينة مقابل هدفين.

Dani Alves will miss Barcelona's next 4 matches. ❌ Espanyol. (Suspended)

❌ Napoli. (Not Registered)

❌ Valencia. (Suspended)

❌ Napoli. (Not Registered) He will return in the league match against Athletic Bilbao on 27th February.#FCB 🇧🇷 pic.twitter.com/GYEHmrKfJX — Barça Buzz (@Barca_Buzz) February 9, 2022

ويحتل فريق برشلونة “البلوغرانا” في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي المتصدر فريق ريال مدريد. ” الملكي” برصيد 53 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)