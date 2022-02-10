إيقاف داني ألفيس عن المواجهتين المقبلتين وبرشلونة يتحرك
إيقاف داني ألفيس عن المواجهتين المقبلتين وبرشلونة يتحرك
Imageرياضة

إيقاف داني ألفيس بعد عقوبة الطرد وبرشلونة يتحرك

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أعلنت رابطة الدوري الإسباني ” الليغا” عن إيقاف النجم البرازيلي. داني ألفيس 38 عاماً، لاعب الظهير الأيمن لفريق برشلونة مباراتين بعد عقوبة الطرد بالبطاقة الحمراء خلال مشاركته في المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

إيقاف داني ألفيس وتحرك برشلونة

ونشر نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، جاء فيها: ” سيقدم النادي احتجاجاً أمام لجنة المسابقات بإيقاف النجم البرازيلي. داني ألفيس لمدة مباراتين، بسبب الحصول على بطاقة حمراء في المباراة أمام أتلتيكو مدريد”.

كما ووفق المادة 114 المنصوص عليها من قبل رابطة الدوري الإسباني .” الليغا”، فإن اللاعب البرازيلي داني ألفيس قام بارتكاب تدخل عنيف يستوجب على إثره الطرد خارج أرضية الملعب، فيما لم تكن لديه فرصة للعب الكرة، ويجب إيقافه لمدة مباراتين وليس مباراة واحدة.

داني ألفيس والدوري الأوروبي

ولم يتمكن المدافع البرازيلي داني ألفيس من المشاركة مع الفريق الكتالوني. في المواجهتين المقبلتين، حيث سيغيب عن مواجهة إسبانيول وفالنسيا بسبب عقوبة الإيقاف، كما ومن المقرر أن يتواجد في التشكيلة مع الفريق في مواجهة منافسه أتلتيك بيلباو في ال27 من شهر فبراير الجاري.

كما ولن يكون البرازيلي ألفيس مشاركاً مع صفوف فريق برشلونة “البلوغرانا”، في مواجهة فريق نابولي الإيطالي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، نتيجة عدم قيده في القائمة المشاركة في البطولة القارية.

ونجح فريق برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد في قمة منافسات الأسبوع ال24 من الدوري الإسباني الممتاز، برباعية ثمينة مقابل هدفين.

ويحتل فريق برشلونة “البلوغرانا” في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي المتصدر فريق ريال مدريد. ” الملكي” برصيد 53 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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