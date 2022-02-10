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أحفورة جمجمة تمساح أثرية كانت مهربة إلى أمريكا تعود للمغرب (صور)

كتب سالم حنفي
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وطن – أعلنت سفارة واشنطن لدى الرباط، أن المغرب استعاد، الخميس، مستحاثة (أحفورة) جمجمة تمساح أثرية، كانت مهربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق تدوينة للسفارة  عبر فيسبوك: “قامت الحكومة الأمريكية رسميًا بإعادة مستحاثة جمجمة تمساح مغربية إلى المملكة، خلال حفل أقيم في سفارة المغربية بواشنطن”.

وأوضحت أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على الجمجمة من بين 7 آلاف قطعة أثرية في مزرعة بولاية إنديانا عام 2014. ويعمل الخبراء منذ ذلك الحين لتحديد المالكين الشرعيين لهذه المحتجزات”.

وأضافت أنه “تعذر حاليًا تحديد أصل وعمر جمجمة التمساح. لكن حفل تسليم هذه القطعة الأثرية يمثل جزءًا من التزام الولايات المتحدة بمنع تهريب قطع ذات أهمية بالغة لتاريخ المغرب وتراثه الثقافي”.

والمستحاثات هي بقايا كائنات حية (حيوان أو نبات) محفوظة في الصخور أو مطمورة في الرمال بعد تحللها خلال الحقب الزمنية المختلفة.

ولعدة مرات، أوقف المغرب مزادات لبيع هياكل ديناصورات أو مستحثات تعود لآلاف السنين. إذ تنامت ظاهرة نهب القطع الأثرية خلال السنوات الأخيرة في المنطقة بسبب النزاعات والتوترات السياسية والأمنية.

(المصدر: الأناضول

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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