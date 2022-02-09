هكذا علق حفيظ دراجي على زيارة الخليفي للجزائر.. وهجوم من الذباب المغربي

وطن – نشر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، صورا من زيارة ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شبكة “بي إن سبورت” القطرية، ورئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، للجزائر على حسابه بتويتر وعلق على لقائه بالرئيس عبدالمجيد تبون.

وكتب حفيظ دراجي في تغريدة له رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي مشيدا بزياة الخليفي لبلاده الجزائر:”زيارة السيد ناصر الخليفي للعاصمة الجزائرية اليوم، وأفاق كبيرة للتعاون بين الجزائر وقطر للاستثمار في كل المجالات.”

زيارة السيد ناصر الخليفي للعاصمة الجزائرية اليوم ، وأفاق كبيرة للتعاون بين الجزائر وقطر للاستثمار في كل المجالات بما في ذلك الاقتصادية و التجارية و الإعلامية والرياضية.

القادم أفضل بإذن الله pic.twitter.com/CCL2oZqHOg — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 8, 2022

وتابع:”بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والإعلامية والرياضية.. القادم أفضل بإذن الله.”

وتفاعل العديد من النشطاء مع تغريدة “دراجي” مشيدا بسياسة قطر الانفتاحية على العالم، ورؤيتها الاقتصادية الواعدة في مجالات غير مجالات النفط التي تعتمد اقتصادات دول الخليج عليها.

فيما استغلت كتائب الذباب المغربي الإلكتروني التابعة للنظام تغريدة حفيظ دراجي، للهجوم على الجزائر وتأويل هذا اللقاء وفق أهوائهم.

حيث ذهب معرفات وهمية من المغرب بمهاجمة الرئيس الجزائري، واتهامه بمحاولة استمالة قطر نحوه في أزمته مع المغرب عقب استضافة الخليفي والترحاب به بنفسه.

فيما سخر أحد هذه الحسابات التابعة للذباب المغربي من لقاء الخليفي بتبون بقوله:”أمير قطر استقبل رئيس الحكومة المغربي و أكد على الموقف القطري الداعم لمغربية الصحراء .كما تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادية و سياسية بالخصوص.”

وتابع:”بينما في كون مواز ، الرئيس الجزائري يستقبل رئيس قناة رياضية و الدراجي يطبل لذلك.”

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قالت إن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق التعاون الثنائي في المجال الرياضي. وفتح فرع لشبكة “بي إن سبورت” بالجزائر التي هي مقبلة على تنظيم العاب البحر الابيض المتوسط في صيف 2022.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الخليفي “يؤدي زيارة ودية إلى الجزائر في إطار التعاون وآفاقه. خاصة في تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران”.

ويرتقب أن تحتضن مدينة وهران الساحلية ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الصيف القادم.

من هو ناصر الخليفي؟

يشار إلى أنه وقبل انضمامه إلى صناعة الإعلام، قاد الخليفي مسيرة مهنية ناجحة كلاعب تنس محترف في كأس ديفيز في قطر.

لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2003 عندما دخل عالم الإعلام كمدير لاكتساب حقوق قناة الجزيرة الرياضية.

ثم في عام 2008، تمت ترقيته إلى المدير العام للمذيع الرياضي القطري. وتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

بعد تحول الجزيرة الرياضية إلى beIN Sports في عام 2014، ساهم الخليفي في نمو القناة الكبير.

بينما أشرف رئيس مجلس الإدارة على إطلاق beIN Sports MENA و beIN Sports France و beIN Sports Americas و beIN Sports Asia-Pacific و beIN Sports Australia و beIN Sports Spain.

في وقت لاحق من عام 2016. استحوذ الخليفي على استوديو أفلام هوليوود البارز Miramax.

بالإضافة إلى دوره كرئيس لفريق باريس سان جيرمان ورئيس مجلس إدارة beIN Sports، فإن الخليفي هو أيضًا رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية، والاتحاد القطري للتنس، ومؤسسة قطر للاسكواش، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتنس.

قبل هذا الترتيب الأخير في قائمة SportsPro، أطلقت مجلة كرة القدم الفرنسية الأولى L’Equipe على ناصر الخليفي لقب “أقوى رجل في كرة القدم الفرنسية” في عام 2016.

ثم في عام 2020 تم اختياره كأكثر شخص مؤثر في كرة القدم من قبل “فرانس فوتبول”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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