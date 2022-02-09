تحقيق بريطاني خطير يكشف فضيحة كبيرة: هكذا تصطاد الصين الأويغور في الإمارات!

وطن – خلص تحقيق أجرته شبكة “سكاي نيوز” إلى أن الصين تستهدف مسملي الأويغور والمنتقدين في الخارج، وتضغط على دول أخرى لاعتقالهم وترحيلهم، حتى أن مسؤولين صينيين رفيعي المستوى يجرون استجوابات في “مواقع سوداء” في الخارج.

ويعمل العملاء والشرطة الصينيون بشكل روتيني في الخارج، في محاولة للتعرف على الأويغور الذين فروا من الصين.

تم إجبار البعض على التجسس لصالح الحكومة الصينية. والآخرون، الذين احتُجزوا في بلد ثالث، يختفون ببساطة.

وأثارت حملة القمع التي شنتها الصين ضد الأويغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ، مع وجود أدلة على الاحتجاز الجماعي والعمل القسري والانفصال الأسري والتعقيم القسري، إدانة دولية.

وتنفي هذه المزاعم وتقول إن سياساتها في المنطقة تهدف إلى محاربة التطرف.

تشير مقابلات أجرتها شبكة “سكاي نيوز” مع سبعة أشخاص إلى أن حملة القمع الصينية لا تقتصر فقط على شينجيانغ، بل هي دولية بالكامل.

وأصبحت دولة واحدة على وجه الخصوص أرض صيد سعيدة لأجهزة الأمن الصينية: الإمارات العربية المتحدة.وفق الشبكة

عميل صيني يخبر الرجل بالتجسس على زوجته السابقة

“جيسور بورونكي Jesure Burunqi”؛ هو رجل أويغوري، أصله من أورومتشي في شينجيانغ، حيث كان يعمل في لجنة الحزب الشيوعي الصيني المحلية. غادر الصين في عام 2009 واستقر في هولندا.

في أغسطس 2019 ، تلقى رسالة فجأة – صديق قديم من شينجيانغ قال إنه يريد الاجتماع في دبي لمناقشة شيء مهم.

ما لم يعرفه جسور هو أن زوجته السابقة، التي عاشت أيضًا في هولندا، كانت مُبلغة عن المخالفات، ولديها معلومات مهمة عن القمع في شينجيانغ.

وقال لشبكة سكاي نيوز: “قبل المغادرة، ذهبت إلى منزل زوجتي السابقة لأخبرها أنني سأذهب إلى دبي”.

أضاف: “أخبرتني زوجتي السابقة أن لديها وثيقة مهمة للغاية. وسألتني لماذا يجب أن أذهب الآن. أخبرتني أنها مصادفة للغاية”.

وأوضح “في كاشغر (مدينة في شينجيانغ) كان هناك معسكر”. وتتعلق الوثيقة بقائمة تضم أكثر من 800 شخص وتواريخ ميلاد وعناوين منازل كانوا محتفظين بها في المخيم.

على الرغم من مخاوف زوجته، وافق جيسور على عرض تذكرة للذهاب إلى دبي.

في المطار، استقبله صديقه وبعض الرجال الآخرين. قالوا فيما بعد إنهم عملوا من أجل الأمن القومي الصيني.

قال جيسور: “كان يعلم أنني ذهبت إلى منزل زوجتي السابقة لرؤية أطفالي”.

أخبروه: “في جهاز الكمبيوتر الخاص بها، هناك مستند نريده. إذا تعاونت معنا، فهذا سهل للغاية. فلن تتعب في المستقبل، يمكننا أن نمنحك عمولة جيدة جدًا”.

“أخبرني لاحقًا أنه أعطاني USB وقمت بإدخاله باستخدام كمبيوتر زوجتي السابقة. حتى يتمكنوا من التجسس عليها”.

“عندما غادرت دبي، سألتهم عن أي مشكلة إذا مررت عبر الفحص الأمني ​​باستخدام مفتاح USB. قالوا ، لا توجد مشاكل ، لقد فعلوا ذلك كثيرًا.”

أخذ جيسور المفتاح إلى هولندا وسلمه إلى أجهزة الأمن الهولندية.

استمر الرجال الصينيون في الاتصال لكن جيسور تجاهلهم.

كان من المستحيل تجاهل مكالمة فيديو لوالدته التي لا تزال في الصين.

قال الرجل الذي عمل في الأمن القومي “والدتك ليست بصحة جيدة. إذا تعاونت معنا، يمكنك مقابلتها قريبًا جدًا”.

قال: أختي وأخي وأمي كلهم ​​بأيديهم”.

اعتقال رجل من الأويغور في مطار دبي

كان وانغ جينغيو مراهقًا عندما أعرب عن دعمه للمتظاهرين في هونغ كونغ في عام 2019. قبل أن ينتقد جيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2020.

في الصين يعتبر انتقاد “الشهداء” جريمة.

أولاً ، تم اعتقال والديه في مسقط رأسه تشونغتشينغ في الصين.

كان وانغ يعيش في تركيا في ذلك الوقت. لكنهم جاءوا من أجله بعد ذلك، في أبريل من العام الماضي.

وقال وانغ لشبكة سكاي نيوز: “سأقيم في فندق في اسطنبول”.

“في الفندق الأول، بينما كنت نائمًا ، أجرى رجل صيني مكالمة هاتفية بمكتب استقبال الفندق وقام مكتب الاستقبال بالفندق بتحويل المكالمة إلى غرفتي. وقال لي: أنت مجرم ، سأقتلك. غيرت الفندق، ولكن الشيء نفسه حدث مرة أخرى “.

كان وانغ خائفًا وخطط للذهاب إلى الولايات المتحدة.

مرت رحلته عبر دبي. في طريقه إلى بوابة المغادرة الى أمريكا، سحبه ضابطان جانباً وأمروه بالذهاب معهم.

في مركز الاحتجاز، سُمح له بإجراء مكالمة. اتصل بصديقته (وو هوان).

قال: “طلبت منها الحضور إلى دبي لتدفع للمحامي، وتفعل شيئًا ، وتساعدني”.

وصلت وو في اليوم التالي، ليتم احتجازها بنفسها. أولاً في مركز شرطة دبي ، ثم في مركز الاحتجاز ثم في مكان آخر تمامًا.

قالت: “في 30 مايو ، على الأرجح ، جاء اثنان من الصينيين. أخذوني إلى غرفة الاستجواب”.

قالت لشبكة سكاي نيوز إنهم قاموا بتقييد يديها ووضعوها في سيارة.

وتابعت: “أخذوني إلى فيلا ذات مظهر طبيعي. ولكن في الداخل، تم تقسيمها إلى العديد من الغرف الفردية الصغيرة. وكانت الغرف مقفلة بأبواب حديدية. مثل السجن”.

وقالت (وو) إنها رأت الأويغور داخل نفس الموقع الأسود. الذي قالت إنها تعتقد أنه في مكان ما في ضواحي المدينة.

وقالت لشبكة سكاي نيوز: “ذات يوم، عندما حان وقت تناول الطعام ، رأيت فتاة تصرخ”. قالت: “لماذا حبستني؟ أريد العودة إلى تركيا”. هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شخصًا آخر بجانبي في الداخل. بدت الفتاة وكأنها من شينجيانغ “.

مسؤولون صينيون استجوبوهما على الأراضي الإماراتية!

قال كل من وانغ جينغيو وو هوان إن مسؤولين صينيين استجوبوهما على الأراضي الإماراتية.

وقال وو هوان “في رأيي ، جاءوا من القنصلية الصينية ، معظمهم على الأقل”. “في الوقت الحاضر ، أعرف شخصًا واحدًا فقط ، كان القنصل العام للقنصلية. اسمه لي زوهانغ.”

كما تعرف وانغ على القنصل العام الصيني.

“ذات مرة ، أعتقد أنه في الزيارة الثالثة ، قال لي القنصل العام لي زوهانغ ، ‘إذا وقّعت على هذه الوثيقة ، في الأول من مايو ، سنرسلك إلى قوانغتشو.”

بعد الإعلان عن محنتهما ، وتدخل ناشطين أمريكيين ، تم الإفراج عنهما.

وو هوان قالت لشبكة سكاي نيوز: “إنه أمر مخيف للغاية”. لكنها قررت الإفصاح عن ما حدث معها على الملأ

وقالت: “أنا بحاجة إلى تمزيق وجوههم المنافقة وإخبار العالم أجمع بهذه الأشياء. دع العالم بأسره يعرف وجوههم القبيحة.”

تتمتع الصين والإمارات بعلاقات تجارية قوية

تقول “سكاي نيوز” إن الإمارات العربية المتحدة هي محور كل قصص الأشخاص الذين تحدثوا إلينا.

في السنوات الأخيرة ، كانت الصين تعانق الدولة الشرق أوسطية الصغيرة بشدة.

في عام 2018 ، زار شي جين بينغ بنفسه – وهي أول زيارة يقوم بها زعيم صيني منذ ثلاثة عقود. حتى أن طائرته كانت بمرافقة مقاتلة إماراتية أثناء هبوطها.

كما وقعت الإمارات العربية المتحدة على مبادرة الحزام والطريق الاستثمارية الصينية. وتعد الصين الآن واحدة من أكبر شركائها التجاريين.

والأهم من ذلك أن البلدين لديهما معاهدة لتسليم المجرمين.

وقالت رادها ستيرلنغ ، مؤسسة “محتجزون في دبي” ، التي تساعد ضحايا الظلم الأجانب في الإمارات العربية المتحدة لشبكة سكاي نيوز: “الإمارات العربية المتحدة والصين هما أقوى شريكين تجاريين”.

الصين لديها أكثر من 6000 شركة تعمل في الإمارات العربية المتحدة. وهم أقوى حليف للإمارات من الناحية المالية.

ليس ذلك فحسب، فكلاهما دول استبدادية، وكلاهما يمارس الرقابة ويتقاسمان الأمن.

وتضيف رادها: “بالطبع ، عندما تقول الصين إننا نريد أن نشارك معكم في هذه الأنشطة غير القانونية المعينة. فإن الإمارات العربية المتحدة تعلم أن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لن يفعلوا الكثير لوقف ذلك . وهو مصدر قلق كبير لتقدم المصالح الصينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.

أمانيسا عبدالله ونيغار يوسوب من الأويغور ، أصلهم من شينجيانغ. انتقل كلاهما إلى تركيا مع اشتداد حملة القمع الصينية. لكن حتى هناك، لم تكن أسرهم آمنة.

في اسطنبول التقت نيغار بزوجها حسين.

وقالت لشبكة سكاي نيوز: “يتحدثون عن الحب من النظرة الأولى. هذا هو بالضبط ما حدث.”

بعد زواجهما، اعتقلت السلطات التركية حسين. وقالت إنه ليس لديه الحق في الإقامة في البلاد. تم إرساله إلى مركز للعودة إلى الوطن في شرق البلاد.

بعد شهر ، اتصل بزوجته ، قائلاً إن ضابطي شرطة صينيين زاره.

وقال نيغار لشبكة سكاي نيوز: لقد عرضوا عليه إما إعادته إلى الصين أو العمل معهم للتجسس على مجتمع الأويغور في تركيا: “ستكون أعيننا وآذاننا وتخبرنا بما يفعله الأويغور.”

الأم لا تعرف ما إذا كان الزوج حيا أم ميتا

طلب حسين من تركيا ترحيله إلى الإمارات بدلاً من ذلك، مع خطة للذهاب من هناك إلى أوروبا.

كان نيغار يذهب ويلتقي به في دبي.

قالت: “آخر مرة سمعت فيها صوت زوجي كانت في 12 أكتوبر 2017.

وقالت: “اتصل بي ، ليس عبر WhatsApp لأن الاتصال على تلك المنصة ممنوع في دبي. يمكنه فقط إرسال رسائل صوتية”. مضيفةً: “قال لي، الشرطة الصينية تبحث عني. ربما يتم القبض علي. لا أعرف ما هو مصيري”.

وتابعت: “يمكنك أن تحزن على شخص ما عندما يموت ، والألم يمر ولكن يختفي فجأة رجل ، زوج ، أب لطفلين. هل مات ، هل هو على قيد الحياة؟ أين هو؟ لا أعرف شيئًا.”

بعد مرور عام ، سافرت أمانيسا وزوجها أحمد وابنهما أيضًا إلى دبي لشراء ملابس للرضيع الذي كانوا ينتظرون قدومه.

وسرعان ما احتُجز أحمد في مركز للشرطة ثم نُقل.

وقالت أمانيسا لشبكة سكاي نيوز: “اتصل بي زوجي. صوته، كان يبكي. قال: لقد أخذوني إلى محطة أخرى. أخذوا البول والحمض النووي. أحضروا جواز سفري يريدون ترحيلي إلى الصين”.

ساعد محامٍ أمانيسا، وأخبرها أن زوجها محتجز من قبل الإنتربول في أبو ظبي. ذهبت إلى مكاتبهم.

وقالت: “شرحت هذه أوراق المحكمة. لم يطلعوا عليها حتى وقالوا على زوجك أن يرحل وسنرحله. لأن الصين تريده”.

كان آخر اتصال لها من زوجها في فبراير 2018، مكالمة هاتفية.

وقالت: “طلب التحدث إلى ابني موسى.، وقال له اعتني بأمك. إنها حامل. أنت ابني، عليك أن تظل قويًا حتى أعود. ثم انقطع الهاتف ولم أكن أبدًا قادر على التحدث معه مرة أخرى “.

طلبت سكاي نيوز من تركيا والإمارات العربية المتحدة والإنتربول التعليق لكنها لم تتلق أي رد.

حكومة شينجيانغ تعلّق

قال المتحدث باسم حكومة شينجيانغ ، شو جويشيانغ ، لشبكة سكاي نيوز: “تحترم الصين دائمًا سيادة الدول الأخرى. من المستحيل أن تنشئ الصين مواقع سوداء في الخارج. ليس صحيحًا، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية، أن الصين أقامت مواقع سوداء في دبي. إنه كذب وتشويه كامل”.

وتابع: “فيما يتعلق بمسألة تهديد الناس وإجبار أقاربهم على العودة إلى الصين، يرجى الوثوق بنا. فالصين دولة اشتراكية يحكمها القانون. وتعمل جميع مستويات الحكومة وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.”

كما شكك في مصداقية وو هوان كشاهد. زاعمًا أنها أجرت أكثر من 30 مكالمة إلى الشرطة في الصين بمزاعم كاذبة.

ونفت (وو) ذلك وقالت لشبكة سكاي نيوز إن الشكاوى التي قدمتها تتعلق بمضايقات الشرطة.

ولم يقدم (شو) أي معلومات عن أزواج (نيغار وأمانيسا).

شاركت ست دول على الأقل من العالم العربي: (مصر والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة) في حملة القمع العابرة للحدود التي شنتها الصين. والتي وصلت إلى 28 دولة حول العالم.

وفقًا لمجموعة البيانات، تم اعتقال أو ترحيل 292 من الأويغور من دول العالم العربي. بناءً على طلب الصين منذ عام 2001.

(المصدر: سكاي نيوز)

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