نصرة الحربي تتخلى عن النقاب بعد 4 سنوات watanserb.com
تعرضت نصرة إلى انتقادات من المتابعين الذين اتهموها بالتخلي عن النقاب من أجل المال وزيادة المشاهدات
حياتنا

نصرة الحربي تتخلى عن النقاب بعد 4 سنوات.. هل انفصلت عن زوجها الذي ارتدته من أجله؟!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – فاجأت الفنانة والإعلامية السعودية، نصرة الحربي، متابعيها بالتخلي عن النقاب بعدما ارتدته لما يقارب 4 سنوات من أجل زوجها.

رقبتها مكشوفة!

وظهرت نصرة الحربي بفيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، بدون نقاب، وارتدت معطفاً له قبعة غطت شعرها بها. وتركت رقبتها مكشوفة

وحرصت نصرة على عدم وضع مساحيق التجميل، واستعرضت لمتابعيها أحد مستحضرات العناية بالبشرة كإعلان.

وتعرضت نصرة إلى انتقادات من المتابعين الذين اتهموها بالتخلي عن النقاب من أجل المال وزيادة المشاهدات.

انتقادات وهجوم

وجاء في التعليقات: “مشهوره من جده لاتاخذ منها كلام مجرد شحاذة مشاهدات”.

وكتب آخر: “هم كذا عبيد الدينا يسلكون كل مسلك لجمع المال حتى تضرب معهم. حتى ولو على حساب دينهم او ثقافتهم او عاداتهم او مجتمعاتهم او فطرتهم. الاهم جمع المال”.

وتساءل آخر: “عرفتوها على حقيقتها وتقلباتها طيب ليه متابعينها؟”.

هل انفصلت عن زوجها؟

ورجحت متابعة أن تكون نصرة قد انفصلت عن زوجها الذي ارتدت النقاب من أجله. وعقبت: “شكلها تطلقت وقالت يلا اشيل النقاب مرة وحدة .. بعدين اللي يقولون عادي الانسان يتقلب .. جعلكم تقلبون في جهنم زي دجاجة الشواية”.

ووافقتها أخرى الرأي معقبة: “تنقبت عشان زوجها و شالته بعد ما انفصلت هذي القصه بإختصار مافي قناعه بس عشان مصلحتها”.

وكتب ناشط: “من البداية نقابها مو عشان ربها .. عشان زوجها فطبيعي انها ترجع لان عبادتها ماكانت خالصه لله ..واتوقع ان الحجاب في الطريق والله اعلم”.

نصرة والنقاب

وكانت نصرة قد قررت عام 2018، ارتداء النقاب بعد 3 أشهر فقط على زواجها.

وقالت نصرة حينها مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”: “نسترجع مع بعض أنا وأنتوا ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه وربي يخليلي ياه يارب.. الي من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل الحمد لله بفضل الله عز وجل”.

وتابعت: “وصرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ماجاني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يارب ويبعد عنا كل عين”.

 

المصدر: (وطن – سناب شات)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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