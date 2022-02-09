عدم حضور ابن سلمان افتتاح أولمبياد بكين watanserb.com
ولي العهد السعوودي محمد بن سلمان تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوية لكنّه لم يتمكن من الحضور نتيجة لأسباب متعلقة بجدول أعماله
الهدهد

نجل “الجبري” عن سبب عدم حضور “ابن سلمان” افتتاح أولمبياد بكين: سببان لا ثالث لهما!

كتب سالم حنفي
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وطن – علق الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية الهارب، سعد الجبري، على عدم حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حفل افتتاح أولمبياد الألعاب الشتوية التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.

وقال “الجبري” في تدوينة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “مع استماتة محمد بن سلمان للاعتراف الدولي وهوسه بالظهور إلى جانب رجال السياسة والتصوير معهم لتضخيم نفسه وتعويض عقدة الدونية، فإن تخلفه عن حضور افتتاح أولمبياد بكين لا يمكن تبريره إلا بارتيابه من الأوضاع الداخلية أو أنه على وشك ترقية جديدة يواصل بها صعوده المكوكي من المرتبة السادسة.”

بينما كان المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان قد صرحفي بيان صحفي، الثلاثاء، إنّ ولي العهد السعودي لم يحضر حفل الافتتاح، ولا المأدبة الفاخرة التي أقامها الرئيس الصيني شي جينبينغ”.

“زهاو” أوضح بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” أن الأمير محمد بن سلمان “تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوية”. لكنّه لم يتمكن من الحضور نتيجة لأسباب متعلقة بجدول أعماله.

بينما حرصت الصين على إظهار الدعم الدولي للألعاب الشتوية. رغم المقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا، على خلفية سجل الصين الحقوقي.

وحضر مراسم الافتتاح الجمعة عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة صديقة للصين. على رأسهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في حين شهد الحفل أول مصافحة بين أمير قطر وولي عهد أبو ظبي منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط الجاري.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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