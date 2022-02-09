من هي رحيمة بنت حبيب المسافر التي نعاها العمانيون وتذكروا أفضالها؟

وطن – أعلن في سلطنة عمان اليوم، الأربعاء، عن وفاة رحيمة بنت حبيب بن شمبيه المسافر رئيسة جمعية الرحمة للأمومة والطفولة.

والفقيدة هي متقاعدة من وزارة التربية والتعليم حيث عملت إخصائية اجتماعية وعضوة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب وعضوة لجنة الأوقاف بولاية السيب الحاصلة على وسام “الساعون إلى الخير” على مستوى دول مجلس التعاون.

#رحيمة_المسافر_في_ذمة_الله أكقر الوسوم تداولا في السلطنة

ومع الإعلان عن وفاتها، دشن ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#رحيمة_المسافر_في_ذمة_الله”، ليحتل قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السلطنة.

وعبر الوسم، ترحم المغردون العمانيون على الفقيدة رحيمة بنت حبيب المسافر، مستذكرين مواقفها الإنسانية الجمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته.

بينما قال الإعلامي العماني “محمد المخيني” ناعيا الفقيدة:”رحيمة المسافر في ذمة الله الله يرحمها ويغفر لها #رحيمة_المسافر_في_ذمة_الله”.

رحيمة المسافر في ذمة الله الله يرحمها ويغفر لها #رحيمة_المسافر_في_ذمة_الله

رحيمة المسافر في ذمة الله

الله يرحمها ويغفر لها #رحيمة_المسافر_في_ذمة_الله pic.twitter.com/8EhUBAzVc2 — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) February 9, 2022

ونعت المغردة “منى البلوشي” الراحلة بالقول:” لا أعرفها ولكن عملها يتحدث عنها. رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته وألهم الجميع الصبر على فراقها وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

#رحيمة_المسافر_في_ذمة_الله

لا أعرفها ولكن عملها يتحدث عنها رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته

وألهم الجميع الصبر على فراقها

وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/rmwXuMNL7e — منى البلوشي🇴🇲 (@MunaAlbalushi21) February 9, 2022

وقال الناشط “عادل سليم العبري” في نعي الفقيدة:”إنه ألم الفقد أم رعاية الطفولة والأمومة أم المساكين والمحتاجين #رحيمة_المسافر_في_ذمه_الله رئيسة جمعية الرحمة إن تقلت إلى الرفيق الأعلى إلى جناة الخلد يأم الخير. لا إله إلا الله لكن إيمانا بالله وحال الدنيا نقول إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون”.

من جانبه، قال “عبدالله المجيني”:” نسأل الله أن يجعل عطاءها وتطوعها شاهدا لها بالخير يوم القيامة. ونشهد الله انها لم تقصر في مد يد العون والمساعدة وقيادتها لفريق الرحمة سابقا ولجمعية الرحمة حاليا خير قيادة وتنظيم وتطوير وتنمية. نسأل الله أن يجعل ذلك لكنه في ميزان حسناتها”.

نسأل الله أن يجعل عطاءها وتطوعها شاهدا لها بالخير يوم القيامة، ونشهد الله انها لم تقصر في مد يد العون والمساعدة وقيادتها لفريق الرحمة سابقا ولجمعية الرحمة حاليا خير قيادة وتنظيم وتطوير وتنمية ، نسأل الله أن يجعل ذلك لكنه في ميزان حسناتها#رحيمة_المسافر_في_ذمه_الله pic.twitter.com/B8m99DBpgn — عبدالله المجيني (@AAlmujaini) February 9, 2022

بينما قال الإعلامي “سالم السالمي” ناعيا الفقيدة:” فقد جلل للمجتمع ككل .. وما أجمل أن تكون سيرتك نيرة حياً وميتاً .. ستبقى رحيمة بسيرة خيرة خالدة إلى يوم البعث ولدينا من نساء عمان الماجدات الكثير من النماذج الحسنة. رحم الله تعالى رحيمة، وأبدلها خيراً من دارها، وأنار وحشة قبرها وأحسن خاتمتنا جميعا.”

(المصدر: تويتر – وطن)

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