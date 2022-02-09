مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي يرد على أحد “سفهاء الأحلام” حول زواج المثليين!

وطن – رد مفتي سلطنة عمان العلامة أحمد الخليلي، على من وصفه بـ”أحد سفهاء الأحلام” الذي عبر عن انزعاجه من رسالة العلامة “الخليلي” التي حذر فيها العالم أجمع من مغبة زواج المثليين.

وقال العلامة أحمد الخليلي، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”: “علمت أن احد سفهاء الأحلام ساءته رسالتي التي حذرت فيها العالم من سوء مغبة انهماك الناس في الفحشاء واستباحتهم لها إلى حد أن يروج لما يسمى بالزواج المثلي”.

وأضاف قائلا:” فتعقبني بأنه سيأتي يوم ينظر فيه إلى المشمئزين من هذا الامر كما ينظر اليوم إلى الذين كانوا يستحسنون الرق ويروق لهم استعباد الإنسان للإنسان”.

وأكد العلامة أحمد الخليلي على أن “ما كان موقفه هذا إلا لأن الغرور تحكم في عقليته وانتهى به إلى أبعد أمد. وكل أمر لابسه الغرور أرداه وأزهقه”.

وأوضح أنه “شاهدنا نظائر لهذا الموقف انتهت إلى مصير لم يكن يدور بخلد أحد”. موضحا أنه “كم اغتر أصحاب فكر باطل بفكرهم المأفون. حتى حسبوا أنه سيسود العالم بأسره، ويمسكه بيد من حديد. فلن ينفلت منه احد وكان عاقبته الدمار والبوار”.

واختتم العلامة الخليلي بيانه، بأنه “سيأتي بلا شك اليوم الذي ينكس فيه هؤلاء الاوغاد رؤوسهم بين الناس جميعا مما أحاط بهم الخزي والعار ومما وقعوا فيه من الذل والمهانة.

علمت أن أحد سفهاء الأحلام ساءته رسالتي التي حذرت فيها العالم من سوء مغبة انهماك الناس في الفحشاء، واستباحتهم لها إلى حد أن يُرَوَّج لما يسمى بالزواج المثلي.#المثلية_ضد_الانسانية pic.twitter.com/vqWNknDLNI — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 9, 2022

مفتي عمان يستنكر الشذوذ الجنسي

وكان مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي. قد وجه نداء في ديسمبر/كانون اول الماضي لـ”أصحاب العقول المستنيرة والضمائر الحية” في العالم لاستنكار الشذوذ الجنسي بأنواعه.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر” كتب المفتي الخليلي: “أهيب بأصحاب العقول المستنيرة والضمائر الحية في المجتمع الإنساني كله. شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً”.

وأكمل: “الذين لا تهون عليهم فطرهم أن يدوسوها بالأحذية، ولا أخلاقهم أن يبيدوها بالفساد. والذين لا تزال فيهم بقية من عقل تبعثهم على التفكير في مستقبل الجنس البشري”.

وتابع الشيخ الخليلي: “أهيب بهم جميعاً وأدعوهم إلى أن يملؤوا الدنيا استنكاراً للشذوذ الجنسي بأنواعه. إذ الدنيا لا تخلو من واعٍ مستبصر في كل زمان ومكان”.

وهذا النداء الثاني لمفتي سلطنة عمان بشأن الشذوذ الجنسي خلال نحو أسبوع، حيث أطلق، بـ12 ديسمبر الجاري. تحذيراً إلى كل المسلمين في بقاع العالم “من أخطار الشذوذ الجنسي الموجب لعقاب الله عزَّ وجل”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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