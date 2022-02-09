مريم حسين تبحث عن عنوان الطفل “ريان” لإتمام هذا الأمر من أجله! (فيديو)

وطن – على خطى العديد من الفنانين والمشاهير في المغرب، أعلنت الفنانة مريم حسين عن خطوة إنسانية تجاه الطفل الراحل ريان أورام.

صدقة جارية

وبفيديو عبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت مريم حسين تبكي متأثرة بوفاة ريان رغم الجهود الحثيثة لإنقاذه.

وأعلنت مريم عن تكفلها ووالدتها ببناء مسجد على سبيل الصدقة الجارية، عن روح الطفل ريان.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أنها اتفقت مع أفراد عائلتها، على بناء مسجد في قرية الطفل المغربي.

وطلبت مريم من متابعيها في المغرب، بتزويدها بالعنوان الصحيح والدقيق لقرية الطفل ومكان سكنه.

وتابعت: “أرضنا الطيبة. بناء مسجد باسم “ريان” في منطقته هذا أقل شي تقدر نعمله. يا ليت الصفحات المغربية تزوّدنا بالعنوان الصحيح بمنطقته. يا رب تساعدني بهذا العمل يا رب”.

دنيا بطمة وشقيقتها

وسبق أن قالت الفنانة المغربية دنيا بطمة إنها قررت التبرع لذوي الطفل ريان بمبلغ مالي.

وأضافت دنيا بطمة عبر حسابها في “انستغرام”: “مريت أنا وأسرتي الصغيرة والكبيرة اللي هي انتم بخمس أيام صعبة كان أملان أن نرى ريان بين عائلته. لكن وبعد مجهودات الأبطال قدر الله وما شاء فعل لينتقل الى رحمة الله صغيرنا ريان”.

وعن التبرع المادي لعائلة ريان قالت إن هذا واجب عليها كمغربية أن ترسم لو ابتسامة على وجه عائلة ابن كل المغاربة ريان .

كما اعلنت ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، عن التبرع ضمن الحملة التضامنية مع ذوي ريان بمبلغ مادي. داعية كل ميسور حال أن يساهم في الحملة ولو بالقليل.

منزلاً مجهزاً لعائلة ريان

كما اعلن أعلن المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي،عن إهدائه منزلا مجهزا بالكامل لعائلة ريان.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا. وفق بيان الديوان الملكي المغربي.

صدمة كبيرة وحزينة

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: (وطن – سناب شات)

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