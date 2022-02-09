محمد بن راشد يلفت الأنظار في شوارع دبي.. هل انتهت أزمته مع الأميرة هيا؟

وطن – نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، صورا وثقت جولة له في شوارع الإمارة التي يحكمها وهو يقود دراجته الهوائية.

مسار الدراجات

ولفتت هذه الصور الأنظار إلى حاكم دبي، وربط البعض بينها وبين أزمته مع طليقته. الأميرة هيا بنت الحسين، مشيرا إلى أن تصرفاته وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي. كما كان في السابق يوحي بانتهاء أزمته مع الأميرة الأردنية.

ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا.. مسار جميل نضيفه ل520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة .. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله.. pic.twitter.com/wt9WuHCiTm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2022

محمد بن راشد نشر الصور على حسابه الرسمي بتويتر، وأوضح أنها التقطت أثناء متابعته الميدانية اليوم. وتفقده لمسار الدراجات الجديد الملاصق للشاطئ جميرا.

وتابع: “مسار جميل نضيفه ل520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي. والتي تمر على أجمل معالم المدينة.”

حاكم دبي: “سأبقى في الميدان”

واختتم حاكم دبي طليق الأميرة هيا الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني. تغريدته بالقول: “سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله.”

ويشار إلى أن قضية طلاق الأميرة هيا من حاكم دبي. وصفت بأنها أكبر قضية طلاق في التاريخ القانوني البريطاني – إذ شملت تسوية بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني.

طلاق الأميرة هيا

والشهر الماضي منحت المحكمة العليا في بريطانيا الأميرة الأردنية البالغة من العمر 47 عاما. تسوية بمبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه إسترليني.

والأميرة هيا الأصغر سنا بين 6 زوجات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – حاكم دبي. ورئيس وزراء الإمارات.

ووفر الحكم للأميرة هيا مبالغ لتغطية النفقات المتعلقة بعقارين تبلغ قيمتهما ملايين الجنيهات. أحدهما يقع بجوار قصر كنسينغتون في لندن.

أما الآخر والذي يعد مقر إقامة الأميرة الرئيسي فيقع في منطقة إيغام في ساري.

ميزانية أمنية

وهناك أيضا مخصصات تغطي “ميزانية أمنية” كبيرة، بالإضافة إلى الإجازات والرواتب وتكاليف الإقامة لكل من الممرضة والمربية. ومصاريف المركبات المدرعة للعائلة، وتكلفة رعاية الخيول والحيوانات الأليفة المختلفة.

كما وفرت التسوية أيضا مدفوعات مضمونة بقيمة 5.6 مليون جنيه إسترليني سنويا لكل من طفلي هيا. وهما ابنتها التي تبلغ من العمر 14 عاما، وابنها البالغ تسع سنوات. ويبلغ مجموع ذلك 290 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الأميرة هيا قد هربت من دبي إلى بريطانيا مع أطفالها في عام 2019، قائلة إنها تخشى على حياتها. بعد أن اكتشفت أن الشيخ محمد، البالغ من العمر 72 عاما، قد سبق له أن اختطف اثنتين من بناته الأخريات – الشيخة لطيفة والشيخة شمسة – وأعادهما إلى دبي رغما عنهما.

المصدر: (وطن – تويتر)

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