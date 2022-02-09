محمد بن راشد يلفت الأنظار في شوارع دبي.. هل انتهت أزمته مع الأميرة هيا watanserb.com
وصفت قضية طلاق الأميرة هيا من حاكم دبي بأنها أكبر قضية طلاق في التاريخ القانوني البريطاني
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محمد بن راشد يلفت الأنظار في شوارع دبي.. هل انتهت أزمته مع الأميرة هيا؟

كتب باسل النجار
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وطن – نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، صورا وثقت جولة له في شوارع الإمارة التي يحكمها وهو يقود دراجته الهوائية.

مسار الدراجات

ولفتت هذه الصور الأنظار إلى حاكم دبي، وربط البعض بينها وبين أزمته مع طليقته. الأميرة هيا بنت الحسين، مشيرا إلى أن تصرفاته وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي. كما كان في السابق  يوحي بانتهاء أزمته مع الأميرة الأردنية.

محمد بن راشد نشر الصور على حسابه الرسمي بتويتر، وأوضح أنها التقطت أثناء متابعته الميدانية اليوم. وتفقده لمسار الدراجات الجديد الملاصق للشاطئ جميرا.

وتابع: “مسار جميل نضيفه ل520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي. والتي تمر على أجمل معالم المدينة.”

حاكم دبي: “سأبقى في الميدان”

واختتم حاكم دبي طليق الأميرة هيا الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني. تغريدته بالقول: “سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله.”

ويشار إلى أن قضية طلاق الأميرة هيا من حاكم دبي. وصفت بأنها أكبر قضية طلاق في التاريخ القانوني البريطاني – إذ شملت تسوية بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني.

طلاق الأميرة هيا

والشهر الماضي منحت المحكمة العليا في بريطانيا الأميرة الأردنية البالغة من العمر 47 عاما. تسوية بمبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه إسترليني.

والأميرة هيا الأصغر سنا بين 6 زوجات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – حاكم دبي. ورئيس وزراء الإمارات.

ووفر الحكم للأميرة هيا مبالغ لتغطية النفقات المتعلقة بعقارين تبلغ قيمتهما ملايين الجنيهات. أحدهما يقع بجوار قصر كنسينغتون في لندن.

أما الآخر والذي يعد مقر إقامة الأميرة الرئيسي فيقع في منطقة إيغام في ساري.

ميزانية أمنية

وهناك أيضا مخصصات تغطي “ميزانية أمنية” كبيرة، بالإضافة إلى الإجازات والرواتب وتكاليف الإقامة لكل من الممرضة والمربية. ومصاريف المركبات المدرعة للعائلة، وتكلفة رعاية الخيول والحيوانات الأليفة المختلفة.

كما وفرت التسوية أيضا مدفوعات مضمونة بقيمة 5.6 مليون جنيه إسترليني سنويا لكل من طفلي هيا. وهما ابنتها التي تبلغ من العمر 14 عاما، وابنها البالغ تسع سنوات. ويبلغ مجموع ذلك 290 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الأميرة هيا قد هربت من دبي إلى بريطانيا مع أطفالها في عام 2019، قائلة إنها تخشى على حياتها. بعد أن اكتشفت أن الشيخ محمد، البالغ من العمر 72 عاما، قد سبق له أن اختطف اثنتين من بناته الأخريات – الشيخة لطيفة والشيخة شمسة – وأعادهما إلى دبي رغما عنهما.

 

المصدر: (وطن – تويتر)

 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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