عبدالخالق عبدالله يتفاخر بزيارة وفد إيراني للإمارات ويقول لـ”الحوثيين”: إيران أقرب لنا منكم!

وطن – من جديد، عاد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله لتناقضاته المعهودة. حيث أنه على الرغم من هجومه المستمر على إيران وسايستها ونعتها بـ”دولة الشر والإرهاب”، عاد وعبر عن فخره بالعلاقات بين الإمارات وإيران.

وتعليقا على زيارة وفد إيراني برئاسة وزير الصناعة والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي لمعرض “إكسبو دبي2020”. قال عبد الخالق عبدالله في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: إن “الزيارة وتوقيتها تحمل عدة رسائل. من بينها رسالة لمرتزقة إيران في اليمن ومليشياتها في عموم المنطقة ورسالة أخرى ان الحوار الإماراتي الإيراني مستمر والعلاقة بين البلدين تتجه نحو الأفضل”.

وفد تجاري إيراني كبير برئاسة وزير الصناعة والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي يزور #اكسبو2020 #دبي الزيارة وتوقيتها تحمل عدة رسائل من بينها رسالة لمرتزقة #إيران في #اليمن ومليشياتها في عموم المنطقة ورسالة أخرى ان الحوار الإماراتي الإيراني مستمر والعلاقة بين البلدين تتجه نحو الأفضل pic.twitter.com/amC1GZMSVW — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 8, 2022

وجاء هذا الإطراء والإشادة بإيران، بعد أيام من إطلاقه تغريدة هاجم فيها إيران وحرض عليها. قال فيها”: “إرسال مدمرة ومقاتلات أمريكية إلى المنطقة تحمل رسالة رمزية تضامنية مع الإمارات. لكن على ادارة بايدن ان تكون اكثر حسمًا تجاه إيران ووحوشها التي اتسع نشاطها الارهابي. ليشمل البر والبحر والجو وتصنفها جميعا وحوش إرهابية”.

إرسال مدمرة ومقاتلات أمريكية إلى المنطقة تحمل رسالة رمزية تضامنية مع #الإمارات لكن على ادارة بايدن ان تكون اكثر حسمًا تجاه إيران ووحوشها التي اتسع نشاطها الارهابي ليشمل البر والبحر والجو وتصنفها جميعا وحوش ارهابية pic.twitter.com/AGwqsMz8zG — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 4, 2022

الوفد الإيراني في اكسبو دبي

وكان ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، قد استقبل سيد رضا فاطمي وزير الصناعة والمعادن والتجارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إكسبو 2020 دبي، ضمن احتفال إيران بيومها الوطني. وذلك بحضور نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي. وهومان رازدار، المدير العام لشركة إيران للمعارض الدولية، المفوض العام لجناح إيران لدى إكسبو 2020 دبي.

وبدأ الاحتفال بمراسيم رفع علمي الإمارات وإيران، وذلك على منصة الأمم في ساحة الوصل في موقع إكسبو 2020 دبي، وإلقاء كلمات بهذه المناسبة.

وقال نجيب العلي: “إن مشاركة إيران في إكسبو 2020 تربط حداثتها بتاريخها العريق، وفي جناحها يطّلع الزوار على الإنجازات التاريخية والحالية والطموحات المستقبلية لإيران. عبر عروض متنوعة عن الاقتصاد الإيراني، والتنمية الاجتماعية والثقافة، وكثير غير ذلك”.

زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي إلى إيران

يأتي هذا في وقت ينظر فيه خبراء إيرانيون إلى أن زيارة طحنون بن زايد -مستشار الأمن الوطني الإماراتي وأحد الشخصيات البارزة في مجال الأمن والتجارة بأبو ظبي- إلى طهران في ديسمبر/كانون اول 2021 على أنها نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات، والعلاقات الإيرانية العربية والإقليمية عامة.

وجاءت في وقت تولي فيه الحكومة الثالثة عشرة في إيران اهتماما كبيرا بتحسين علاقاتها الخارجية. وخاصة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولا سيما مع دول الخليج.

وتزامنت زيارة طحنون بن زايد أيضا مع خفض خطوط التصعيد بين الأطراف الإقليمية الأخرى، سواء بين إيران والسعودية، أو بين الإمارات وتركيا وسوريا، وكذلك بين تركيا ومصر. وقد تؤدي دورا في انتقال المنطقة من تصعيد الأزمة إلى التعاون الإقليمي، وفقا لبعض التحليلات.

العلاقات الإيرانية – الإماراتية

وكانت الإمارات قلّصت علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع إيران منذ عام 2016. وخفضت تمثيل الجمهورية الإسلامية لديها من سفير إلى قائم بأعماله، بعد قطع العلاقات بين الرياض وطهران. وتُعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول إماراتي رفيع المستوى إلى إيران منذ ذلك الحين.

وتلعب الإمارات دورا مهما في التجارة الخارجية للجمهورية الإسلامية، لأسباب مختلفة. منها القرب الجغرافي، والعلاقات التجارية التقليدية، ووجود عدد كبير من الشركات الإيرانية فيها التي لها مكانة خاصة في عبور البضائع الإماراتية من إيران وإليها.

وقال مفوض الجمهورية الإسلامية في معرض إكسبو دبي 2020، حسن زماني. إن تجارة إيران مع الإمارات تتراوح حاليًا بين 15 إلى 16 مليار دولار سنويا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار دولار.

ووفقا لبعض الاقتصاديين الإيرانيين -ومن بينهم رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والإمارات فرشيد فرزانغان- إن هذه الدولة ما زالت أحد الشرايين الإيرانية للالتفاف على العقوبات.

وإضافة إلى ذلك، تُعد الإمارات حاليًا واحدة من أهم مراكز التبادل المالي لإيران. وهذا أمر يصعب تجاهله بسبب تشديد العقوبات المصرفية والمالية على الجمهورية الإسلامية.

وحسب فرزانغان، الإمارات هي الشريك التجاري الأول لإيران في الواردات. وثالث أكبر شريك للصادرات من إيران. وأن العديد من الشركات الإيرانية وضعت التجارة مع الإمارات على جدول أعمالها.

وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة بين البلدين سيصل إلى 20 مليار دولار عام 2025. وإلى 30 مليار دولار عام 2030.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

اتصال إيراني وتهديد “غير متوقع” أرعب محمد بن زايد وطيّر النوم من عينيه .. هل ستضرب إيران الإمارات؟!

المتحدث باسم الحوثيين يهدد الإمارات من إيران: كُفي يدك عن اليمن أو نقطعها

عبدالخالق عبدالله: “حلم إيران لن يتحقق” .. وينشر خريطة لجزر الإمارات المحتلة

“واشنطن بوست” تكشف كيف يتم تهريب النفط الإيراني عبر الإمارات للخارج

رويترز: الإمارات تمشي على حبل مشدود بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران