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تفخر BATS بدعم قوة دفاع البحرين في تحسين قدراتها
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موقع عبري يكشف تفاصيل صفقة جديدة أبرمتها دولة خليجية مع إسرائيل

كتب باسل النجار
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وطن – كشف موقع عبري تفاصيل صفقة جديدة أبرمتها دولة خليجية مع إسرائيل. تتمثل في شراء رادارات وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

رادارات ساحلية

وفي هذا السياق قال موقع “يسرائيل ديفينس” في تقرير له ترجمته (وطن) بأن شركة “bats.be”. وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا. كشفت عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة للبحرين.

وهذه الرادارات الساحلية تأتي تحت العلامة التجارية BATS ‘GR12 . وهو اسم بديل للرادار من صنع Elta.

وجاء في بيان الشركة أن “قوات الدفاع البحرينية تختار BATS لتوفير نظام مراقبة ساحلي متكامل لحماية شواطئ القاعدة العسكرية في البلاد”.

كشف الأهداف الخارجية

وتشمل تلك الأنظمة تركيبات متعددة للرادارات المتطورة والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم.

كما لفت الموقع العبري إلى أن هذا النظام الدفاعي. سيوفر إمكانية الكشف عن المدى المتوسط ​​والطويل لأي هدف خارجي. وكذلك على مقربة من الشاطئ وتتبعه. وسيقوم بتوصيلهم بلقطة تكتيكية شاملة ليتم عرضها على المشغلين.

وتم توقيع العقد في النصف الثاني من عام 2021 ، ومن المتوقع التسليم في عام 2022.

أول عقد

وتفخر BATS بدعم قوة دفاع البحرين في تحسين قدراتها، وتحقيق التفوق التشغيلي والحفاظ عليه.

وهذا هو أول عقد لشركة BATS في البحرين. وتتوقع الشركة شراكة قوية وطويلة الأمد مع قوة دفاع البحرين”.

ويظهر بحث موجز أن نفس الشركة أبرمت بالفعل صفقة في الإمارات. وكذلك في الخليج ، لنظام مضاد للكاشدة.

تطبيع علني

كما تم عقد صفقة أخرى مع نفس الشركة في مالي لقوات الأمم المتحدة.

وكانت البحرين التي تأتمر بأمر الإمارات قد وقعا معا اتفاق تطبيع علني للعلاقات مع الكيان المحتل. برعاية أمريكية في نهاية حكم ترامب وتحديدا في سبتمبر 2020.

 

المصدر: (يسرائيل ديفينس – ترجمة وتحرير وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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