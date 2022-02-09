انتحار شاب من أعلى مئذنة مسجد في الجزائر watanserb.com
شاب ينتحر من أعلى مئذنة مسجد في الجزائر
حياتنا

شاب يلقي بنفسه من أعلى مئذنة مسجد منتحرا بمدينة قسنطينة في الجزائر (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انتحار شاب في مدينة قسنطينة في الجزائر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته وطن، وتمتنع عن نشره حفاظا على مشاعر قرائها، فقد أقدم شخص على إلقاء نفسه من مئذنة مسجد في مدينة قسنطينة الجزائرية، ما أدى إلى وفاته فورا.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن الحادث وقع بمسجد “عمر بن عبد العزيز” الموجود في شارع الإخوة عباس.

وأوضحت أن المتوفى شخص مضطرب نفسيا يقطن على مقربة من المسجد، وقد أقدم على اعتلاء سلالم المئذنة في غفلة من الجميع أثناء صلاة الظهر، قبل أن يلقي بنفسه من علو شاهق داخل باحة المسجد.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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