شاب يلقي بنفسه من أعلى مئذنة مسجد منتحرا بمدينة قسنطينة في الجزائر (شاهد)

وطن – تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انتحار شاب في مدينة قسنطينة في الجزائر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته وطن، وتمتنع عن نشره حفاظا على مشاعر قرائها، فقد أقدم شخص على إلقاء نفسه من مئذنة مسجد في مدينة قسنطينة الجزائرية، ما أدى إلى وفاته فورا.

شاب يبلغ 21سنة يقفز من اعلى صومعة المسجد #بولاية_قسنطينة في #الجزائر

لاحول ولاقوة الا بالله لو أنك رميت نفسك بين أحضان المسجد بين يد الله لفرج همك وكشف كربتك … pic.twitter.com/7QUpLbmh7B — كيم جونغ آون ، ….Ⓜ (@k1emw) February 8, 2022

من جانبها، أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن الحادث وقع بمسجد “عمر بن عبد العزيز” الموجود في شارع الإخوة عباس.

وأوضحت أن المتوفى شخص مضطرب نفسيا يقطن على مقربة من المسجد، وقد أقدم على اعتلاء سلالم المئذنة في غفلة من الجميع أثناء صلاة الظهر، قبل أن يلقي بنفسه من علو شاهق داخل باحة المسجد.

(المصدر: تويتر – وطن)

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