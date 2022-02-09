مواطن عُماني عالق بسيارته على حافة قمة جبلين وهكذا كانت النهاية watanserb.com
وقعت الحادثة في منطقة الجبل الأبيض بولاية دماء والطائين
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فيديو يحبس الأنفاس.. مواطن عُماني عالق بسيارته على حافة قمة جبلين وهكذا كانت النهاية!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، فيديو لحادثة غريبة ومرعبة.

هذا مصير المواطن

ويظهر بالفيديو المتداول، مركبة لمواطن عماني علقت بين قمة جبلين بطريقة تحبس الأنفاس.

وذكرت صحيفة “تواصل” المحلية، إن المواطن نجا من الوقوع من منحدر جبلي شديد الخطورة. في منطقة الجبل الأبيض بولاية دماء والطائين.

مصرع 3 معلمات

وفي سياق آخر، لقيت 3 معلمات مصرعهن وأصيبت رابعة، جراء حادث سير أثناء توجهن للعمل، الشهر الماضي، في مدرسة قلعة العلم بولاية محوت في سلطنة عمان.

ونعت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى والأسرة التربوية ضحايا الحادث الأليم وهنّ: الأستاذة حنان بنت خليفة الكاسبية (عمانية)، ونجية بنت خليفة الكاسبية (عمانية)، والأستاذة سهير حسن محمد (سودانية).

كما تتعرض مناطق متفرقة في سلطنة عمان لمنخفض جوي اطلق عليه (اخدود العزم)، ادى لهطول غزير للامطار، إضافة لجريات الاودية والسيول، وغرق عشرات المركبات.

مستشفى محوت للواجهة مجدداً

وأعاد حادث السير المروّع للواجهة، مطالبات العمانيين للسلطان هيثم بن طارق والجهات المسؤولة، للإسراع في أنجاز مستشفى محوت .

وغرّد عمانيون عبر هاشتاغ (#مستشفي_محوت_وين_ماندري)، رافعين صوتهم، للمطالبة بالتعجيل في تجهيز المستشفى.

وقال سعيد الوهيبي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية محوت (الفترة الثامنة) : “وليعذرني الجميع وخاصة التربية ومنتسبيها. فالسابق كانت هناك باصات تنقل المعلمين والمعلمات ولكن في هذا العام الغيت تلك الباصات وكل معلم او معلمة تتصرف . المحافظة على الارواح يجب أن تكون الأولى يا اصحاب القرار ارجوكم رفقا في قوانينكم فالولاية مترامية الاطراف”.

في حين، علّق أحمد العبري عضو مجلس الشورى ممثل نزوى بقوله: “الرعاية الصحية في انحدار. تعبنا من الحديث مع المعنيين ولا تجاوب. شح في الكواد الطبية وشح في الأدوية بات المواطن يشتريها من جيبه. طوابير المواعيد تصل الى أشهر أستفحلت بسببها الأمراض، وحدات غسيل كلى منهكة، وأجهزة مكهنة لم تستبدل. عن ماذا نتحدث وماذا نبقي”.

 

المصدر: (وطن – متابعة)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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